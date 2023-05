Wat is die quiet luxury mode trend waar je tegenwoordig zoveel over leest? Hoe ziet die eruit? En hoe creëer je zelf zo’n look?

Waarom heeft iedereen het opeens over de quiet luxury mode trend? Foto Charlotte Mesman

Ben jij al op een artikel over de quiet luxury mode trend gestuit? Zo niet, dan zal dat binnenkort wel gebeuren. Iedereen die een beetje in de mode zit, heeft er tegenwoordig de mond van vol. Maar waar hebben we het eigenlijk over? Is het iets nieuws? Volgens ons niet. Quiet luxury is niet meer dan klassieke, tijdloze mode van hoogwaardige kwaliteit. En over de comeback van klassiekers hebben wij dit seizoen al veel geschreven :-)

Quiet luxury. Stille luxe

Streetstyle mode 2023. Poederroze trench. Foto Charlotte Mesman

Stille luxe. Minimalisme. Hoogwaardige materialen. Vakmanschap. Elegante lijnen en vormen die niet in een seizoen achterhaald zijn. Ingetogen kleuren. Stille luxe is nooit uit de mode geweest. Denk aan modemerken als Brunello Cucinelli, Hermès, Max Mara, Ferragamo (tot voorheen althans), Tod’s.

TikTok en Gwyneth Paltrow

De grote motor achter de opleving van quiet luxury is TikTok. De nieuwe generaties plakken etiketten en gaan vervolgens het concept uitvergroten. Als dan ook de outfit van Gwyneth Paltrow tijdens de rechtszitting over het inmiddels befaamde ski-ongeluk als ‘quiet luxury’ wordt bestempeld, is dat olie op het vuur. (De actrice droeg een wijde bruine ribbroek, gedegen bruine veterschoenen, een lichte coltrui en een klassieke, lange jas in een olijfgroene kleur). Gooi nog een successerie als HBO’s Succession in de strijd, zoals we dat in meerdere media zijn tegengekomen, en het vuur laait hoog. Als tenslotte ook de term ‘oud geld’ valt – iets wat het goed doet in tijden van een high end kroning en discussies over het al dan niet kunnen van gravinnen in badpak – dan heb je een praktisch gezien een hype.

Is het wel een hype?

Broekentrends voor zomer 2023. Rechte broek sigarettenpijpen. Foto Charlotte Mesman

Zoals we al zeiden, is quiet luxury niets nieuws. Er zijn altijd (stijlvolle) dames (en heren) die zich tijdloos kleden. En er zijn ook veel jongeren die tegenwoordig liever sparen voor een mooie jas in plaats van twee of drie items volgens de allernieuwste modetrends te kopen. Maar dat quiet luxury, iets wat er stilletjes altijd al was en zal zijn, opeens een trend, een hype is, geloven we graag. Na jarenlang met felle (lees: schreeuwerige) kleuren en fantasieën te hebben gestunt, na verschillende oplevingen van de logomanie en na al die nadrukkelijk aanwezige oversized volumes is het moment van ‘stilte’ als tegentrend aangebroken. Maar ook die trend zal voorbijgaan en dan zal quiet luxury weer exclusief voorbehouden zijn aan degenen die deze elegante en dure (uitziende) look in hart en nieren zit. Dan zullen de ‘echte quiet luxury’ opstaan :-)

Hoe kleed je je ‘quiet luxury’?

Modetrends lente zomer 2023. Seventies blouse met spijkerbroek. Foto Charlotte

Quiet luxury heeft niet per se duur te zijn. Als het maar stijlvol en ingetogen is. Verleg het accent naar kwaliteit en eenvoud. In de mode voor lente zomer 2023 komen we heel wat items tegen die je heel goed in quiet luxury looks kunt verwerken. We noemen er een paar:

De witte blouse

De trench coat (tegenwoordig weer in de traditionele kleuren)

De rechte spijkerbroek

De lange spijkerrok

De broekrok

Het tennisrokje

Broeken met sigarettenpijpen

Naturel modekleuren

De comeback van klassieke kleuren als donkerblauw, grijs en zwart

Klassieke zwarte badpakken (ook wel de little black dress van het strand genoemd)

Mocassins

Ballerinaschoenen (flatjes)

Vintage tassen of tassen met een vintage look

Gouden oorbellen en gouden kettingen (klein en verfijnd)

Laat je gedachten er maar eens over gaan. Misschien doe je er inspiratie voor jouw modelook voor zomer 2023 van op.

