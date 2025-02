Dit zijn de nieuwste kapseltrends voor lente zomer 2025 van de catwalks. Photo courtesy of Saint Laurent

De catwalks voor lente zomer 2025 hebben ons weer een lading haarinspiratie gegeven waar je u tegen zegt! Van Parijs tot Milaan, op de runway spotten we de allernieuwste kapseltrends voor lente zomer 2025. Je haar mag deze lente en zomer de hoofdrol spelen. Of je nu van speels, chic of een tikkeltje rebels houdt, hier zijn de trends die je niet mag missen.

De wetlook: glanzend en gedurfd

Dit zijn de nieuwste haartrends voor lente zomer 2025 van de catwalks. Photo courtesy of Alexander McQueen

Wet looks zijn terug, en hoe! Bij Alexander McQueen zagen we hoogglanzende, strakke kapsels met een superscherpe middenscheiding voor een sexy en stoere look. De glansgel was vooral bovenop het hoofd aangebracht. Het haar van achteren was minder ‘wet’ maar wel perfect gestyled. Saint Laurent in Parijs gaf er een iets zachtere draai aan met wetlook-kuifjes en een boyish twist. Dries Van Noten ging voor semi-wet looks met een soort kiss curls, van die haarlokken die je (met gel) op je voorhoofd plakt.

Praktische tip: gebruik een stronghold gel en kam je haar strak naar achteren. Wil je het subtieler? Breng alleen wat glans aan op de bovenkant en laat de rest losjes vallen.

Haarpony’s

De haarpony blijft een geliefde kapseltrend. Zo zagen we korte pony’s op de catwalk bij Elisabetta Franchi. Ons leken het geen echte pony’s maar haarstukken, maar dat maakt niet uit. Het laat zien dat er voor deze catwalk bewust voor fringes gekozen is. Bij Louis Vuitton kwamen we meerdere modellen met pony’s tegen. Die waren allemaal heel trendy gestyled: soms krullend, soms steil, soms in chunky plukken. Ook de lengtes verschilden onderling: van kort tot ver over de wenkbrauwen.

Dit zijn de nieuwste kapseltrends voor lente zomer 2025 van de catwalks. Photo courtesy of Miu Miu

Praktische tips: wij hebben een haat-liefde verhouding met de pony, maar als je iets bijzonders met je haar wilt doen, dan is een pony een uitkomst. Vind je het niet mooi, dan style je ‘m opzij in een lok. Of je zet ‘m met een schuifspeldje opzij vast en dan mogen er best wat rebelse lokjes ontsnappen, net zoals bij Miu Miu. Zo ben je opnieuw weer supertrendy!

Je natuurlijke textuur omarmen

Dit zijn de nieuwste haartrends voor lente zomer 2025 van de catwalks. Photo courtesy of Chloé

Geen zin in uren stylen? Goed nieuws: natuurlijke textuur is hot. Bij Chloé in Parijs zagen we krullen, golven en zelfs een beetje pluis in al hun glorie – ongepolijst en prachtig. Hetzelfde geldt voor de losse lokken bij Fendi. Ook bij Alberta Ferretti in Milaan vierden de natuurlijke texturen hoogtij. Sommige modellen showden met hun eigen steile haar, anderen hadden krullen of slag. De gemene deler was de middenscheiding. De kapsels waren iets meer bewerkt dan bij Chloé en Fendi maar uiteindelijk draait het toch allemaal om effortless beauty!

Praktische tip: laat je haar aan de lucht drogen en kneed er wat mousse in voor definitie. Heb je steil haar? Een zoutspray geeft je die coole, lived-in look.

Supercool: het bobkapsel

Dit zijn de nieuwste kapseltrends voor lente zomer 2025 van de catwalks. Photo courtesy of Alberta Ferrettti

Bobkapsels zijn niet weg te denken, en volgens de kapseltrends voor lente zomer 2025 mogen we ze lichtjes naar buiten stylen, zoals bij Alberta Ferretti. Heb je krullend haar, dan ga je voor een krullende bob. Een middenscheiding is nog altijd dé trend.

Praktische tip: ga voor een korte snit die bij je gezichtsvorm past. De lengte luistert nauw. Laat je adviseren door je kapper. Een felle kleur maakt het nog trendyer! Juist omdat je haar kort is kun je zonder al te veel schade met haarkleuren spelen.

Middenscheiding of zijscheiding?

Een middenscheiding geldt als cool en TikTokkers zweren erbij. Maar op sommige catwalks zagen we de zijscheiding weer terug, zoals bij Giambattista Valli in Parijs. Ook Hermès koos voor lage zijscheidingen waarbij het haar met gel glad om het hoofd werd gelegd en verder los en mooi gestyled op de rug hing. Max Mara wisselde scherpe middenscheidingen af met evenzo scherpe zijscheidingen.

Praktische tip: de zijscheiding is een haardracht om niet te onderschatten. Soms kan de verandering van middenscheiding naar zijscheiding heel verfrissend werken. Voor een superchic kapsel maak je een lage zijscheiding en breng je je haar met een fijne kam strak naar achteren. Zet het in een paardenstaart of knot vast en breng nu over het haar rond je hoofd een glansproduct aan. Dit is een tijdloos kapsel waar je altijd hoge ogen mee scoort.

Haaraccessoires: haarbanden en strikken

Dit zijn de nieuwste haartrends voor lente zomer 2025 van de catwalks. Photo courtesy of Dior

Dior houdt van haaraccessoires, dat weet elke fashionista. Op de catwalk voor lente zomer 2025 zagen we de modellen met een dubbele haarband met een sportieve uitstraling in het zwart met wit. Het haar zelf was gewild slordig en losjes naar achteren gebracht. Bij Dolce & Gabbana zagen we brede, zwarte haarbanden in platinablonde (vermoedelijk) pruiken. Een ander haaraccessoire dat we veel gaan zien, is de strik. Die gebruiken we niet meer alleen voor cadeautjes, maar worden volgens ons een haarhit voor 2025 (ikzelf bewaar alle strikken van cadeautjes en bind ze om mijn paardenstaart). Het is een trend die schreeuwt: romantiek met een moderne twist!

Praktische tip: wikkel een lint om je paardenstaart of vlecht voor een instant wow-effect. Geen zin in gedoe? Een brede haarband met strikdetail werkt ook super. En verder zijn er ook spelden met strikken die je gemakkelijk achter op je hoofd kunt vastzetten. En anders is er altijd nog de haarband. Ga op zoek naar een vernieuwend model.

Maak het jouw feestje

Wat de kapseltrends voor lente zomer 2025 zo leuk maakt? Ze zijn allemaal aan te passen aan jouw stijl. Mix en match, durf te experimenteren en geef er je eigen draai aan. Want laten we eerlijk zijn: fashion is fun, en je haar is je ultieme accessoire! Check de catwalkfoto’s voor een flinke dosis haarinspiratie. Welke look ga jij rocken deze lente en zomer 2025?

