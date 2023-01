Knotten zijn dé haartrend voor 2023. Check deze kapsels

Geraffineerde knot in balletcore stijl. Foto Charlotte Mesman

Er bestaat geen twijfel over. Een beetje influencer of VIP (think: Bella Hadid) draagt het haar in een knot. Of in twee knotten. Knotten zijn hot. Het is dé haartrend voor 2023.

Kapseltrends 2023: de knot. Influencer Amalie Gassmann. Foto Charlotte Mesman

Eenvoudig kapsel maar wel überchic

Beter kan het eigenlijk niet: knotten zijn eenvoudig te maken (lees: absoluut fool proof) en ook nog eens super chic. Met deze haardracht sla je over een goed figuur, of het nu op je werk is, tijdens een Zoom-meeting, op je Instagram of op de dansvloer.

Balletknot

Balletknot. Dé haartrend voor 2023. Foto Charlotte Mesman

De meest geliefde knot op dit moment is de balletknot, een strakke halfhoge knot waarbij het haar zonder scheiding naar achteren is gebracht.

N.B. Je hoeft dit seizoen niet met een donut aan de slag om volume te creëren want je knot mag ieniemienie klein zijn. Sterker nog, zo’n klein knot is juist cool!

Overigens is het niet verwonderlijk dat juist de balletknot dé haartrend voor 2023 is want in de mode komen we steeds meer door klassiek ballet geïnspireerde items tegen. Denk maar eens aan de balletschoenen van Miu Miu. Deze stroming wordt wel balletcore genoemd.

Wet looks

Kapseltrends 2023. Influencer Amalie Gassmann. Grote fan van wet look kapsels. Foto Charlotte Mesman

De balletknot als haartrend vertoont raakvlakken met een andere grote haartrend voor 2023: de wet look, een trend die we het afgelopen seizoen al zagen. Onder de influencers zagen we dan ook veel knotten kapsels waarbij het haar strak naar achteren was gebracht met een light weight gel. Hiervoor gebruik je een fijne kam en een gel die je haar aaibaar maar controleerbaar maakt en een mooie glans over je haar legt.

Scheidingen

Je kunt al je haar, zoals we dat voor de klassieke balletknot doen, zonder scheiding naar achteren brengen maar je mag ook voor een scheiding kiezen. De middenscheiding is het meest geliefd, maar een zijscheiding heeft het voordeel dat het de aandacht afleidt van bijvoorbeeld een prominente neus of asymmetrieën in je gezicht.

Geraffineerde knot in balletcore stijl. Foto Charlotte Mesman

Je kunt ook verschillende secties in je haar maken zonder strakke scheidingen te trekken, zoals op de foto hierboven. Dit geeft een extra geraffineerd effect. Let ook op de paar plukjes die uit de knot steken. Het zijn kleine details die je kapsel iets extra’s meegeven.

Twee knotten

Influencer Karina Nigay met twee knotten bij Prada. Foto Charlotte Mesman

Houd je van een speelser kapsel, experimenteer dan met twee knotten hoog bovenop je hoofd. Ook hier is het belangrijk dat je je kapsel een echte look meegeeft. Zorg ervoor dat je je haar eerst mooi glad föhnt en dat je voor een scherpe scheiding gaat (trek ‘m met behulp van een kampunt ook mooi recht achter op je hoofd). Als je wilt, kunt je een paar plukjes lostrekken zodat ze je gezicht omlijsten. Dit soort ‘tendrils’ zijn ook een grote haartrend voor 2023 maar je bent in dit geval wel dat balletachtige idee kwijt.

De haartrend voor 2023: twee knotten. Foto Charlotte Mesman

Conclusie

Bekijk onze kapselfoto’s maar eens. Je ziet dat je met knotten alle kanten op kunt. Maar voor een ultrachique up-to-date look blijft de strakke balletknot voorlopig met stip op nummer 1 staan.

