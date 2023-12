Dit zijn de grootste jeans trends voor 2024. Photos courtesy of MM6 Maison Margiela, Stella McCartney, Diesel

Je kunt niet genoeg spijkerbroeken hebben. Het is één van de weinige kledingstukken die je altijd, elk seizoen, dag in, dag uit, kunt dragen. Daarom lichten we aan het begin van een nieuw seizoen (en een nieuw jaar!) altijd eerst de denim trends uit. Dit zijn de grootste jeans trends voor 2024. We fietsen je er in vogelvlucht doorheen zodat je al vroeg in het seizoen (en ook in de uitverkoop) je slag kunt slaan. We vertellen je er in de loop van de komende maanden natuurlijk nog veel meer over.

De spijkerbroeken blijven wijd! Photo courtesy of Dior

Dit zijn de grootste jeans trends voor 2024

#1 Barrel jeans

Naar verwachting gaan barrel jeans het in 2024 helemaal maken. Kenmerkend voor barrel jeans zijn de ronde broekpijpen. Denk hierbij aan broekpijpen die van boven wijd zijn en zich naar beneden toe nog meer verwijden om vervolgens bij de enkels smaller toe te lopen. Voor een goed begrip: barrel is het Engelse woord voor ‘ton’. Je kunt je er vast wel iets bij voorstellen.

#2 Wijde jeans

Dit zijn de grootste jeans trends voor 2024. Photo courtesy of Stella McCartney

Baggy jeans blijven een trend. Deze superwijde spijkerbroeken blijven we in alle mogelijke versies zien en dragen. Ook ultralange broekspijpen zijn nog steeds in de mode. De tailles variëren van hoog tot middenhoog, maar ook lage tailles komen terug.

#3 Cargo

Ook de cargobroek blijft een favoriet. Dus die wijde spijkerbroek met grote, opgestikte zakken die je nog in je kast hebt hangen, is ook komende jaar up-to-date.

#4 Wijd uitlopende pijpen

De jaren ’90 mogen dan nog steeds een stempel op de spijkerbroeken en de mode in het algemeen drukken, ook de jaren ’70 gaan weer een duit in het zakje doen. Met andere woorden: wijd uitlopende broekspijpen mogen weer!

#5 Denim tailleurs

Ook de quiet luxury trend laat zijn invloeden gelden als het op de jeans trends voor 2024 aankomt. Denk hierbij aan chique donkerblauwe spijkerbroeken waarmee je superchic op de werkvloer verschijnt maar ook aan tailleurs in denim.

#6 Couture

Dit zijn de grootste jeans trends voor 2024. Photo courtesy of Alexander McQueen

Chic, chiquer, chiquest! Behalve tailleurs – met broek maar ook met rok – mag je het komende jaar ook extravagante denim creaties verwachten. Een voorbeeld daarvan is de creatie van Alexander McQueen op de foto hierboven.

#7 Fantasie

Blauwe denim voert de boventoon, vintage looks mogen nog steeds, grijze en zwarte wassingen zijn altijd goed, maar in 2024 komen de modeontwerpers ook nog eens met uitzonderlijk fantasierijke jeans zoals de opengewerkte spijkerbroek van Stella McCartney en de wel heel unieke denim jurk met ritsen van Diesel.

#8 Jurken

Denim jurken nemen in 2024 ook een belangrijke plek in onze garderobe in, met als grote favoriet de lange spijkerjurk, een altijd-goed dress-and-go item.

#9 Lange rokken

Ben jij fan van de lange spijkerrok, dan zit je in 2024 goed, want ook die blijven we zien. De nieuwigheid is de überchique cape rok in denim. Denk hierbij aan een rok in Dior-stijl met hoge taille met plooien en een glooiende, bijna klokkende lijn tot halverwege de kuit.

Klaar voor de start? Begin je slag te slaan in de uitverkoop!

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS