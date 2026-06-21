Ghost waves: de nonchalante haartrend van zomer 2026. Foto Charlotte Mesman

Beach waves krijgen in zomer 2026 een spannende concurrent: ghost waves. Losse, bijna onzichtbare golven die je haar net genoeg beweging geven om interessant te zijn, zonder dat het eruitziet alsof je uren voor de spiegel hebt gestaan.

Nonchalante haarstijlen zijn dé haartrend van 2026. Foto Charlotte Mesman

Als je genoeg hebt van perfect geföhnde lokken, mooie krullen of geconstrueerde beach waves die stijf staan van de salt spray, dan is deze nieuwe haartrend van zomer 2026 vast iets voor jou. Ghost waves zijn luchtig, natuurlijk en nonchalant. Het is het soort haar waarvan mensen denken dat je er gewoon mee wakker bent geworden.

Wat zijn ghost waves?

Een model met nonchalante slag in het haar. Een haarstijl die je niet op de catwalk zou verwachten. Foto Charlotte Mesman

Ghost waves zijn zachte S-vormige golven die nauwelijks zichtbaar zijn, maar wel beweging en textuur aan je haar geven. In plaats van gedefinieerde krullen of uitgesproken slagen ga je voor een lichte golf die je haar levendiger maakt.

Ghost waves voor alle haartypes en haarlengtes. Van bob tot lang haar. Foto Charlotte Mesman

De trend werd populair dankzij de Britse haarstylist Tom Smith, die bekendstaat om het signaleren en benoemen van nieuwe haartrends. Volgens hem draait het bij ghost waves niet om de golf zelf en hoe je die maakt, maar om de suggestie van beweging.

Het gaat om haar dat natuurlijk valt, mooi langs je gezicht beweegt en er moeiteloos uitziet.

De tegenreactie op perfect haar

Ghost waves zijn een sign of the times en laten zich gemakkelijk verklaren als je kijkt naar het grote plaatje van de haartrends 2026. Gecontroleerde imperfectie is het sleutelwoord. Na jaren van strakke kapsels (denk aan de strakke knotten van de it-girls), precisie-bobs, steil geföhnde haarlengtes en gedefinieerde krullen voelen we de behoefte aan lossere en natuurlijkere kapsels.

Ghost waves bij de modeshow van Rabanne in Parijs. Foto Charlotte Mesman

Die verschuiving zien we niet alleen in haartrends. Ook trends als hair rewilding, skin longevity en skin streaming laten zien dat we steeds vaker en liever kiezen voor een benadering waarbij gezondheid, eenvoud en authenticiteit centraal staan. Wij worden er alleen maar blij van en het leven wordt er gemakkelijker op. Haar mag bewegen, pluizen en leven. Wat willen we nog meer?

Waarom ghost waves overal opduiken in 2026

Het fijne van ghost waves is dat je er alle kanten mee opkunt. De zachte golven passen bij vrijwel iedere haarlengte, van een lange bob tot ultra-lang haar. Bovendien werken ze bij veel verschillende haartexturen. Steil haar krijgt meer beweging, terwijl van nature golvend haar juist minder gestyled hoeft te worden.

Lang haar met losse slag bij Celine in Parijs. Foto Charlotte Mesman

Daarnaast doen ghost waves het perfect bij de romantische mode die we momenteel overal zien. Denk aan de nightie modetrend (nachtponjurken!), zachte stoffen, transparante lagen, boho-invloeden en vloeiende silhouetten. Daar past een relaxte haarstijl bij.

Waar beach waves vaak direct een strandgevoel oproepen, voelen ghost waves moderner en verfijnder aan.

Ghost waves op de catwalks voor winter 2026 2027

Niet alleen zijn ghost waves een huge zomertrend. We zagen ze ook terug op de catwalks voor herfst winter 2026 2027. Een voorbeeld daarvan is de modeshow van Rabanne waarbij de modellen hun haar los droegen met een lichte slag.

Zo maak je ghost waves

Het mooie van deze trend is dat perfectie juist niet de bedoeling is. Zo ga je te werk:

Zonder hitte

Maak voor het slapen gaan een losse vlecht of draai het haar in twee losse knotten.

Haal de vlechten of knotten de volgende morgen uit en breng een lichte textuurspray aan. Kam de golven eventueel voorzichtig uit met je vingers zodat ze nog zachter worden.

Met een stijltang

Neem brede haarsecties en maak een losse S-beweging met de stijltang. Werk niet te precies en verander steeds de richting van de golf.

Borstel het haar daarna licht uit zodat de structuur vervaagt. Het resultaat moet eruitzien alsof de slag in je haar vanzelf is ontstaan.

Producten die goed werken

Lichte volumemousse

Texturizing spray

Sea salt spray in kleine hoeveelheden

Haarolie voor de punten

Shine mist voor een gezonde glans

Vermijd zware producten die het haar stug of vettig maken. Het geheim van ghost waves zit juist in de luchtigheid.

Voor welke haartypes?

Ghost waves zijn geschikt voor alle haartypes.

Steil haar

Steil haar krijgt meer beweging zonder dat het zijn natuurlijke uitstraling verliest.

Haar met slag

Van nature golvend haar is eigenlijk ideaal voor deze trend. Vaak is minimale styling voldoende.

Dik of krullend haar

Ook dikker haar kan ghost waves dragen, al vraagt het soms om wat lagen zodat de beweging beter zichtbaar wordt.

De mooiste combinatie: ghost waves en ghost layers

Een trend die vaak samen met ghost waves wordt genoemd, zijn ghost layers.

Dit zijn vrijwel onzichtbare lagen die beweging creëren zonder dat het kapsel er gelaagd uitziet. Het haar behoudt zijn lengte en volle uitstraling, maar valt soepeler en natuurlijker.

Juist die combinatie zorgt voor het luchtige, moeiteloze effect dat zo kenmerkend is voor de haartrends van 2026.

Waarom we deze trend zo graag zien

Ghost waves zijn misschien wel het schoolvoorbeeld van de beauty filosofie in 2026. Het gaat niet langer om perfect gestylde lokken die geen haar verkeerd hebben zitten. Het gaat om gezond haar dat beweegt, leeft en er natuurlijk uitziet.

De mooiste haarlooks van dit moment zien eruit alsof je er niets aan gedaan hebt. Ze zijn zacht, modern en verrassend chic. Alsof er net een zomerbries door je haar is gegaan.

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