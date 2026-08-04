Ontdek wat hair cycling is, hoe het werkt en of deze populaire haarverzorgingstrend echt zorgt voor gezonder en sterker haar.

Hair cycling: de nieuwe haarverzorgingstrend, maar werkt het ook?

Misschien ken je hair skinification al: je haar en hoofdhuid verzorgen alsof het huid is. Die trend heeft dit jaar voet aan de grond gekregen, maar nu is er ook een vervolg op. Hair cycling is een nieuwe en interessante haarverzorgingstrend. Simpel gezegd betekent het dat je niet iedere wasbeurt dezelfde producten gebruikt, maar dat je ze afwisselt. Op TikTok en Instagram wordt het soms gebracht alsof het dé oplossing is voor al je haarproblemen. Maar is dat terecht?

Wat is hair cycling precies?

In plaats van elke keer dezelfde shampoo en conditioner te pakken, kijk je wat je haar op dat moment nodig heeft. Heb je een week meer stylingproducten dan normaal gebruikt? Gebruik dan een clarifying (diep reinigende) shampoo. Is je haar droog of beschadigd? Dan is het tijd voor een masker of bond builder (een haarverzorgingsproduct dat beschadigde verbindingen – bonds – in de haarvezel tijdelijk helpt te herstellen of te versterken). Of heb je eerder baat bij een product dat vooral ook je hoofdhuid verzorgt? Het idee is dat je voorkomt dat producten zich onnodig ophopen en dat je je haar en hoofdhuid gerichter verzorgt.

Waarom is het populair?

Het idee komt eigenlijk rechtstreeks uit de huidverzorging. Daar is het allang normaal om niet elke dag dezelfde actieve stoffen te gebruiken. Exfolianten, retinol en hydraterende producten wisselen elkaar af. Diezelfde gedachte wordt nu toegepast op haar.

Daar komt bij dat er inmiddels zóveel verschillende shampoos, maskers, leave-ins, serums en bond-building producten zijn, dat één shampoo vaak te beperkend is. Maar alles bij elkaar gebruiken, kan weer te veel zijn. Daarom gaan we afwisselen.

Hoe pak je het aan?

Er bestaat geen vast schema. Het hangt af van je haartype, de conditie van je haar en hoe vaak je je haar wast. Een simpele manier om te beginnen is bijvoorbeeld:

Eén keer per week of per twee weken een clarifying shampoo, gevolgd door een lichte conditioner.

De andere wasbeurten een milde, hydraterende shampoo met een goed masker of leave-in.

Als je haar beschadigd is, af en toe een bond-building of proteïnebehandeling erbij, afgesloten met een olie.

Daarna kijk je gewoon hoe je haar reageert en pas je het aan.

Werkt het echt?

Er is weinig serieus onderzoek naar ‘hair cycling’ als methode. Maar het idee erachter is logisch: een clarifying shampoo haalt meer residu weg dan een milde, en een proteïnebehandeling kan beschadigd haar tijdelijk steviger maken. Afwisselen kan dus zeker zinvol zijn, vooral als je merkt dat je vaste routine niet meer doet wat je wilt.

Hair cycling werkt vaak goed bij droog haar, gekleurd of geblondeerd haar, fijn haar dat snel plat valt, en bij een vette hoofdhuid met droge haarlengtes.

Maar het is geen wondermiddel. Te veel wisselen of te veel proteïne kan je haar juist stug of uit balans maken. Goede voeding, voorzichtig omgaan met hitte en regelmatig de punten laten knippen blijven minstens zo belangrijk.

Tips om te beginnen

Houd het eenvoudig. Je hebt geen kast vol producten nodig:

Maximaal één clarifying shampoo per één à twee weken.

De rest van de tijd een milde shampoo in combinatie met een conditioner.

Een masker alleen als je haar droog aanvoelt.

Een proteïne- of bond-building behandeling alleen als er echt schade is.

Het belangrijkste is dat je goed oplet hoe je haar op de verschillende producten reageert. Dat zegt meer dan elk vast schema.

Kortom: hair cycling is vooral een manier om bewuster met je producten om te gaan. Niet magisch, maar vaak wel effectiever dan iedere keer gedachteloos hetzelfde te gebruiken.