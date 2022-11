Hoe vaak moet je je haar wassen? De hoofdregel is 2 à 3 keer per week. Maar er komt meer bij kijken. Check hoe vaak jij je haar moet wassen.

Hoe vaak moet je je haar wassen?

Hoe vaak moet je je haar wassen? Elke keer duikt deze vraag weer op. Wat is de ideale frequentie om je hoofdhuid en haar gezond te houden? De hoofdregel is volgens de experts 2 à 3 keer per week, maar of dat ook voor jou geldt, hangt van een heleboel factoren af. Er is dus eigenlijk geen eenduidig antwoord op deze vraag te geven.

Maar je kunt wel de factoren die voor jouw haar gelden in kaart brengen en daar de conclusies voor jezelf uit trekken. We maakten een checklist voor je.

Hoe vaak moet je je haar wassen? Jouw check list

Loop alle factoren maar eens af en maak er een soort optel- en aftreksom van, met als basis 2 à 3 keer per week wassen. Je hebt dan indicatie van de frequentie van shampooën voor jouw eigen haar.

1. Een heel belangrijke factor is: de hoeveelheid talg die je hoofdhuid produceert. Hoe meer talg, hoe vaker je je haar moet wassen. Voor een droge hoofdhuid houd je volgens de experts 1 à 2 keer per week wassen aan. Produceert je hoofdhuid veel talg, dan moet je vaker wassen.

2. De textuur van je haar. Fijn haar moet vaker gewassen worden dan grof haar, omdat talg en vuil zich gemakkelijker tussen het haar ophoopt.

3. Je leeftijd. In de loop der tijd neemt de talgproductie van de hoofdhuid af en wordt je haar minder snel vet. Als we ouder worden (klik hier voor anti-aging tips), kunnen we dus wat minder frequent ons haar gaan wassen.

4. Chemische behandelingen. Als je haar geverfd of op een andere manier chemisch behandeld is, dan is het ongetwijfeld droger en misschien wel wat beschadigd. Ook in dit geval is minder wassen aangeraden. Vuistregel is 1 à 2 keer per week, maar natuurlijk spelen ook de andere factoren hier een rol.

5. Je leefomgeving. Leef je in een stad met luchtvervuiling dan zul je je haar vaker moeten wassen. Maar ook als je in een omgeving leeft waar veel stuifmeel in de lucht zweeft, zul je je sneller op een shampoo moeten trakteren. Leef je in een warme omgeving waarin je veel transpireert, ook dan geldt dat je vaker naar de shampoo zult moeten grijpen.

6. Je levensstijl. Sport je dan zal je haar sneller vuil worden omdat je transpireert, en zul je het dus vaker moeten wassen.

7. De hoeveelheid haarstylingsproducten die je gebruikt. Haarstylingsproducten bouwen zich op in je haar, maken het vies en kunnen de hoofdhuid schaden. Gebruik je veel product, dan zul je je haar eerder moeten wassen.

Zo vertelt je haar je dat het gewassen moet worden

Maar niet alleen de theorie geeft je een idee van de frequentie van haar wassen, ook je haar zelf vertelt je meer.

Je haar is aan een wasbeurt toe als:

het er mat en vet uitziet

het er vies uitziet

het er slap en futloos bij hangt

zich op de hoofdhuid product of vuil heeft opgehoopt.

