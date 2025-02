Wat de spijkerbroeken trends ook doen, slim fit jeans zijn altijd van de partij. Dit tijdloze model is goed voor een gestroomlijnde look.

Zo vind je de perfecte slim fit jeans voor jou en je partner

De spijkerbroeken trends laten een gevarieerd beeld zien. Wijde en rechte spijkerbroeken zijn populair, maar wat de trends ook doen, de slim fit jeans zullen we altijd blijven zien (en dragen). Deze spijkerbroek is als geen ander model goed voor een modern en slanker silhouet voor zowel dames als heren.

Hoe zien slim fit jeans eruit?

Slim fit jeans sluiten mooi om je lichaam maar zitten niet strak. Ze volgen de lijn van je heupen en benen tot aan je enkels waardoor je slanker en langer lijkt. Kwalitatief hoogwaardige modellen bestaan uit een mix van katoen en elastische vezels waardoor de jeans stevig is maar tegelijkertijd ook stretcht. Je kunt er je dus vrij in bewegen.

Slim fit jeans worden nog wel eens verward met skinny jeans. Waar slim fit een gestroomlijnde maar relaxte pasvorm hebben, zitten skinny jeans vanaf de taille tot aan de enkels strak om je lijf. Skinny jeans accentueren daarmee de contouren van de benen en creëren een soort tweede huid (vandaar de naam ‘skinny jeans’). Hierdoor zijn ze minder geschikt voor allerlei lichaamstypen en bovendien ook minder comfortabel dan slim fit jeans. Ze zijn vaak ook minder elegant.

Soorten slim fit jeans

De ene slim fit jeans is de andere niet. Ook binnen deze categorie spijkerbroeken zijn er weer verschillende modellen te vinden.

Tailored fit: deze pasvorm volgt de lijnen van je lichaam maar is, zoals we al zeiden, niet zo strak als skinny jeans.

Narrow leg opening: de beenopening is smaller dan bij gewone slim fit modellen waardoor je een nog slanker silhouet krijgt.

Tapered design: dit model wordt van de dij naar de enkel geleidelijk smaller.

Hoe draag je slim fit jeans?

Slim fit jeans hebben een stijlvolle uitstraling, juist vanwege de slanke maar niet strakke pasvorm. Daardoor zijn ze geschikt voor casual maar ook geklede looks. Je kunt er alle kanten mee op.

Dames kunnen dit soort spijkerbroeken dragen met wijde tops en romantische blouses voor een spannend contrast, maar ook met een T-shirt, hoodie of sweater voor een coole, nonchalante look. Voor een nette look combineer je een slim fit jeans met een klassieke blouse en een blazer. Voor een avondje stappen haal je er een sexy top bij. Onder deze spijkerbroeken kun je van alles dragen: enkellaarsjes met of zonder hakken, sneakers, laarzen (met je broek erin) of ballerina’s, afhankelijk van de look die je wilt creëren.

Ook de heren kunnen met slim fit jeans alle kanten op. Met een T-shirt creëer je een coole vrijetijdslook. Een wit T-shirt is goed voor een klassieke look; met een zwart T-shirt (al dan niet van een rockband) op slim fit jeans kun je ook alternatieve looks creëren. En verder kunnen de heren deze spijkerbroeken natuurlijk ook combineren met een klassieke blazer en een paar nette loafers voor een geklede look.

Hoe koop je de ideale slim fit jeans?

Slim fit jeans kopen is niet iets dat je zomaar even doet. Je moet er tijd voor uittrekken want juist omdat de lijnen slank afkleden en je lichaamsvormen volgen, moet je het juiste – perfecte! – model voor jouw figuur vinden. We hebben een paar tips voor je. Dit zijn aandachtspunten:

De taille

High-waisted: een hoge taille doet je benen langer lijken en ondersteunen je buik waardoor ze geweldig zijn als je wat ronder bent.

Medium-waisted: de halfhoge taille is comfortabel in het dragen en geschikt voor de meeste lichaamstypen.

Low-waisted: deze pasvorm is perfect voor mensen met een atletisch postuur en goed voor een relaxte look.

De lengte

Regular: deze jeans vallen net boven de enkel en zijn goed voor een klassieke look.

Short length: wat kortere modellen zijn perfect voor als je niet zo lang bent; op deze manier hoopt de overtollige stof zich niet bij je enkels op.

Long length: ideaal voor als je lang bent.

Matentabellen toepassen

Matentabellen zijn een goed hulpmiddel om de juiste jeans te vinden. Om ze te kunnen toepassen, moet je je eigen maten kennen.

Meet je taille: gebruik een zacht meetlint rond je natuurlijke taille (net boven je navel).

Heupen opmeten: meet rond het breedste deel van je heupen.

Binnenbeenlengte: meet vanaf de bovenkant van je binnendij tot aan je gewenste broeklengte (meestal bij de enkel).

Raadpleeg nu de matentabellen. Sommige merken geven je de omtrek in centimeters van taille, heupen en binnenbeen, zoals je die zelf hebt opgemeten. Andere merken geven de maten weer in W/L waarbij W staat voor Width (tailleomvang) en L voor Length (binnenbeenlengte). Let op: deze maten zijn in inches. Reken daarom jouw omtrekken om in inches (delen door 2,54) om de juiste maat te vinden.