Influencers en streetstylers zweren bij deze witte zomerjurken

Witte jurken modetrend zomer 2023. Foto Charlotte Mesman

Iedereen mag dan roepen dat roze en Barbiecore dé top zomertrends van 2023 zijn maar als je goed kijkt, dan is de witte-jurken-trend eigenlijk véle malen groter. Naar verwachting zal die roze Barbie-bubbel wel snel uit elkaar spatten. Anders is dat voor de witte jurk. Die is tijdloos. Van wit krijg je nooit genoeg.

Zo zien de witte jurken voor zomer 2023 eruit

Wit (en zwart) is het deze zomer weer helemaal aan het maken. Na jarenlang volop kleur en fantasieën te hebben gedragen, is de terugkeer van wit een verademing. Wit is zomers, fris en stijlvol. Je kunt kiezen voor een total white look die uit verschillende items bestaat maar je kunt ook een witte jurk als basis kiezen, en daar witte mode accessoires bij halen. Dat is wat veel influencers en streetstylers deze zomer doen.

Witte broderie jurken

Witte jurken modetrend zomer 2023. Foto Charlotte Mesman

Witte jurken met broderie (borduursels) zijn op dit moment helemaal hot. Ze geven je outfit iets romantisch mee maar tegelijkertijd oogt het ook wel weer modern. In bijna alle modecollecties kom je op dit moment wel witte jurken met broderie tegen. De meest geliefde lengtes zijn lang en kuitlang, maar ook kortere modelletjes mogen.

Wit en crèmekleurig kant

Witte jurken modetrend zomer 2023. Foto Charlotte Mesman

Ook kanten jurken zijn populair en enorm geschikt voor speciale gelegenheid (bruiloften!). Ook hier hebben we het weer over tijdloze modellen. Een lange kanten jurk in het wit is niet iets wat je elke dag draagt maar wel iets waar je altijd een goed figuur mee slaat als je gelegenheid om een geklede look vraagt. En anders is er altijd nog wit satijn! Superchic!

Overhemdjurken

Witte zomerjurk met lichte blazer. Foto Charlotte Mesman

Voor liefhebbers van een minimalistische, moderne look zijn er de overhemdjurken in allerlei lengtes: van kort tot superlang. En dan graag het liefst in het tandpastawit. Dit soort jurken zijn hypermodern en laten zich goed met een lichte zomerblazer combineren. Deze look past heel goed in het beeld van de quiet luxury trend.

Wit voor frisse zomerdagen

Witte jurken modetrend zomer 2023. Foto Charlotte Mesman

Is het ongewoon fris, ga dan voor een total white look in lichte zomerwol of voor een witte zomerjas. Witte jurken zijn een feest maar laat je niet beperken door slecht weer. Ga voor wit, no matter what (white)!

Witte zomerjas. Foto Charlotte Mesman

Witte mode accessoires

Bij een witte zomerjurk draag je bij voorkeur witte mode accessoires maar de influencers halen er soms ook een item in een onverwachte kleur bij: geel, blauw, groen. Wat je wilt. De kleur kan in je schoenen zitten, of in je tas. Wat je wilt. Ga creatief met je witte zomerlook om!

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS