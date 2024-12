De make-up look van Chanel voor lente zomer 2025 is vernieuwend en meteen ook een …

Deze party make-up à la Chanel is simpel en glam. Foto Charlotte Mesman

De make-up look van Chanel voor lente zomer 2025 is vernieuwend en meteen ook een supercoole party look. Key-element in deze look is eyeliner van zwarte pailletten in jaren ’20 stijl. De foto’s op deze pagina maakten we na afloop van de show; de modellen dragen hun eigen kleding en haar.

De mode collectie van Chanel voor lente zomer 2025

De mode show van Chanel voor lente zomer 2025 was een hoogtepunt voor het Franse maison. Na jaren keerde Chanel terug naar het Grand Palais dat inmiddels is gerestaureerd. Bij deze restauratie heeft Chanel een belangrijke rol gespeeld. De naam van Gabrielle Chanel is dan ook sinds 2024 bij de ingang van het Palais te vinden.

De show zelf stond in het teken van vrijheid en lak hebben aan sociale druk en maatschappelijke verwachtingen. Wegvliegen was dan ook de leidraad. Om uitdrukking aan dit concept te geven was in het Grand Palais een grote vogelkooi geplaatst die was geïnspireerd door een kleine kooi met vogels die Chanel ooit van één van haar naaisters had gekregen.

In de collectie zelf kwamen al deze thema’s tot uiting in vederlichte materialen zoals capes in chiffon en – natuurlijk – veren. Behalve zwart en wit, zagen we ook zachte pastels. De mood was ‘garçonne’ (boyish) en vertoonde invloeden uit de jaren ’20.

De make-up van Chanel voor lente zomer 2025

De make-up look voor lente zomer 2025 is een perfecte aanvulling op de thema’s van de collectie. Het is een mix van lef (zie de ogen) en gratie. De huid van de modellen was onberispelijke opgemaakt met een dewy, een dauwachtige teint met glansaccenten in lichtroze op de ogen en wangen. De opvallende zwarte eyeliner en sprankelende, zwarte pailletten gaven een edgy twist aan deze overigens zachte look. Op die manier was er ook in de make-up look iets te vinden van de rebelse “garçonne”-stijl uit de jaren ‘20.

Zo ga je te werk

Zo creëer je zelf de make-up look van Chanel voor lente zomer 2025.

Voor de glossy finish van de huid gebruikten de make-up artiesten Les Beiges Water-Fresh Complexion Touch.

Voor de eyeliner met pailletten – het belangrijkste element in deze make-up look – trek je eerst een klassieke gitzwarte lijn op je bovenste oogleden. Daar plak je dan de zwarte pailletten op. De pailletten eyeliner die je bij Chanel ziet, was speciaal voor de show ontworpen. Thuis kun je hetzelfde resultaat bereiken met zwarte, zelfklevende pailletten. Kun je die niet vinden, denk kun je de pailletten – als je handig bent – vastzetten met wimperlijm. Vergeet niet om je wimpers goed zwart aan te zetten met mascara. Je wenkbrauwen maak je natuurlijk op met een wenkbrauwpotlood.

Op je wangen breng je een rozige blush aan voor een jeugdige maar natuurlijke uitstraling. Tot slot maak je je lippen op met een transparante roze-nude gloss, in dit geval Rouge Coco Flash in Boy (54).

Deze look is supermooi voor elke dag als je de pailletten weglaat. Met pailletten kun je erin feesten!