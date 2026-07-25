Waarom deze hoge laarzen voor winter 2026 je benen langer laten lijken

Waarom hoge laarzen dé trend van winter 2026 zijn? Ontdek hoe dit favoriete catwalkitem je benen optisch langer maakt en bij elke outfit past.

Hoge laarzen met een optisch verlengend effect op de catwalks van herfst winter 2026 2027. Photos courtesy of Hermès, Chloé, Tod’s, Sportmax en Acne Studios.

Van Chloé tot Hermès en van Sportmax tot Tod’s: hoge laarzen zagen we tijdens de modeweken voor herfst/winter 2026-2027 werkelijk overal. Dat is geen toeval. Ze zijn niet alleen stijlvol en tijdloos, maar hebben ook een verrassend optisch effect: ze laten je benen langer lijken en geven je silhouet meer elegantie.

Dat hoge laarzen al langer aan een opmars bezig zijn, schreven we vorig winterseizoen al. Vorig jaar waren de modellen al heftig, maar voor herfst/winter 2026-2027 gaat daar nog een schepje bovenop! Bovendien ligt de nadruk steeds sterker op slanke silhouetten (iets wat we ook in de modetrends voor deze winter tegenkomen).

Op de catwalks in Parijs en Milaan verscheen de winterlaars in allerlei varianten, maar er is één gemene deler. Vrijwel allemaal creëerden ze een lange, ononderbroken lijn.

Waarom hoge laarzen je benen langer laten lijken

Het geheim zit in de verhoudingen.

Dijhoge laarzen over een legging in dezelfde kleur bij Hermès. Photo courtesy of Hermès

Een hoge laars bedekt een groot deel van het been. Daardoor wordt het been visueel één lang geheel, zeker wanneer de laars aansluit bij de kleur van je panty, broek of rok. Je oog wordt niet onderbroken door een duidelijke horizontale lijn, zoals bij een enkellaars die precies op de enkel eindigt.

Juist die doorlopende verticale lijn zorgt ervoor dat je benen optisch langer lijken.

Dat effect werd op de catwalks nog versterkt doordat ontwerpers de laarzen vaak combineerden met midi-rokken met een split of jurken die net boven de schacht eindigden. Zo bleef slechts een klein stukje been zichtbaar en kreeg het silhouet een slank afkledende gestroomlijnde uitstraling.

Op de catwalks van Milaan en Parijs

Als je de modeshows voor herfst winter 2026 2027 bekijkt, krijg je een idee van de vele modellen waarin we knielaarzen deze winter gaan zien (en dragen!).

Hoge laarzen completeren deze total black look. Photo courtesy of Tod’s

Sommige modehuizen, zoals Acne Studios, kozen voor strakke laarzen die als gegoten om het been zaten. Ook bij Tod’s zagen we superstrakke laarzen, ditmaal ver over de knie, die met rokken met split waren gecombineerd. Tom Ford koos voor hoge laarzen in een krokodillenpatroon met een naaldhak. De laarzen sloten perfect aan bij de midi-lange rok in hetzelfde patroon waardoor het silhouet ultraslank werd.

Hermès koos voor dijhoge, platte leren laarzen die over leggings – vaak in dezelfde kleur –werden geshowd. Ook deze stoere maar sexy laarzen geven je silhouet een opwaartse boost.

Lieslaarzen in een ton-sur-ton look bij Sportmax. Photo courtesy of Sportmax

Soortgelijke laarzen maar dan met ietwat aangerimpelde schacht waren bij Sportmax te bewonderen. Ook daar werden ze gedragen met leggings in dezelfde kleur. De laarzen waren in glad leer of met krokodillenprint (een sterke trend voor deze winter).

Opvallend was dat de laars geen los accessoire vormde, maar visueel doorliep in de rest van de outfit. Juist dat rustige silhouet maakt deze trend zo flatterend.

Ook onder een lange jas werkt het verrassend goed

Een van de mooiste combinaties van herfst/winter 2026-2027 is een lange mantel – een topper in de winterjassen trends – met daaronder hoge laarzen.

Hoge laarzen met slanke schacht onder een doorzichtige rok voor een verlengend effect. Photo courtesy of Celine

Wanneer de zoom van de jas en de schacht van de laars dicht bij elkaar komen, blijft er weinig ‘onderbreking’ over. Daardoor oogt het hele silhouet langer en eleganter.

Dat verklaart misschien ook waarom deze combinatie zo vaak opdook tijdens de modeweken.

Welke hoge laarzen zijn het meest flatterend?

Niet iedere hoge laars geeft hetzelfde effect.

Wil je je benen optisch langer laten lijken, let dan vooral op deze kenmerken:

een schacht die net onder of tot aan de knie komt;

een slanke, enigszins aansluitende vorm;

een spitse of amandelvormige neus, die de lijn van het been verlengt;

een hak van enkele centimeters (of zelfs een naaldhak), waardoor je houding vanzelf rechter en langer wordt;

een kleur die dicht bij die van je panty of broek ligt.

Dat betekent overigens niet dat je altijd voor zwart moet kiezen. Donkerbruin, cognac of taupe kunnen hetzelfde effect geven, zolang de kleur mooi aansluit bij de rest van je outfit.

Slimme (en betaalbare) stylingtruc: lange kniekousen

Over knee kousen in dezelfde kleur als de laarzen voor langere benen. Photo courtesy of Isabel Marant

Een stylingtruc die we bij Isabel Marant spotten: draag (half)hoge zwarte laarzen met hoge zwarte overknee kousen zodat je de lijn en dus je benen optisch verlengt. Je kunt dit trucje toepassen bij laarzen die je al hebt voor een instant up-to-date silhouet.

Extra lange kousen met verticale lijnen in plaats van hoge laarzen. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Ook Dolce & Gabbana vervingen hoge laarzen door zwarte, lieshoge kousen met verticale lijnen voor extra lange benen. De kousen werden in zwarte sandalen met hoge hak gedragen voor nog een paar extra centimeters.

Zo draag je de trend in het dagelijks leven

Het mooie van hoge laarzen is dat ze zich verrassend makkelijk laten combineren.

Draag ze onder een gebreide midi-jurk, onder een slank afkledende rok met split of onder een rechte wollen mantel. Ook over een smalle broek of legging (slim fit broeken gaan terugkomen) zorgen ze voor een langgerekt silhouet.

Wil je het effect extra versterken? Kies dan voor een outfit in ton-sur-ton, waarbij laarzen, broek of panty en jas dicht bij elkaar liggen qua kleur. Dat verlengt de verticale lijn nog meer.

Een trend die mooi én praktisch is

Sommige trends zijn vooral opvallend. Andere zijn vooral draagbaar. Hoge laarzen behoren dit seizoen duidelijk tot die laatste categorie. Ze houden je benen warm, passen bij vrijwel iedere wintermode look, geven je outfits een boost. Maar nog interessanter is dat de laarzentrends voor herfst/winter 2026-2027 je vooral ook langer maken!

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