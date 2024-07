Hoe maak je jezelf gereed voor een avondje uit? 3 beautytips!

Eindelijk is het zover! Een avondje uit. Heerlijk weg met vriendinnen of misschien wel met je partner of een date. Je kunt niet wachten. Dagen keek je naar dit moment uit en nu is het dan eindelijk zover.

Maar na een lange werkdag ziet je make-up er misschien niet meer zo uit als aan het begin van de dag. Misschien zie je er zelfs wel een beetje moe uit. Geen wonder, maar daardoor des te prettiger om jezelf een mini make-over te geven voordat je vertrekt. Maar hoe pak je dit aan? Waar begin je? Hoe maak je jezelf gereed voor een avondje uit? Hieronder volgen drie slimme en snelle beautytips waarmee jij absoluut zult stralen de komende avond.

1. Zoek een lekker luchtje uit

Een heerlijke damesparfurm is onmisbaar voor een avondje uit. Het leuke van een avond stappen is dat je nu ook best wel een beetje mag uitpakken. De meeste vrouwen hebben wel een luchtje dat ze dagelijks opspuiten. Niet te heftig, gewoon goed. Als je op stap gaat, mag je echter wel een beetje opvallen. Kies voor deze avonden dan ook voor een opvallende geur die lekker lang blijft hangen. Wil je er zeker van zijn dat dit lekkere luchtje ook nog aan einde van de avond om je heen hangt? Kies dan zeker voor parfum en niet voor eau de toilette. Dit kost wel wat meer, maar je hebt ook minder nodig en het blijft veel langer hangen. Een heerlijk luchtje maakt jou direct aantrekkelijker voor anderen en het zorgt voor meer zelfvertrouwen. Wat wil je nog meer?

2. Werk je bestaande make-up bij

De kans is groot dat je de dag al bent begonnen met je standaard make-up routine. Aan het einde van de dag merk je echter toch dat je teint wat valer is geworden of dat je huid wat meer is gaan glimmen. Dit is niet meer dan normaal. Dit komt door olie en vuilresten die zich gedurende de dag ophopen op het gezicht. Het is dan ook vooral belangrijk om goed te hydrateren gedurende de dag. Je kunt je gezicht vervolgens eenvoudigweg bijwerken met wat matterende poeder.

Wil je een geheel nieuwe look creëren? Dan is het beter om eerst alle bestaande make-up te verwijderen en opnieuw te beginnen. Breng nooit foundation of soortgelijke make-up aan op de reeds opgemaakte huid. Hierdoor kunnen de poriën volledig verstopt raken.

3. Verzorg je nagels

Verzorgde nagels zijn niet alleen heel aantrekkelijk, maar geven je outfit ook nog eens een finishing touch. Daarom is het belangrijk om je nagels ook nu wat extra aandacht te geven. Kies de juiste nagellak voor een avondje uit. Dat mag dus best wel een beetje opvallen. Waar je voor een werkdag waarschijnlijk liever een naturel kleur kiest, mag je nu gerust uitpakken met felle kleuren of juist opvallend zwart. Kies voor een kleur die het beste past bij jouw outfit, persoonlijkheid en huidskleur.