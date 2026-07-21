Dunnere wenkbrauwen, langere haartjes of een vermoeide blik? Zo zien je wenkbrauwen na je 50e er weer voller en natuurlijker uit.

De grootste wenkbrauwfouten na je 50e (en hoe je ze voorkomt)

Zo zijn je wenkbrauwen na je 50e optimaal voor je uitstraling

We besteden veel aandacht aan onze huid, make-up en kapsel, maar het zijn vaak juist onze wenkbrauwen die bepalen hoe fris, uitgerust of open ons gezicht overkomt. Vooral na je 50e zijn ze heel bepalend in je gezicht.

Maar niet altijd is het gemakkelijk ze mooi te houden. Net als je huid en je haar veranderen ook je wenkbrauwen naarmate je ouder wordt. Ze lijken minder vol dan vroeger, sommige haartjes groeien ineens alle kanten op en een paar stugge haren lijken eindeloos lang te worden. Ondertussen lijken je ogen kleiner of vermoeider, terwijl je make-up eigenlijk niet veel is veranderd.

Je herkent het misschien. Gelukkig kun je met een paar kleine aanpassingen je wenkbrauwen ook na je 50e voor je laten werken. Het gaat vooral om dingen die je niet moet doen. We vertellen je meer over je wenkbrauwen na je 50e en veel gemaakte fouten. Ontdek meer anti-aging make-up tips in onze complete gids make-up na je 50e.

Dit verandert er aan je wenkbrauwen na de menopauze

De overgang heeft invloed op vrijwel je hele lichaam en dus ook op je wenkbrauwen. Voor veranderingen in de hormoonhuishouding verandert de haargroei. Je kunt met één of meer van deze veranderingen te maken krijgen:

de wenkbrauwen worden dunner, vooral aan de buitenkant;

de haartjes verliezen kleur en worden lichter of grijzer;

er ontstaan kleine open of kale plekjes;

sommige haartjes groeien ineens veel langer dan de rest;

de haren worden stugger en moeilijker in model te brengen;

de wenkbrauwen lijken optisch iets lager te staan doordat de huid minder stevig wordt.

Niet iedereen krijgt met al deze veranderingen te maken, maar vrijwel iedere vrouw merkt dat haar wenkbrauwen er na haar vijftigste anders uitzien dan vroeger.

Waarom worden sommige wenkbrauwhaartjes ineens zo lang?

Veel vrouwen vinden dit misschien wel de vreemdste verandering.

Hun wenkbrauwen lijken dunner te worden, terwijl sommige afzonderlijke haartjes juist veel langer en dikker groeien dan vroeger. Ook dat is heel normaal.

Naarmate we ouder worden verandert de groeicyclus van de haarzakjes. Sommige haarzakjes produceren steeds minder haren, terwijl andere haren juist langer in de groeifase blijven. Daardoor kunnen enkele wenkbrauwhaartjes opvallend lang worden. Tegelijk verandert ook de structuur van het haar: de haartjes voelen vaak dikker, stugger of meer draadachtig aan.

De oplossing is eenvoudig. Borstel je wenkbrauwen dagelijks met een spoolie of wenkbrauwborsteltje en knip alleen de haartjes bij die echt buiten de natuurlijke vorm uitsteken. Knip liever niet te veel in één keer; te kort afgeknipte wenkbrauwen kunnen snel onnatuurlijk ogen.

Dit zijn de grootste wenkbrauwfouten na je vijftigste

1. Vergeet de perfecte wenkbrauw

Jarenlang draaide alles om symmetrische Instagram-brows. Strakke lijnen, donkere pomades en een scherp afgetekende onderkant. Juist dat zien we tegenwoordig steeds minder.

Een make-up artist backstage bij de shows zei mij eens: ‘Je wenkbrauwen zijn geen tweelingen, maar broertje en zusje.’ Je hoeft dus niet naar perfectie te streven.

Ook op de internationale catwalks voor herfst/winter 2026-2027 kozen de make-up artists veel vaker voor natuurlijke wenkbrauwen waarbij de eigen vorm van het model centraal stond. Bovendien hoeft niet elk in dezelfde show tegenwoordig dezelfde wenkbrauwenstijl te hebben. Bij Gucci was zelfs heel bewust voor verschillende brows gekozen: van gebleekte exemplaren tot juist brede, volle of juist dunne wenkbrauwen. Prada speelde eveneens met opgelichte wenkbrauwen maar ook met aangezette, bijna ronde vormen.

Dat is goed nieuws. Want juist een natuurlijke wenkbrauw oogt bij een rijpere huid vaak veel zachter.

2. De grootste fout: te veel epileren

Veel vrouwen hebben jarenlang hun wenkbrauwen volgens de mode geëpileerd. Dunne wenkbrauwen waren in de jaren negentig immers helemaal in. Alleen groeien die haartjes niet altijd meer volledig terug.

Daarom adviseren veel browstylisten tegenwoordig om zo weinig mogelijk weg te halen. Verwijder alleen duidelijk verdwaalde haartjes en respecteer zoveel mogelijk de natuurlijke vorm. Vaak is dat al voldoende om het gezicht meer karakter te geven. Een vuistregel is ook om alleen de haartjes aan de onderkant weg te halen zodat je wenkbrauwen er wel verzorgd maar ook natuurlijk uitzien.

3. Te veel product gebruiken

Dat betekent niet dat iedereen ineens brede wenkbrauwen moet willen. Dunne wenkbrauwen zien we nog steeds onder de influencers en kunnen heel mooi zijn. Maar waar het om gaat is: optische dichtheid.

Vul kleine open plekjes op met een fijn potlood of wenkbrauwpoeder en teken – dit is heel belangrijk – korte, haarachtige streepjes in plaats van één donkere lijn of één enkel vlak. Daardoor lijkt de wenkbrauw voller zonder zwaar te worden. Het is de bedoeling dat de huid door de haartjes heen nog zichtbaar is.

4. Te strak gestyle wenkbrauwen

Style je wenkbrauwen niet te strak en glad, maar borstel de haartjes omhoog. Dit is misschien wel de eenvoudigste truc.

Door de haartjes licht omhoog en iets naar buiten te borstelen krijgt het oog direct een meer open uitstraling. Gebruik daarvoor een transparante of licht getinte browgel met een flexibele hold.

Op de recente catwalks zagen we veel brushy brows: verzorgde wenkbrauwen waarbij de afzonderlijke haartjes zichtbaar blijven. Ze ogen natuurlijk, luchtig en geven het gezicht meer expressie dan strak gefixeerde wenkbrauwen. Anders dan de gelamineerde wenkbrauwen van een paar jaar geleden (die we overigens bij de influencers nog zien), mogen brushy brows juist een beetje leven en textuur laten zien.

5. Plaats de boog niet te laag

Bij een rijpere huid kan de plaatsing van de wenkbrauw optisch veel verschil maken.

Wanneer je de onderkant van de wenkbrauw te zwaar aanzet of de boog te ver naar beneden laat lopen, kan dat de blik juist zwaarder maken.

Breng vooral wat extra definitie aan in het hoogste deel van de wenkbrauw want juist die heeft een liftend effect. Weet je niet waar je die hoek moet plaatsen, doe dan de overbekende truc met het potlood voor een optimale brow mapping.

Wil je meer over het vinden van de optimale hoek weten, lees dan ook ons artikel ‘Het wenkbrauwtrucje dat je blik direct opener laat lijken‘.

6. Vermijd harde lijnen

Veel vrouwen tekenen vooral de onderkant van de wenkbrauw heel scherp af.

Daardoor ontstaat een harde lijn die het gezicht juist strenger maakt. Werk liever met zachte overgangen. Vul alleen aan waar dat nodig is en vervaag het product goed.

Juist die kleine imperfecties zorgen ervoor dat wenkbrauwen geloofwaardig blijven.

7. Let ook op de kleur

Een veel te donkere wenkbrauw kan de ogen kleiner laten lijken.

Kies daarom liever een tint die ongeveer overeenkomt met je eigen haarkleur of zelfs net iets lichter is.

Heb je grijs of wit haar?

Dan hoeft de wenkbrauw zeker niet grijs te worden. Een zachte taupe- of lichtbruine tint geeft vaak veel meer definitie zonder hard te ogen. Je kunt daarvoor een gekleurde brow gel gebruiken of je wenkbrauwen zelf verven.

8. Vergeet de uiteinden niet

Bij veel vrouwen vervaagt vooral het buitenste deel van de wenkbrauw, ook omdat je het zelf als je recht in de spiegel kijkt niet ziet. Maar vervaagde wenkbrauwuiteinden kunnen je ogen optisch iets naar beneden trekken.

Door juist dat laatste stukje, het staartje, mooi aan te vullen, krijgt de wenkbrauw weer balans. Overdrijf daarbij niet. Een te lange wenkbrauw kan het gezicht juist zwaarder maken.

Tip: overweeg een wenkbrauwserum

Wanneer je wenkbrauwen zichtbaar dunner worden, kan een wenkbrauwserum helpen om bestaande haartjes sterker en voller te laten ogen.

Wonderen moet je niet verwachten, maar toch merk je vaak na enkele maanden wel verschil in dichtheid of conditie.

Geduld is daarbij belangrijk. Net als hoofdharen groeien wenkbrauwhaartjes langzaam. Bovendien is regelmaat hier heel belangrijk. Gebruik het serum dag na dag.

Wil je meer weten over serums en andere manieren om je wenkbrauwen voller te laten groeien, lees dan ook ons artikel 5x Tips om je wenkbrauwen voller te laten groeien.

De mooiste wenkbrauwen zijn de wenkbrauwen die bij jóu passen

Misschien is dat wel de grootste les van dit moment.

Waar jarenlang één perfecte wenkbrauw de norm leek, zien we nu juist meer respect voor individualiteit.

Ook backstage op de internationale modeweken kregen modellen heel verschillende wenkbrauwen. Sommige waren breed en borstelig, andere juist dun of zelfs opgelicht. Niet de trend stond centraal, maar het gezicht van het model.

Dat is misschien ook wel het beste advies voor vrouwen boven de vijftig.

Probeer niet de wenkbrauwen van iemand anders na te maken, maar werk met de vorm die je van nature hebt. Door die wat voller te maken, de haartjes omhoog te borstelen, harde lijnen te vermijden en alleen daar aan te vullen waar dat nodig is, ontstaat vaak vanzelf een zachtere, meer open en uitgeruste blik.

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