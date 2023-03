Streetstyle mode. 6x Spijkerbroeken looks voor lente 2023. Foto Charlotte Mesman

Het is lente! En nu maar hopen op mooie dagen zodat snel alles uit kan. In de tussentijd kun je alvast – weer of geen weer – je dagelijkse outfit updaten. We kozen 6 spijkerbroeken looks voor lente 2023 voor je uit. We spotten ze in de streetstyle mode bij de Fashion Weeks voor winter 2023 2024 die afgelopen februari werden gehouden.

De grote nieuwigheid voor lente en zomer 2023 is spijkergoed met een beige, sandy look zoals we dat bij Diesel zagen. Maar wie heeft dat al in de kast hangen? Wij niet. Daarom kozen wij voor ‘traditioneel’ denim blauw. Het gaat ons vooral om de combinaties.

Oh, en dan nog dit: de spijkerbroeken voor lente zomer 2023 zijn nog steeds oversized!

Spijkerbroek met creatieve mode accessories

Streetstyle mode. 6x Spijkerbroeken looks voor lente 2023. Foto Charlotte Mesman

Update je dagelijkse spijkerbroek met eenvoudige maar creatieve mode accessoires. Draag de leren riem van manlief en nu je toch in zijn kast aan het rommelen bent ook zijn rode das. Even mooi draperen en je hebt een vernieuwende look. Haal nu ook je rieten strandtas of mand tevoorschijn want die dragen we tegenwoordig (ook) buiten het zomerseizoen om! Let ook even op de rode trui als het geen wollen jumpsuit is (kijk maar eens wat er onder de broekspijpen vandaan komt!). Een inventief idee voor (ijs)koude voorjaarsdagen.

Total denim

Streetstyle mode. 6x Spijkerbroeken looks voor lente 2023. Foto Charlotte Mesman

De total denim look blijft ons achtervolgen. Het is weer één van de grootste modetrends van het seizoen. Een joggingpak in denim stof is wel heel erg cool om de lente in te verwelkomen. Eronder draag je een paar sneakers, tegenwoordig ook in denim, of puntige pumps!

Total denim met teddy jas

Streetstyle mode. 6x Spijkerbroeken looks voor lente 2023. Foto Charlotte Mesman

Ben jij van de blote buiken maar is het nog echt koud, draag dan je lichtgekleurde teddy jas erover. Oké, het is gewaagd, maar toch ook wel waanzinnig te gek.

Cargo spijkerbroek met stoer jack

Streetstyle mode. 6x Spijkerbroeken looks voor lente 2023. Foto Charlotte Mesman

Heb je zin om een nieuwe spijkerbroek te komen, dan is een cargomodel misschien iets voor je. Zo’n workwear spijkerbroek met grote opgestikte zakken. Draag de broek met een stoer jack en een crop top voor een up-to-date casual look.

Klassiek maar niet té

Streetstyle mode. 6x Spijkerbroeken looks voor lente 2023. Foto Charlotte Mesman

Voor een klassieke look combineer je je spijkerbroek voor lente 2023 met een lichte blazer met daaronder een simpel T-shirt of truitje. Je kunt de look een fashionable twist geven door voor een apart model spijkerbroek te gaan. De denim collecties voor lente zomer 2023 zijn fantasierijker dan ooit.

Nog een klassieker: spijkerbroek met varsity jacket

Streetstyle mode. 6x Spijkerbroeken looks voor lente 2023. Foto Charlotte Mesman

Een klassieke combinatie waarmee je altijd op safe gaat, is een spijkerbroek met witte blouse en varsity jacket. Hip, jong, klassiek, cool, stoer. Deze combinatie is het allemaal. Een mooie tas erbij en jij mag gezien worden.

Bekijk onze streetstyle looks met spijkerbroek maar eens en laat je – je kent onze riedel inmiddels al – inspireren.