Gelkapsels zijn ook voor zomer 2024 een hotte haartrend

Gelkapsels, ook wel ‘wet looks’, zijn ook voor zomer 2024 een grote haartrend. Het zijn perfecte kapsels voor het warme seizoen. Superchic voor zomerfeesten en andere feestelijke gelegenheden en bovendien ‘hitte bestendig’. Ander bijkomend voordeel is dat ze dé uitkomst zijn op ‘bad hair days’ of dagen waarop je niet aan haar wassen toekomt. Verder geldt dat je er met een gelkapsel altijd elegant en verzorgd uitziet. Met zo’n kapsel kan het niet misgaan.

Middenscheiding of zijscheiding?

Voor een jonge, moderne look ga je voor een gelkapsel met een middenscheiding. Deze scheiding is voor Gen Z een must; de zijscheiding wordt door de jongste generaties wel afgedaan als ouderwets. Maar ook die scheiding heeft zo haar charme en is bovendien – vanwege zijn asymmetrie – perfect om de aandacht van eventuele onregelmatigheden in je gezicht af te leiden.

Strak naar achteren of met kuif?

Het meest eenvoudige ‘wet look’ kapsel is: je haar met een midden- of zijscheiding naar achteren brengen. Maar je kunt veel meer met een gelkapsel. Dat was ook op de catwalks voor zomer 2024 en herfst winter 2024 2025 (want ook het komende seizoen zijn wet looks hot) te zien.

Zo zagen we bij Hermes voor zomer 2024 gelkapsels met een zijscheiding waarbij het haar aan de niet-volle kant boven het oor een mooie kamslag had meegekregen. De rest van het haar was los en steil, maar zonder gel, gestyled. Ook bij Loewe voor zomer 2024 zagen we gelkapsels met een zijscheiding maar hier was het haar aan de volle kant in een lichte kuif gestyled en was het haar in de nek samengebonden.

Helemaal bijzonder was het gelkapsel bij Valentino voor herfst winter 2024 2025. Ook hier was de zijscheiding weer een must (sorry, Gen Z!). Verder was het haar heel kunstig gestyled in een uitgesproken kuif met sierlijke slag en was het haar aan weerszijden van het hoofd zo strak naar achteren gebracht dat je een soort ‘undercut’ idee kreeg. Zijdelings achterin de nek was het haar verder opgerold in een soort lussen. Het zal niet gemakkelijk zijn dit kapsel na te doen maar het laat wel zien hoeveel je met gelkapsels kunt.

Wet look hair bij Valentino voor winter 2024 2025. Foto ADVERSUS

Tips voor het maken van een gelkapsel

Basisregel. Om een runway-ready slicked-back hair look te creëren, begin je met vochtig, net gewassen haar. Breng een royale hoeveelheid van een sterke haargel aan van de haarwortels tot de punten en breng je haar met een fijne kam in het gewenste model.

Het is belangrijk dat je de juiste haarstylingsproducten voor jouw haartype en de finishing touch gebruikt.

Fijn haar. Concentreer je op het gelijkmatig verdelen van de gel van de haarwortels tot de punten voor een supergladde, gepolijste look.

Slag in je haar. Breng eerst een mousse aan en gebruik vervolgens royaal gel voor een gladde, glanzende afwerking met voldoende stevigheid.

Krullend haar. Meng een gel met een pommade of crème om je krullen te hydrateren en te definiëren. Gebruik een platte borstel om krullen te ontwarren en langer te maken terwijl ze aan de lucht drogen.

Glansserum. Verrijk je wet look met een glansserum voor extra glans en om pluizen tegen te gaan.

Fixeer met haarlak. Compleet je wet look met een haarspray zodat je haar de hele dag perfect blijft zitten.

Waarschuwing!

Een gel look is leuk voor een keertje maar trek je haar niet dag na dag met haarproducten naar achteren. Op den duur zal dit je haar schaden.

