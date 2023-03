Tassentrends voor 2023. De comeback van de klassieke tas

Na alle logo’s en felle kleuren van de afgelopen jaren zien we in de tassentrends voor 2023 een comeback van klassiekers.

Tassentrends voor 2023. Een tas bij Tod’s. Photo courtesy of Tod’s

De afgelopen jaren hebben we in de mode heel wat meegemaakt. Het was explosie van kleuren en een zoektocht naar vernieuwende, soms excentrieke vormen. Ook als het op de tassen aankwam. Multi-color tassen, creatieve ontwerpen, double-bags, mini-bags, grote schakelkettingen als hengels, bedels als versiering en logo’s die van kilometers afstand herkenbaar zijn. More is more was het motto. Het kon niet anders dan dat daar verandering in ging komen. De tassentrends voor 2023 laten dan ook – en dat komt niet als een verrassing – een comeback van klassiekers zien.

Tassentrends voor 2023. De comeback van klassiekers

Tassentrends voor 2023. Een tas bij Prada. Photo courtesy of Prada

Wil je een idee krijgen van de allernieuwste tassentrends voor 2023, neem dan even een duik in het verleden en haal er foto’s van Jackie Kennedy, Grace Kelly en andere stijliconen uit de jaren ’50 en ’60 bij. Waarschijnlijk hebben de modeontwerpers hetzelfde gedaan. In ieder geval krijg je dan meteen een idee van wat we bedoelen.

Tassentrends voor 2023. Een tas bij Tod’s. Photo courtesy of Tod’s

Aan de arm van de meest stijlvolle vrouwen ever bungelden halverwege de vorige eeuw handtassen zonder tierlantijnen die opvielen door de elegante vormgeving en de kwaliteit. Wie de maker van de tas was, van welke brand, dat wisten alleen de kenners.

Catwalks en streetstyle

Tassentrends voor 2023. Een tas bij Max Mara. Photo courtesy of Max Mara

Dit is de mood die we ook in de allernieuwste modecollecties voor 2023 en in de streetstyle tegenkomen. Natuurlijk is een tas met LV-logo nog altijd super cool maar het hoeft er tegenwoordig niet meer zo dik bovenop te liggen. En het mag wel weer een beetje tuttig.

Tassentrends voor 2023. Een tas bij Ferragamo. Photo courtesy of Ferragamo

Zo zagen we op de catwalk van Dior voor winter 2023 2024 ingetogen handtassen die samen met (leren) handschoenen (ook zo’n klassieker!) in de hand werden gedragen. Ook bij modehuizen als Max Mara en Tod’s zagen we klassiekers voorbijkomen. De kleuren zijn ingetogen: zwart, bruin, donkerblauw. De vormgeving is óf retro óf juist heel erg modern en strak, zoals bij Prada. Sleutelwoorden zijn ‘elegant’, ‘ingetogen’ en ‘eenvoudig (maar niet heus)’ en ‘topkwaliteit’.

No-logo tassen

De logo’s waar de maisons de afgelopen decennia kwistig mee hebben rondgestrooid, verdwijnen dus een beetje naar de achtergrond. Opvallende prints die de naam van het modehuis schreeuwen, gaan we minder zien. We komen nog wel kleine signaturen in de vorm van een gesp (de T van Tod’s of het overbekende logo van de dubbele F van Fendi tegen) of iets dergelijks tegen maar daar blijft het dan ook bij.

Heb je zin in een klassieker dan heb je keus te over uit de nieuwe modecollecties maar je kunt natuurlijk ook fantastisch scoren met een vintage tas. Wie weet of oma nog iets heeft staan :-)

