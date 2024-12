Dit zijn de belangrijkste jeans trends voor lente zomer 2025. Photo courtesy of Stella McCartney

Een kledingstuk uit de modecollecties voor het nieuwe seizoen waar je direct in kunt schitteren, is de spijkerbroek. Lees je in over de allernieuwste jeans trends voor lente zomer 2025. Met deze voorkennis kun je ook in de januari-uitverkoop je voordeel doen.

De belangrijkste jeans trends voor lente zomer 2025

Jeans met rechte pijpen

Creatief directeur Chemena Kamali van Chloé in spijkerbroek aan het einde van de Chloé show voor lente zomer 2025. Photo courtesy of Chloé

Jeans met rechte pijpen en een middenhoge taille blijven een toptrend. Je hebt vast al een of meerdere exemplaren in je kast liggen. Deze broeken blijven we in het nieuwe seizoen dragen.

Jeans met wijde pijpen

Dit zijn de belangrijkste jeans trends voor lente zomer 2025. Photo courtesy of Stella McCartney

Ook jeans met wijde pijpen blijven supercool. Niet alleen zijn de pijpen wijd maar ook superlang. Dit soort spijkerbroeken zagen we onder meer bij Stella McCartney. Ze werden geshowd met brede, stoere riemen en geraffineerde tops met draperieën zoals een zwart leren cape en een goudkleurige mouwloze top.

Barrel jeans

Barrel jeans (barrel is het Engels voor ’ton’), gekenmerkt door hun taps toelopende enkels en ruimere pasvorm bij de bovenbenen, winnen aan populariteit. Dit model zagen we in 2024 al her en der opduiken maar heeft tot nu toe niet echt voet aan de grond gekregen.

Zichtbare naden en plooien

Een nieuwigheid zijn de spijkerbroeken met zichtbare naden. Dit detail kwamen we tegen bij Diesel, een legendarisch jeans merk.

Light wash denim

Dit zijn de belangrijkste jeans trends voor lente zomer 2025. Photo courtesy of Dior

Light wash denim blijft populair, vooral voor de spijkerbroeken met rechte pijpen en wijdere modellen. Maar er is meer onder de zon. Bij Chanel zagen we (ook) verwassen donkere tinten zoals donkerblauw en zwart. Bij Dior zagen we een keurige middenblauwe kleur met banden aan de zijkant.

Luxe details

Spijkerbroeken met luxe versieringen doen ook al jaren mee, ook al zien ze er elke keer weer anders uit. Voor lente zomer 2025 signaleren we je de spijkerbroeken bij Chanel die zijn verrijkt met pailletten die nu eens de vorm van veren (een leidraad in deze collectie) hebben, dan weer eens abstracte vormen.

Skinny jeans

Skinny jeans met naden in zicht van Diesel voor lente zomer 2025. Photo courtesy of Diesel

Skinny jeans blijven een vraagteken. Er wordt al jaren gefluisterd dat ze weer terugkomen, maar tot nu toe zijn relaxte pasvormen de favoriet. Bij de klassieke modehuizen – Chanel, Dior, Stella McCartney, hebben deze pasvormen nog steeds de voorkeur. Bij moderne merken – think Diesel en Dsquared2 – doen strakke jeans echter volop mee. Bij Diesel spotten we skinny jeans zonder tailleband; bij Dsquared2 strakke spijkerbroeken met een wat lagere taille.

Total jeans looks

Op sommige catwalks, zoals bij Chanel, kwamen we opnieuw de total jeans look tegen. Een verwassen donkerblauwe spijkerbroek was gecombineerd met een spijkerblouse met ronde kraag in dezelfde tint; een verwassen zwarte spijkerbroek was gecombineerd met een spijkerjack in dezelfde tint.

Deze jeans trends zijn uit de mode

Mom jeans: de klassieke mom jeans verdwijnt geleidelijk uit het beeld.

Gescheurde jeans: nette stijlen hebben de voorkeur boven distressed of ripped denim in 2025.

Pastelkleurige jeans: zoete kleuren als roze, perzik, mint, banaangeel zijn (momenteel) achterhaald.

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS