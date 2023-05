Zin in een nieuwe haarstijl? Misschien wel een pixie cut of een korte bob? We hebben 4 korte kapsels voor nieuwe haarinspiratie voor je.

4x Korte kapsels om je door te laten inspireren. Topmodel Grace Elizabeth. Foto Charlotte Mesman

Er zijn zoveel verschillende soorten korte kapsels. Voor elk gezicht en elke leeftijd is er wel een geschikte haarcoupe te vinden. Juist als je al wat ouder bent, is een kort kapsel voor een uitkomst. Maar ook in je jonge jaren is kort haar vlot en stoer. We zochten vier korte kapsels voor je uit.

Bixie cut à la Grace Elizabeth

4x Korte kapsels om je door te laten inspireren. Topmodel Grace Elizabeth. Foto Charlotte Mesman

Topmodel Grace Elizabeth heeft in deze periode de sprong van catwalk naar rode loper van het Cannes Filmfestival 2023 gemaakt. Daarmee mag ze zich vanaf nu tot de ‘personages’ rekenen. En terecht. Sinds dit topmodel haar lange blonde lokken heeft afgeknipt, heeft ze een heel uitgesproken sterke look (al was ze ook heel mooi met haar lange blonde haren). Je kunt niet om haar heen.

Het kapsel van Grace Elizabeth houdt het midden tussen een pixie cut en een bob, dat is bixie cut. Het is in lange lagen geknipt met een lange voorkant die ze als een pony tot op haar wenkbrauwen kan dragen. Maar we zien het model ook vaak met een scherpe zijscheiding. Voeg daar haar nieuwe haarkleur – heel donker! – aan toe en ze doet ons wel heel erg aan Isabella Rossellini van weleer denken.

Het rode bijna-bloempotkapsel van Marie Kippe

4x Korte kapsels om je door te laten inspireren. Model Marie Kippe. Foto Charlotte Mesman

Ook het korte kapsel van het Duitse model Marie Kippe is in lange lagen geknipt. De voorkant is net iets korter maar wel superrecht. Door al die horizontale lijnen zonder laagjes doet het ietwat aan een bloempotkapsel denken. Ook dit model heeft voor een heel uitgesproken haarkleur gekozen. Wie durft?

Kort krullenkapsel van Kerolyn Soares

Kort kapsel voor krullend haar. Model Kerolyn Soares. Foto Charlotte Mesman

Het korte kapsel van het Braziliaanse model Kerolyn Soares laat zien dat je ook als je krullen of kroeshaar hebt, heel goed een korte pixie cut kunt hebben. Haar haar is ook bovenop kort geknipt en de nek en oren zijn vrij en clean. Dit is een fris en pittig kapsel. Wash-and-go!

Superkorte pixie cut

Pixie cut met korte laagjes. Model off-duty. Foto Charlotte Mesman

De superkorte pixie cut van dit model is voor echte waaghalzen. Het is in korte laagjes geknipt, kort in de nek, kort rond de oren maar vooral kort van voren. De korte pony is het sterke punt in dit kapsel maar je moet het wel durven! Dit kapsel is heel geschikt voor wat rondere gezichtsvormen omdat het je gezicht optisch langer maakt.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw nieuwe hair look.

Klik hier voor kapseltrends voor de heren op ADVERSUS