Voorkom feestkilootjes. 24x December-slank tips

Ieder jaar weer neem je je voor dat het je dit keer niet zal gebeuren. Je zult de feestdagen doorkomen zonder extra kilootjes. Maar hoe vaak kom je niet bedrogen uit? We hebben een paar nuttige slanktips voor je, voor verschillende gelegenheden. Met een paar slimme trucjes (en een flinke dosis wilskracht), kom jij de feestdagen slank door en kun je het nieuwe jaar in vorm verwelkomen.

Het feestdiner

Niets is ongezelliger als een gast (of gastvrouw) die niet eet. Dat hoeft ook niet. Maar er zijn wel trucjes om zonder extra kilootjes van een feestmaal op te staan.

Drink veel water.

Probeer zelf je eigen porties op te scheppen (niet te groot natuurlijk). Jij bent baas over je eigen buik.

Proef alles dat je geserveerd krijgt (als je het niet zelf in de hand hebt), maar onthoud dat je niet gehouden bent om ook alles op te eten. Maak je gastvrouw(heer) complimenten en vraag desnoods om een doggy bag :-)

Is de verleiding groot om toch de hele portie op te eten, denk dan aan die nieuwe strakke broek die je gekocht hebt.

Heb je de keuze, ga dan voor groenten bij het hoofdgerecht en vers fruit als dessert.

Help mee met afruimen! (Dan begin je meteen met het verbranden van calorieën)

Drink na ieder alcoholisch drankje een glas water of verse jus.

Je eigen keuken

In je eigen keuken heb je je ‘lot’ (of liever: je lijn) in eigen handen. Alles begint met verstandig boodschappen doen:

Begin je maaltijd met een frisse salade.

Ga voor vers fruit en verse groenten.

Maak een verstandige keuze. Geef de voorkeur aan gegrilde in plaats van gebakken gerechten. Gegrild vlees of gegrilde vlees zijn heerlijk van smaak, voedzaam en ‘dieetvriendelijk’.

Geef de voorkeur aan volkoren-producten (dat geldt niet alleen voor brood, maar ook voor rijst en pasta).

Ga voor ‘light’-producten.

Vervang bakboter door olijfolie.

Vermijd sauzen en mayonaise. Gebruik (weinig) dressing of breng de gerechten op smaak met citroensap.

Eindig de maaltijd met vers fruit.

Laat dat kaasplankje dit jaar maar even zitten.

Sla voldoende flessen bronwater (beter zonder koolzuur) en verse fruitsappen in.

Kies gezonde snacks: noten (niet teveel!), fruitsalades, komkommer…

Een feestelijk maal hoeft niet per definitie duizenden calorieën te bevatten. Met een beetje fantasie en gezond verstand zet je een verrukkelijke, maar verantwoorde feestdis op tafel. Je zou het zo kunnen aanpakken:

Begin met een salade, bijvoorbeeld een salade met een dun plakje verse zalm. Kruimel er een paar walnoten over, doe er een paar kappertjes bij en maak de salade aan met vers citroensap en vers gemalen zwarte peper.

Als hoofdgerecht serveer je vis of vlees op de gril. Voor de vegetariërs kun je aan tofoe denken. Als bijgerechten serveer je volkoren rijst en veel verse groenten.

Het dessert: ga voor veel vers fruit dat je garneert met yoghurt of met een vleugje (maar heel weinig!) slankroom.

Tussendoortjes

Juist de tussendoortjes zijn tijdens de feestdagen verraderlijk. Laat je niet verleiden door chocolade, kerstcakes en ander snoepgoed. Krijg je het cadeau, berg het dan op en laat het niet op tafel staan. Vervang zoete en vette snacks door vers fruit, noten (niet teveel!) en magere producten als magere yoghurt.

Let op alcohol

Wees bedacht op de calorieën van alcoholische drankjes. Zonder dat je er erg in hebt, krijg je met wijn, bier en cocktails meer calorieën binnen dan je lief is. Lees meer over alcohol en de lijn (klik hier).

Wees actief

Oké, je hebt vakantie, maar een beetje actie kan geen kwaad. Dek de tafel, kook een feestmaal, pas je garderobe door om een feestelijke outfit voor oud-en-nieuw samen te stellen (ook al wordt het dan geen grootste viering), maar een stevige oudejaarswandeling. Het zijn allemaal activiteiten die je in staat stellen calorieën te verbranden.

De tafel dekken is goed voor ongeveer 60 verbrande calorieën. We verwachten dan wel van je dat je er extra aandacht aan besteedt.

Je garderobe doorpassen is goed voor ongeveer 110 calorieën minder. Maar vergeet dan niet ook je schoenencollectie door te passen.

Een stevige wandeling van één uur met een flink ritme levert je 300 verbrande calorieën op!

