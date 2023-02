Make-up trends herfst winter 2023 2024. Zwarte eyeliner. Backstage bij Anteprima. Foto Charlotte Mesman

De Milan Fashion Week is nog maar net van start gegaan en het is nog vroeg om definitieve conclusie te trekken maar dit durven we wel te zeggen. In de make-up trends herfst winter 2023 2024 gaat zwarte eyeliner volgens ons een grote comeback maken.

De comeback van zwarte eyeliner

Make-up trends herfst winter 2023 2024. Eyeliner. Backstage bij Genny. Foto Charlotte Mesman

In de make-up trends van de afgelopen jaren was eyeliner een beetje op het tweede plan komen te staan. Het accent lag op kleuren, vormen en texturen. Er werd veel geëxperimenteerd met glans, glitter en gloss. En blauw, groen of rood op de oogleden was eerder regel dan uitzondering.

Make-up trends herfst winter 2023 2024. Eyeliner. Backstage bij Genny. Foto Charlotte Mesman

Het lijkt erop dat we in de make-up trends herfst winter 2023 2024 dan toch weer teruggaan naar de eyeliner. En dan wel in traditioneel zwart, ook al is resultaat alles behalve traditioneel of klassiek te noemen.

Spannende vormen

Bekijk onze backstage foto’s maar eens. Je zult meteen opmerken dat de eyeliner voor herfst winter 2023 2024 strong en dark is. De lijn is vrij hoog maar bij de buitenste ooghoeken vooral ook ver doorgetrokken.

Make-up trends herfst winter 2023 2024. Eyeliner. Backstage bij Genny. Foto Charlotte Mesman

De look bij Genny is pittig en met een soort femme fatale uitstraling. Deze dames zijn geen katjes om zonder handschoenen aan te pakken. Bij Anteprima is de look wat lieflijker. Daar begint de kwinkslag van het eyeliner, dat buitenste hoekje, net iets boven de buitenste ooghoek waardoor je een liftend effect krijgt.

Make-up trends herfst winter 2023 2024. Eyeliner. Backstage bij Genny. Foto Charlotte Mesman

Bij Anteprima is de eyeliner stukje bij beetje getekend met behulp van een kwastje en zwarte eyeliner uit een potje. Bij Genny zagen we de visagisten eyeliner pennen gebruiken waarmee ze de brede lijnen met gemarkeerde hoek op de oogleden zetten.

Bekijk de foto’s maar eens en haal je eyeliner maar weer te voorschijn. Dit is een super make-up look waar je meteen, vandaag nog, kunt experimenteren.

