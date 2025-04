Streetstyle 2025. Bohémien, romantisch, sexy of stoer. Wat jij? Foto Charlotte Mesman

De modetrends en stijlen voor 2025 lopen uiteen en soms kun je ze moeiteloos met elkaar combineren. Zo was de mood bij de modeshow van Zimmermann tijdens de afgelopen Paris Fashion Week (in maart) romantisch en bohémien maar kwamen we ook stoere en sexy elementen tegen. Romantisch en bohémien waren vooral de jurken en blouses met roesjes, bloemeprints en draperieën, stoer waren de broekpakken, flared jeans en hoge laarzen. Sexy waren de hoge hakken en hoge splitten. We zochten vier looks voor je uit zodat je je er een idee van kunt vormen. Wie weet haal je er nog leuke dingen uit voor jouw nieuwe modelook voor lente zomer 2025.

Roesjesjurk

Romantische roesjesjurken in een bleke pastel of crème tint zijn een grote modetrend voor lente zomer 2025. We komen ze in allerlei uitvoeringen en lengtes tegen. Zo’n jurk kun je pit meegeven met een hoge ceintuur in de taille. Houd je van een klassieke look, draag er dan nude pumps onder. Geen schoenen die je benen langer doet lijken! Overigens zijn nude schoenen een bekend stokpaardje van het modehuis Zimmermann.

Oversized broekpak

Oversized is nog steeds een grote trend en dat geldt ook voor de broekpakken voor dit seizoen. Niet nieuws onder de zon dus, maar je kunt er wel een vernieuwende twist aan geven door het pak op een andere manier te dragen. Zo kun je een pak in een neutrale kleur afmaken met bruine details zoals een bruin hemdje en een bruinleren tas. Hiermee geef je je look een seventies twist mee. Voor het geval je het nog niet wist: de seventies zijn deze zomer hot hot hot!

Kanten tuniek

Over de seventies gesproken, hier zie je een jaren ’70 ook ten voeten uit. Voor deze look ga je voor flared jeans die je met een lange kanten tuniek combineert. Zo’n tuniek is echt een superleuke aankoop omdat je ‘m ook over je bikini naar het strand kunt dragen. Of op een korte broek. Het is weer eens iets anders. Maak de look af met een seventies tas in tan kleurig leer.

Suède jas

Suède jassen – lang maar ook kort – zijn terug in de mode. Je kunt voor een nepexemplaar gaan of kijken of een origineel in de vintage winkel kunt vinden. Ze staan supercool in combinatie met een spijkerbroek – blauw of ook wit – maar ze doen het ook mooi over een jurk, zoals op deze streetstyle foto. De hoge splitten voegen een sexy twist toe. Let ook op de hoge klompen. Dit soort schoenen zagen we vorig jaar zomer al op de catwalks. Wie weet of ze dit seizoen voet aan de grond gaan krijgen.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

