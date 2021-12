Alcohol en de slanke lijn. Hoe zit dat nu met die lege calorieën?

Tijdens de decembermaand worden er heel wat flessen ontkurkt en wordt er veel geklonken. Maar hoeveel calorieën zitten er nu eigenlijk in een glaasje champagne of een glas wijn?

Afvallen en alcohol

Tijdens de decembermaand worden er heel wat flessen ontkurkt, worden er heel wat glaasjes gevuld en wordt er veel geklonken. Als je je daarbij nog eens te goed doet aan alle feestelijke lekkernijen vliegen de pondjes er ongemerkt aan. Van de meeste gerechten en lekkernijen weten we wel ongeveer hoeveel calorieën ze bevatten. We kunnen in ieder geval inschatten of ze ‘gevaarlijk’ zijn voor de lijn of niet. Iedereen weet bijvoorbeeld dat je helemaal te buiten kunt gaan aan groenten zonder ook maar een grammetje aan te komen, terwijl bij zoetigheden en vette hapjes alle alarmbellen gaan rinkelen. Maar hoe zit het nu met alcohol? Heb je je ooit wel eens afgevraagd wat voor soort en hoeveel calorieën het glaasje rode wijn waar je je zo op kunt verheugen, bevat?

‘Lege calorieën’

We zijn allemaal opgegroeid met de zogenaamde ‘voedingsdriehoek’, de driehoek met de voedingsmiddelen die we dagelijks nodig hebben. Misschien heb je het zwevende topje van de driehoek wel eens opgemerkt? Dat topje bevat de voedingsmiddelen met de zogenaamde ‘lege calorieën’. Het zijn voedingsmiddelen die je niet nodig hebt en die niets toevoegen omdat ze geen vitaminen of mineralen bevatten, maar die – helaas – vaak genoeg wel heel erg lekker zijn. Onder deze ‘lege calorieën’ worden ook alcoholische dranken gerekend. Alcoholhoudende dranken voegen dus niets ‘nuttigs’ toe aan onze dagelijkse voeding (afgezien van de discussies over de positieve invloeden die wijn – in matige hoeveelheden – op onze gezondheid zou hebben).

Maken de lege calorieën van alcoholische dranken dik?

Jammer, maar waar: een calorie is een calorie, en elke gram alcohol bevat 7 calorieën. Voor een glas wijn kom je dan al snel op 80 tot 100 calorieën. Als je er te veel van nuttigt, kom je dus aan, net zoals dat voor alle andere voedingsmiddelen geldt. Wel zouden studies hebben uitgewezen dat het nuttigen van een matige hoeveelheid alcohol het metabolisme versnelt. Het drinken van een glaasje wijn zou dus helpen bij de vetverbranding. Dit zou vooral gelden voor vrouwen. Of het waar is weten we niet, maar wat we wel weten is dat het verstandig is dat je alcohol met mate drinkt (en dan niet alleen met het oog op de lijn!).

‘Slanke drankjes’

Het aantal calorieën in een drankje wordt bepaald door het alcoholpercentage maar ook door de suikers die het drankje bevat. Sterke dranken als whisky, rum, grappa en wodka bevatten ongeveer tussen de 90 en 115 calorieën. Hetzelfde geldt voor een glas rode of witte wijn. Bier bevat minder alcohol dan wijn maar meer suikers (koolhydraten) en komt daarom qua calorieën hoger uit dan wijn. Bier is bovendien ‘gevaarlijker’ voor de lijn dan wijn omdat het gemakkelijker wegdrinkt en het aantal geconsumeerde glazen per persoon vaak hoger ligt. Champagne bevat relatief weinig calorieën (champagne maakt zelfs deel uit van sommige diëten). Een meevallertje voor oudjaar dus! Ook sherry is een mager drankje.

‘Dikmakers’

Gemixte drankjes bevatten vaak meer calorieën dan ‘pure drankjes’ omdat deze in de regel veel suikers bevatten (denk aan mixen met coca cola en gesuikerde vruchtensappen). Vooral drankjes als daquiri en margarita’s scoren hoog. Ook drankjes als Baileys, koffiekaatjes en andere romige drinks zetten zoden aan de dijk vanwege het hoge vetgehalte.

Bang voor de lijn?

Ben je bang voor je lijn of heb je je voorgenomen om af te vallen, dan betekent dat nog niet dat je tijdens de feestdagen het glas niet mag heffen. Kies ‘magere’ drankjes en drink met mate. Leer jezelf aan om langzaam van het glas te nippen zodat je lang met een drankje doet. Drink nooit om je dorst te lessen en wissel een drankje altijd af met een glas water. Maar ontzeg je niet helemaal het genot van een goed glas wijn of champagne, enkel omdat je bang bent om aan te kokmen. Het komt de feestvreugde niet ten goede en bovendien kan het op een gegeven moment het tegengestelde effect hebben. Als je jezelf verbiedt om iets te eten of drinken, dan eindigt het er vaak mee dat je toch weer in je oude eetpatroon (van veel eten en teveel drinken) terugvalt. Kies je voor een glaasje, geniet er dan van, maar drink met mate.

TRENDYSTYLE