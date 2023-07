Deze rokken domineren de streetstyle mode voor zomer 2023

Als het op de rokken in de streetstyle mode voor zomer 2023 aankomt, dan zien we vooral lang. En gedekte kleuren.

Rokken trends in de streetstyle mode voor zomer 2023. Foto Charlotte Mesman

Als sinds een paar jaar is de minirok (en mini-jurk) terug in beeld maar als we de streetstyle mode voor zomer 2023 tijdens de Fashion Weeks bekijken, dan zien we toch vooral langere rokken voorbijkomen. Opvallend is ook dat de kleuren klassiek en ingetogen zijn. Ook de tops waarmee we onze rokken deze zomer dragen, zijn eenvoudig en minimalistisch. We lopen je er even doorheen.

De lange spijkerrok

Een van de toppers voor zomer 2023 is natuurlijk de lange spijkerrok. Het kan niet anders. De modecollecties voor zomer 2023 staan stijf van de lange spijkerrokken die we overigens al sinds een meerdere seizoenen dragen. Ook deze zomer gaan we hem dus nog volop dragen.

De slank afkledende rok met hoge split

Slank afkledende rokken met hoge splitten zijn een andere rokkentrend die we deze zomer gaan zien. Ook dit is geen nieuwigheid. Deze trend ligt in het verlengde van de lange slank afkledende jurken met cut-out details en hoge splitten. Zwart is hier de grote favoriet.

De klassieke kokerrok

Ben je gecharmeerd van de quiet luxury mode trend waarin het draait om klassiekers met een moderne twist, dan is een kokerrok vast jouw ding. Draag ‘m met een mouwloze, minimalistische top voor een tijdloze look. Eronder kun je een paar sandalen met hoge hakken dragen maar ook met platte sandalen is zo’n kokerrok oneindig chic.

De lange plooirok

Het kan niet op met de klassiekers. Ook de lange plooirok is van de partij. En ook hier geldt weer dat-ie supermooi is in het zwart en in combinatie met een eenvoudige mouwloze top. Ogenschijnlijk simpel, minimalistisch, cool.

De doorzichtige rok met borduursels

Voor feestelijke gelegenheden komen de rokkentrends voor zomer 2023 met doorzichtige exemplaren met borduursels. Voor een modern effect combineer je zo’n ultravrouwelijke rok met een mannelijk overhemd. Omdat zo’n overhemd meestal lang is, los je direct de ‘onderbroeken-kwestie’ mee op.

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

