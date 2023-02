Het wemelde in de streetstyle bij de modeshow van Diesel van de denim (of course). Het klassieke blauw is vervangen door zongebleekte washes.

Streetstyle mode bij de modeshow van Diesel voor herfst winter 2023 2024. Foto Charlotte Mesman

Had je bij de modeshow van Diesel voor herfst winter 2023 2024 in Milaan vooral veel denim blauw verwacht dan kom je dit keer bedrogen uit. Want in het straatbeeld, de streetstyle, rond de modeshow van het bekende spijkergoed merk voerde spijkergoed met de zogenaamde reverse-sun-faded wash de overhand. Het denim is zodanig behandeld dat het blauw bijna een soort modderachtig beige is geworden.

Streetstyle mode bij de modeshow van Diesel voor herfst winter 2023 2024. Foto Charlotte Mesman

Bijzondere washes

Het is de leidraad in de collectie voor lente zomer 2023 en verwachten dit soort zongebleekte jeans het komende seizoen dan ook veel te gaan zien en dragen. Heel geraffineerd is ook het spijkergoed met imprinting van een krokodillenmotief.

Streetstyle mode bij de modeshow van Diesel voor herfst winter 2023 2024. Foto Charlotte Mesman

Imperfecties

Een andere leidraad is de ‘imperfectie’ van de kledingstukken. Het design is geïnspireerd door workwear en is op zich al ‘broken’ zodat je het voor altijd kunt dragen, want juist door die imperfectie kunnen de kledingstukken niet stuk.

Streetstyle mode bij de modeshow van Diesel voor herfst winter 2023 2024. Foto Charlotte Mesman

De overheersende mood is dus, zoals gezegd, utilitywear maar er zit ook een vleug ‘pop’ in de vorm van mini-jurkjes met spaghettibandjes. Opvallend zijn ook de baggy spijkerbroeken met ritsen over de lengte van het been.

Klassiek denim blauw

Streetstyle mode bij de modeshow van Diesel voor herfst winter 2023 2024. Foto Charlotte Mesman

De influencers en VIPs lijken er niet genoeg van te kunnen krijgen. Rond de ingang van de showlocatie wemelt het van de gebleekte of vaagblauwe denim. Iets verderop, daar waar de wannabees zich verzamelt hebben (zij die geen toegang hebben tot de show en niet door het modehuis gekleed zijn), kleurt het straatbeeld weer onverwacht klassiek jeans blauw. Maar de ontwerpen zijn ook hier bijzonder. Topjes die van riemen zijn gemaakt, lange denim rokken, patchwork, denim bandjes om de nek en mega-grote denim wanten. We zagen het allemaal voorbijkomen en kiekten het voor je.

Denim trends voor lente zomer 2023

Streetstyle mode bij de modeshow van Diesel voor herfst winter 2023 2024. Foto Charlotte Mesman

Als je ons naar de denim trends voor lente zomer 2023 vraagt, dan zouden we zeggen: baggy pants, cargopants, strakke denim jurken, total denim en opvallende washes.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren.

Klik hier voor de modetrends voor de heren