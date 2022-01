10x Tips voor een schoon huis en een opgeruimde geest

Weg met die rommel! 10 Decluttering tips

In onze huidige maatschappij waarin we allemaal zijn opgevoed tot perfecte consumenten (hebben, hebben, hebben!) neemt de hoeveelheid spullen die we in huis hebben in de loop van de tijd onvermijdelijk toe. Onze huizen vullen zich met nuttige maar ook minder nuttige of zelfs waardeloze spullen. Wonen temidden van ‘rommel’ maakt het leven er niet eenvoudiger op. Heb je het idee dat je huis tot vol wordt, dan is het tijd voor, zoals dat in het Engels zo mooi heet, ‘decluttering‘.

Hier zijn onze tips om je huis te ontdoen van alle overbodige rommel:

1. Maak een lange-termijn-plan. Plan je ‘decluttering’-sessies

Het zal je nooit lukken om je huis in één keer van alle onnodige spullen te ontdoen. Maak daarom een tijdsplan. Je kunt bijvoorbeeld voor jezelf vaststellen dat je elke dag 30 minuten aan ‘decluttering’ besteedt. Of dat je er drie keer per week 1 uur mee bezig zal zijn. Of 15 minuten per dag.

2. Deel je decluttering-sessies goed in

Niet alleen de tijd die je aan decluttering besteedt, moet goed worden gepland, ook de manier van aanpak moet worden georganiseerd. Werk kast per kast en houd daarbij een bepaalde volgorde aan (maak bijvoorbeeld een kloksgewijze ronde door elke kamer). Dit is ook heel belangrijk in verband met de ‘leefbaarheid’ van je huis. Werk je niet georganiseerd, dan is er binnen de kortste keren bijna geen doorkomen meer aan (letterlijk!). Alsof je in een ‘war zone’ terecht bent gekomen.

3. Maak een plan van afvoer en verwerking

Het uitsorteren van je spullen is al niet gemakkelijk, maar vaak vormen de afvoer en verwerking de grootste struikelblokken in het decluttering-proces. Maak ook hiervoor een plan. Zet dingen die voor jou geen toegevoegde waarde meer hebben maar die dat wel voor anderen kunnen hebben op internet te koop. Gooi oude kleding in de daarvoor bestemde recylce-containers op straat en breng andere spullen naar de weggeefwinkel (informeer je goed naar de mogelijkheden en de capaciteit van deze winkels; kom niet zomaar aanzetten met zakken vol ‘oude troep’) of doe ze cadeau aan mensen in je naaste omgeving. Wat je niet moet doen: je rommel op zolder of in een kast opslaan!

4. Koop geen nieuwe dingen (en ga vooral niet shoppen)

Denk drie keer voordat je iets koopt of iets mee naar huis neemt. Je bent bezig met opruimen. Werk jezelf niet tegen.

5. Sorteer binnenkomende spullen goed uit

Onvermijdelijk komen er nieuwe dingen je huis binnen. Post (waaronder reclamefolders), gadgets die je gratis bij je boodschappen in de supermarkt krijgt of een attentie van een vriendin of collega. Sorteer deze dingen onmiddellijk uit en doe de dingen die je niet nodig hebt direct weg.

6. Hanteer de één-in-twee-uit regel

Om naast je regelmatige declutteringsessies ook een soort geleidelijk declutteringsproces in stand te houden, kun je de één-in-twee-uit regel hanteren. Voor elk ding dat je het huis binnenbrengt, moet je er twee wegdoen. Te moeilijk? Begin dan met één-in-één-uit.

7. Vraag om hulp

Doe je niet gemakkelijk afstand van dingen vraag dan of je partner of een vriendin je helpt om de nutteloze of overbodige spullen in je huis uit te sorteren.

8. Maak een 1-jaar-doos

Lukt het je echt niet om afscheid te nemen van bepaalde dingen, stop ze dan bij elkaar in een doos en pas het 1-jaar-criterium toe. Schrijf de datum van inpakken op de doos en zet ‘m voor een jaartje weg. Heb je ‘m binnen 1 jaar niet open gemaakt om er spullen uit te pakken, doe de doos dan in z’n geheel aan het Rode Kruis of de kringloopwinkel cadeau.

9. Organiseer een (online) ‘swap’ party met je vriendinnen

Zonde om al die mooie dingen die je niet meer gebruikt weg te doen? Wil je graag dat ze in goede handen terecht komen? Organiseer een (online) ‘swap’ party met je vriendinnen. Iedereen showt haar eigen ‘clutter’ in en iedereen neemt daaruit wat ze wil hebben. Wat overblijft, moet overigens weg. Het mag niet weer in je kast terugkomen!

10. Bedenk dat je eigenwaarde niet van bezit komt

Je dosis zelfverzekerdheid en eigenwaarde zijn niet afhankelijk van wat je hebt maar van wat je bent. Vertrouw op jezelf, niet op je spullen.

