Zo verzorg je je oogcontouren voor een jeugdige en uitgeruste oogopslag

De huid rond je ogen is delicaat, dun en vatbaarder voor veroudering dan andere delen van het gezicht. Fijne lijntjes, wallen en donkere kringen kunnen ervoor zorgen dat je er moe of ouder uitziet dan je je voelt. Met een goede huidverzorgingsroutine en gerichte huidverzorging is het mogelijk om je oogcontouren jeugdig te houden. We vertellen je er meer over. Check onze anti-aging tips.

Waarom je oogcontouren extra verzorging nodig hebben

Het gebied rond de ogen is erg gevoelig, met een klein aantal talgklieren. Bovendien is de huid constant in beweging: tijdens het knipperen maar ook tijdens glimlachen of schaterlachen. Hierdoor is de huid in dit gebied vatbaarder voor uitdroging, fijne lijntjes en de vorming van echte rimpels rond de ogen. Omgevingsfactoren zoals UV-straling, vervuiling, stress en uitdroging kunnen donkere kringen en wallen verder verergeren. Een speciale routine kan deze tere huid beschermen en verjongen.

Zo verzorg je de huid rond je ogen

1. Reinig met zorg

Begin met een milde, geurvrije cleanser, zoals micellair water of een crèmeformule, om make-up en onzuiverheden te verwijderen zonder het gebied rond je ogen te irriteren. Ruw wrijven kan rimpels veroorzaken, dus gebruik een zacht wattenschijfje en vermijd trekken of wrijven aan de huid.

2. Hydrateer met een antirimpelcrème voor de oogcontour

Hydrateren is dé sleutel voor een gladde, vollere oogcontour. Gebruik een antirimpelcrème voor je oogcontour en donkere kringen die ingrediënten bevat zoals hyaluronzuur, peptiden, retinol of vitamine C. Deze ingrediënten hydrateren, verstevigen en ‘plumpen’ je huid. Ook versterken ze het collageen en maken ze je huid lichter. Breng ’s ochtends en ’s avonds een hoeveelheid ter grootte van een erwt aan en dep zachtjes met een vinger om de huid zo min mogelijk te belasten.

3. Bescherm je huid tegen UV-schade

Blootstelling aan de zon is een belangrijke oorzaak van vroegtijdige veroudering, vooral rond de ogen. Breng dagelijks een antizonnebrandcrème met tenminste een SPF 30 of hoger aan om de tere huid te beschermen tegen UV-straling, die rimpels rond de ogen kan verergeren. Kies voor een milde, niet-irriterende zonnebrandcrème of een anti-rimpel oogcrème met SPF en draag een zonnebril voor extra bescherming.

4. Pak donkere kringen en wallen aan

Donkere kringen en wallen kunnen verschillende oorzaken hebben: erfelijkheid, slaapgebrek of allergieën. Ze geven je ogen een vermoeid aanzien. Dit kun je ertegen doen:

Kies een oogcrème tegen rimpels en donkere kringen met cafeïne om wallen te verminderen en de bloedsomloop te verbeteren.

Gebruik ingrediënten die de huid lichter maken zoals vitamine C of niacinamide om donkere kringen te verminderen en de huidtint te egaliseren.

Slaap met je hoofd omhoog met behulp van een extra kussen om vochtophoping onder je ogen te voorkomen.

5. Verwen jezelf met een hydraterend oogmasker

Een of twee keer per week kun je het gebied rond je ogen behandelen met een hydraterend masker. Deze maskers zorgen voor intense hydratatie, verminderen droogheid en minimaliseren fijne lijntjes. Ga op zoek naar maskers met collageen of hyaluronzuur om de vochtbarrière van je huid te herstellen en de elasticiteit te verbeteren.

6. Voed je huid van binnenuit

Een gezonde levensstijl verbetert de oogcontour. Drink minstens 8 glazen water per dag om je huid gehydrateerd en het vochtgehalte op peil te houden. Consumeer antioxidantrijke voedingsmiddelen zoals bessen, groene bladgroenten en noten, evenals omega-3 vetzuren uit zalm of chiazaden om schade door vrije radicalen te bestrijden en de elasticiteit van de huid te ondersteunen. Vermijd een overmaat aan zout, dat vocht kan vasthouden en wallen kan verergeren.

7. Zorg voor een goede nachtrust

Elke nacht 7-8 uur goed slapen helpt wallen, donkere kringen en rimpels te verminderen. Zorg voor een ontspannende routine voor het slapengaan, beperk de tijd die je voor het scherm doorbrengt en houd de slaapkamer koel en donker om een rustgevende slaap te bevorderen, zodat je huid zichzelf ’s nachts kan herstellen.

8. Wees voorzichtig met het verwijderen van make-up

Gebruik voor het verwijderen van oogmake-up een zacht wattenschijfje of microvezeldoekje met een milde oogmake-up remover voor de gevoelige huid. Vermijd agressieve technieken die de huid kunnen uitrekken en rimpels rond de ogen kunnen veroorzaken.

9. Wees consistent

Regelmaat is de sleutel tot het behalen van resultaten. Volg je routine, breng dagelijks een antirimpelcrème voor de oogcontour en een formule tegen donkere kringen aan en wacht tenminste 6-8 weken om merkbare verbeteringen te zien. Geduld en toewijding is nog altijd het geheim.

Let op: test nieuwe producten altijd uit om irritatie te voorkomen en raadpleeg een dermatoloog bij een gevoelige huid of aanhoudende problemen.

