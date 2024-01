Max Mara lente zomer 2024. Photo courtesy of Max Mara

Voor de nieuwe modecollectie voor lente zomer 2024 kiest Max Mara een wel heel bijzondere inspiratiebron: de Land Girls uit de jaren ’40 (vrouwen die voor de Britse Women’s Land Army op het land werkten omdat de mannen voor het leger werden opgeroepen). In de collectie zien we dan ook veel ‘workwear’ invloeden terugkomen, zoals overalls en tuinbroeken met grote zakken en versterkte naden. Een andere inspiratiebron zijn de moderne stadstuinen die we steeds vaker in metropolen tegenkomen. De grote en artistieke bloemenpatronen zijn geïnspireerd door de tuinen van de Engelse poet Vita Sackville-West.

De modecollectie van Max Mara voor lente zomer 2024

Max Mara lente zomer 2024. Photo courtesy of Max Mara

We zullen het even allemaal voor je vertalen naar draagbare kledingstukken en modetrends voor lente zomer 2024. Overalls en tuinbroeken, we noemden ze al, zijn op de catwalk van Max Mara goed vertegenwoordigd, vooral in korte versies. Opvallend zijn de schouders die rond maar nog steeds breed zijn en power uitstralen.

Max Mara lente zomer 2024. Photo courtesy of Max Mara

Ook de lange trench coats die met een leren riem worden gedraagd, hebben grote schouders. Hetzelfde geldt voor de blazers die met shorts worden geshowd.

Max Mara houdt ook voor zomer 2024 vast aan de monochrome stijl die we al seizoenen lang op de catwalk van het Italiaanse modehuis hebben gezien, maar dit keer wel met meer variatie. De looks mogen dan van top tot teen in dezelfde kleur zijn uitgevoerd, er zitten zeker wel nuances in. Verschillende kleuren roze zijn met elkaar gecombineerd, verschillende kleuren zeegroen, en verder limegeel met beige. Aardetinten spelen ook een belangrijke rol in deze collectie die immers geinspireerd is door de Land Girls en stedelijke tuinen.

Max Mara lente zomer 2024. Photo courtesy of Max Mara

Opvallend zijn ook de gebreide setjes zoals het camelkleurige pakje dat bestaat uit een groot vest, een gebreide beha en een grote gebreide onderbroek. Een ander pakje bestaat uit een grijze kabeltrui met gebreide onderbroek. Onder de kabeltrui wordt een grijs blousje met opstaande kraag gedragen. Hiermee komen we direct aan een andere rode draad in deze collectie: de blouses met opstaande kragen die onder truitjes, blazers en tuinbroeken worden gedragen.

De rokken in deze collectie vallen tot over de knie en sluiten nauw aan. Het zijn klassieke kokerrokken. De broeken lopen richting de enkels smaller toe en laten een stukje van de enkel bloot, iets dat we in jaren niet gezien hebben.

Max Mara lente zomer 2024. Photo courtesy of Max Mara

Voor de avond presenteert Max Mara eenvoudige maar chique lange jurken in het zwart of wit, en combinaties van rokken of shorts met blouses in het zwart met wit. De bloemenpatronen hebben een donkere achtergrond. Toppers zijn de strapless jurken met volumineuze rok die uit meerdere lagen chiffon is opgebouwd.

Max Mara lente zomer 2024. Photo courtesy of Max Mara

Benieuwd naar de schoenen? Voor lente zomer 2024 koos Max Mara leren sandalen met stevige hoge hak en bandjes. Ook de tassen die ‘cross body’ worden gedragen, zijn in donker leer.

De trends van Max Mara op een rijtje

Monochrome looks maar dan met verschillende kleurnuances

Aardetinten

Donkerleren mode accessoires (tassen, riemen, sandalen)

Overalls en tuinbroeken met grote zakken (workwear invloeden)

Blouses met opstaande kraagjes

Grof gebreide setjes

Strapless jurken met rokken in chiffon

Bloemenpatronen tegen een donkere achtergrond

Kokerrokken

Trench coats

Power shoulders

Grote ‘boodschappen’tassen

Blazers met donkerleren riemen in de taille

Zwart met wit

