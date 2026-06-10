Waarom modeliefhebbers nu al investeren in deze 5 wintertrends voor 2026/2027

De winter lijkt nog ver weg, maar sommige trends voor 2026/2027 hangen nu al in de winkels. Dit zijn 5 mode-items waar modeliefhebbers nu al naar kijken.

Getailleerd leren jack met scherpe schouders op de catwalk van McQueen voor herfst winter 2026 2027. Photo courtesy of McQueen

Terwijl de meeste mensen bezig zijn met zomerjurken en sandalen, kijken modeliefhebbers alweer vooruit naar de komende winter. Niet omdat ze nu al een wollen jas nodig hebben, maar omdat sommige van de belangrijkste modetrends voor winter 2026/2027 nu al in de winkels hangen. Als je weet waar je op moet letten, kan je tijdens de zomeruitverkoop alvast investeren in mode-items die ook volgend seizoen relevant blijven.

Dit zijn mode-items die je nu al kunt dragen en die komende winter opnieuw een hoofdrol zullen spelen.

Chocoladebruine items blijven belangrijk

Warme chocoladebruine tinten (van puur tot melk) op de catwalks voor herfst winter 2026 2027. Photo courtesy of Max Mara

Sommige trendkleuren verschijnen één seizoen en verdwijnen daarna weer uit beeld. Chocoladebruin lijkt een ander verhaal te worden.

De kleur komen we inmiddels overal tegen: jurken, tops, blazers, broeken, tassen en schoenen – chocoladebruin is dé kleur. Alles wijst erop dat deze warme tint ook komende herfst en winter een belangrijke rol blijft spelen.

Dat is niet verrassend. Chocoladebruin is zachter dan zwart, warmer dan grijs en laat zich prachtig met crème, camel, donkerblauw en zelfs bordeauxrood. Bovendien geeft de kleur vrijwel iedere outfit een luxe uitstraling.

Zie je deze zomer een mooi chocoladebruin item dat echt bij je past, dan is de kans groot dat je er ook de komende winter ook plezier van hebt.

De rechte jeans blijft een veilige investering

Elke paar maanden duikt er wel een discussie op over welke jeans nu eigenlijk “terug” is. Skinny jeans maken af en toe een comeback (dat is ook dit seizoen weer het geval), terwijl wide-leg modellen nog altijd populair zijn.

Toch lijkt één model zich moeiteloos staande te houden: de rechte jeans.

Een goede straight-leg jeans werkt altijd prima. Je draagt hem nu met een T-shirt en sandalen, straks met een blazer en loafers en in de winter met een wollen jas en laarzen.

Vooral donkere denimwassingen zien we steeds vaker terugkomen. Ze zijn iets gekleder dan de lichtere varianten en sluiten perfect aan bij de chique uitstraling die momenteel in de mode zichtbaar is.

Leer is overal

Stoere leren broeken maar ook klassieke leren winterjassen en leren jacks. Leer is hot. Photo courtesy of Chloé

Leer blijft een van die materialen die vrijwel elk seizoen terugkeren, maar voor herfst en winter 2026/2027 krijgt het een extra prominente rol. Op de internationale catwalks zagen we volop leren jassen, rokken, broeken en complete leren looks in een moderne, luxueuze uitvoering voorbijkomen. Vooral donkerbruin, cognac en diepe chocoladetinten springen eruit. Maar daarnaast zien we ook kleuren als blauw, rood en zwart.

Opvallend is dat ook suède een comeback maakt. Bij verschillende modehuizen, waaronder Max Mara, zagen we voor herfst en winter 2026/2027 veel suède accessoires, laarzen en tassen. Vooral warme aardetinten zoals cognac, tabak en chocoladebruin geven deze trend een rijke en tijdloze uitstraling.

Het mooie is dat je hiervoor niet hoeft te wachten tot de wintercollecties in de winkels hangen. Ook in de huidige zomercollecties vind je al leren jasjes, rokken, broeken en accessoires die straks perfect aansluiten bij de wintermode. Leer is bovendien een topper voor de tussenseizoenen. Denk aan een mooi leren jack!

Tailoring wordt een steeds grote modetrend

Tailoring wordt steeds belangrijker. Fijn gesneden blazers gaan langzaam maar zeker de plek van oversized jasjes innemen. Photo courtesy of McQueen

De afgelopen jaren hebben comfortabele kleding en losse silhouetten de mode gedomineerd. Die trend blijft bestaan, maar krijgt een iets verfijndere uitstraling.

Blazers, gilets en mooi gesneden pantalons zijn inmiddels niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Wat opvalt, is dat tailoring minder streng is geworden. De pasvormen zijn soepeler, de stoffen zachter en de uitstraling toegankelijker.

Een mooie blazer of gilet draag je nu over een tanktop of T-shirt. In de winter worden ze onderdeel van een gelaagde outfit met knitwear (of een coltruitje!), winterjassen en laarzen.

Juist daarom zijn dit kledingstukken die de investering vaak waard zijn.

Retro sneakers blijven ook komende winter relevant

Zachtleren retro sneakers en ballerina’s met vintage inspiratie blijven on trend. Photo courtesy of Tod’s

Terwijl modetrends elkaar in hoog tempo opvolgen, lijken retro sneakers en zachtleren ballerinastijlen voorlopig nergens heen te gaan. Modellen geïnspireerd op de jaren zeventig, tachtig en negentig blijven een belangrijke rol spelen in de collecties van zowel luxe merken als betaalbare modeketens.

Je draagt ze nu onder een zomerjurk of jeansshort, maar net zo gemakkelijk onder een mooie lange broek, een lange wintermantel of een gebreide jurk zodra de temperaturen dalen.

Voor winter 2026/2027 zien we vooral slankere silhouetten, suède details, gumzolen en neutrale kleuren zoals crème, cognac, bruin en donkerblauw. Dit is echt een mooie investering!

Slim shoppen betekent vooruitkijken

De interessantste garderobes ontstaan vaak niet doordat iemand elk seizoen volledig opnieuw begint, maar doordat nieuwe aankopen aansluiten bij wat er al in je kast hangt.

Juist daarom loont het om tijdens het zomerseizoen al een beetje vooruit te kijken. Een mooie bruine blazer, een rechte jeans, een suède tas of een donkerblauw gilet zijn aankopen die je nu al kunt dragen en die ook komende herfst en winter moeiteloos hun plek behouden.

De modetrends voor winter 2026/2027 lijken in ieder geval één duidelijke boodschap te hebben: kwaliteit en tijdloze elegantie zijn belangrijker dan snelle hypes. En dat maakt slim shoppen dit seizoen gemakkelijker dan ooit.