Korte kapsels, halflange kapsels, kapsels met laagjes, vrouwelijk of boyish. OMG, kun jij door de bomen het bos nog zien? De haartrends voor zomer 2023 laten ons zoveel keuze; het zou zomaar kunnen dat je uiteindelijk helemaal niets met je haar doet. Maar laat je niet overweldigen. We lichten 4 korte kapsels voor je uit. Geloof ons, als het ideale kapsel voor jou erbij zit, dan weet je het meteen als je het ziet.

Krullend bob kapsel

Altijd al gedroomd van een bob kapsel maar je er nooit aan gewaagd omdat je haar krult? Het wordt tijd dat we van dat idee afstappen. Ook als je krullen hebt, kun je een bob kapsel laten knippen. Krullende bob kapsels zijn juist supercool. Ga voor een wat kortere lokken aan de voorkant zodat je wat minder massa om je gezicht hebt. Je kunt dit kapsel met een scheiding dragen maar het is ook een geliefde haartrend om een krullend bob kapsel met een krullende (!) pony te combineren.

Stoute mixie cut

Eén van de meest ondeugende korte kapsels voor zomer 2023 is de mixie cut, een pixie cut met mullet. Juist door dat langere haar in je nek wordt dit kapsel lekker stout. Verder is het vooral een kwestie van veel laagjes en spannende plukjes rond je oren. Combineer deze haarcoupe met een korte pony voor een moderne look.

Boyfriend coupe

Houd je van een boyish kapsel dan is de boyfriend coupe vast iets voor jou. Deze coupe is geïnspireerd door de herenkapsels uit de jaren ’90. Think Leonardo DiCaprio in Titanic. Denk aan wat langere lokken met een middenscheiding die openvalt in wuivende lokken. In je nek mag je haar wat langer zijn maar zonder het matjes-gevoel.

Recht bob kapsel

Dit is één van de gemakkelijkste korte kapsels, zeker als je van lang haar komt. De stap is dan niet zo groot. Laat je haar op één lengte knippen. Net onder de kaaklijn is altijd een heel veilige haarlengte. Je zit net tussen kort en lang in en kan nog een klein staartje maken op dagen dat je heimwee hebt naar je lange lokken.

Dit is een ideaal kapsel als opstapje naar andere korte kapsels. Want het is niet zo dat je hét kapsel van je leven hebt of kiest maar je haar is een evolutie, een ontwikkeling in de tijd. Van het een komt vanzelf het ander.

