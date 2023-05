Deze schoenentrend voor lente zomer 2023 maakt je benen lang. Foto Charlotte Mesman

Nude is the new black. De modetrends voor lente zomer 2023 laten ongewoon veel natuurlijke kleuren zien. Die kleuren komen ook in de schoenen terug. Vooral nude is een grote schoenentrend voor lente zomer 2023. En dat is mooi meegenomen want geen kleur is zo flatterend voor je benen als nude. Dit is: huidskleur.

Schoenen in huidskleur maken je benen langer. Dat komt omdat ze de lijn van je benen niet onderbreken. Schoenenkoning Manolo Blahnik verwoordde het ooit heel mooi in een interview aan Financial Times:

‘Besides giving a woman an extra lift, nude shoes disappear like magic against the skin, which provokes an illusion that is really beautiful. Nude elongates your leg without taking space away from the body.’

Nude pumps

Een eerste vuistregel is: wil je het maximale uit je nude schoenen halen ga dan voor nude pumps met hoge hak en een puntige neus. De hoge hak voegt extra lengte toe en de puntige neus verlengt de lijn van je been en voet nog eens. Die pumps draag je dan met blote benen. Want het gaat er nu juist om dat schoenen en benen één geheel vormen. Zou je pantykousen dragen, zeg zwarte kousen, dan draag je ze voor maximaal slanke benen dus met zwarte schoenen.

Maar nu terug naar de nude schoenen die – juist vanwege de combinatie met blote benen – bij uitstek geschikt zijn voor de zomer. Een tweede vuistregel om in gedachten te houden, is: hoe beter de nude kleur van je schoenen aansluit bij je huidskleur, hoe groter het effect. Dit betekent dus dat de keuze van je nude kleur heel persoonlijk is. Want iedereen heeft een andere huidskleur. Ga op zoek naar die nude tint die bij jou past.

Bekend trucje

Nude pumps kleden dus slank en chic af. Dit is een trucje dat alom bekend is. Royals als Kate Middleton en Meghan Markle doen er al jaren hun voordeel mee. Ook Anna Wintour, directrice van Vogue USA, bedient zich graag van deze truc. En wat royals en celebs kunnen, kan jij ook!

Niet alleen pumps

Overigens zien we in de schoenentrends voor lente zomer 2023 niet alleen huidskleurige pumps maar ook slingbacks, mules en laarzen in nude tinten. Voor een optimaal effect vermijd je schoenen met bandjes, tenzij je heel slanke enkels hebt. Een andere optie is platformschoenen in je eigen huidskleur. En wat te denken van transparante schoenen? Meer nude dan dat kan niet! Laat je gedachten er maar eens over gaan.

