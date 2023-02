Modefans bij de Fashion Weeks. Foto Charlotte Mesman

Eigenlijk worden de modecollecties voor het nieuwe seizoen tegenwoordig twee keer geshowd. Eenmaal officieel op de catwalk, zo’n zes maanden voordat het nieuwe seizoen gaat beginnen, en eenmaal door de influencers tijdens de Fashion Weeks aan de vooravond van het nieuwe seizoen. De streetstyle mode rond de showlocaties is een kopie van de modecollecties op de catwalks geworden.

Streetstyle mode. Hoe het begon

Bill Cunningham (1929 – 2016) wordt wel beschouwd als één van de eerste streetstyle forografen. Beelden van de Amerikaan, modefotograaf voor The New York Times, die op zijn fiets New York doorkruist om ‘gewone’ mensen in het straatbeeld vast te leggen met zijn camera, doen de ronde.

Pas vele jaren later zou de streetstyle bij de Fashion Weeks populair worden. In de tweede helft van de jaren 2000 zagen we de eerste fotografen zich onder het modevolk bij de showlocaties mengen om nu eens niet de modellen op de catwalk of backstage, of de VIPs op de eerste rij, vast te leggen maar de genodigden voor de modeshow zelf.

Sindsdien is het aantal streetstyle fotografen sterk toegenomen. Wij van Trendystyle zagen ook al vroeg de waarde van het fotograferen van modejournalisten en buyers met hun eigen stijl en in hun eigen kleren in. Het was een welkome aanvulling op ons materiaal en gaf een goed beeld van de interpretatie van de modecollecties op de catwalk naar de straat.

De opkomst van de influencers

Look op de catwalk van Prada voor lente zomer 2023. Photo courtesy of Prada

Influencer Molly Chiang (796k) in Prada bij de modeshow van Fendi. Foto Charlotte Mesman

Uiteindelijk was het de opkomst van de social media en influencers die de streetstyle razend populair maakte en voor grote veranderingen in de modewereld zorgde. De klassieke modejournalisten met hun stijlvolle looks en hun know-how werden van de eerste rij langs de catwalks verdrongen en hebben plaats gemaakt voor miljoenen-influencers die de beelden van de modeshow in real time de wereld insturen.

Imago verkopen

Dezelfde influencers die het van hun imago moeten hebben, zijn niet te beroerd om hun imago aan de modehuizen te ‘lenen’. Gekleed in outfits van het desbetreffende modehuis verschijnen ze bij de modeshow. In de afspraken tussen influencer en modehuis staat meestal ook dat ze zich goed moeten laten fotograferen door de streetstyle fotografen rond de showlocatie.

Look op de catwalk van Fendi voor lente zomer 2023. Photo courtesy of Fendi

Influencer Tamara Kalinic (1.4M) in Fendi bij de modeshow van Fendi. Foto Charlotte Mesman

In de periode voorafgaand aan de show kiezen ze samen met het modehuis is de outfit die ze zullen dragen en wordt die zonodig nog even ingenomen, uitgelegd of ingekort. Terwijl op de modellen op de catwalks de allernieuwste modecollectie zullen showen, dragen de influencers de collectie van het komende seizoen. Een voorbeeld: tijdens de actuele modeweken (februari/maart 2023) worden de modecollecties voor de dames voor winter 2023 2024 getoond terwijl de influencers looks uit de collecties voor lente zomer 2023 dragen.

En zo kwam het

En dan weet je dus nu meteen hoe het komt dat de catwalkshow van het vorige showseizoen nu nog eens dunnetjes in het streetstyle en wel door de influencers wordt overgedaan.

Gilda Ambrosio ‘as herself’. Foto Charlotte Mesman

Dat maakt de streetstyle mode, wat ons betreft maar dit is een persoonlijke mening, wat minder interessant. Ging je vroeger op zoek naar stijlvolle looks waar je nieuwe ideeën van kon opsteken, zie je outfits langskomen die we al van de runway kennen.

Het is hard zoeken naar eigen, originele en stijlvolle looks. Meer dan onder de influencers zijn die, maar dat is opnieuw onze mening, onder de modejournalisten te vinden. En een enkele waardevolle look komen we tegen onder de wannabees, die massa jonge en bont uitgedoste jongeren die naar de shows komen in de hoop ontdekt te worden. Maar dat zijn er maar weinig.

