Modellen backstage bij de Fashion Week. Foto Charlotte Mesman

Je kunt de Fashion Week op verschillende manieren beleven. Elk modevakmens heeft zijn of haar eigen focus. Voor de modejournalisten draait alles om de catwalkshows waarin de nieuwste modecollecties worden gepresenteerd. Er zijn ook journalisten die backstage gaan om de modeontwerpers te interviewen. Wij van Trendystyle fladderen overal een beetje doorheen. We bekijken de nieuwste modecollecties maar focussen ook op de streetstyle rond de showlocaties, gaan backstage voor de allernieuwste haartrends en beautytrends en fotograferen de modellen (of course).

Backstage bij de Fashion Weeks

Het gebeuren backstage bij de Fashion Weeks is, zoals je wel zult begrijpen, exclusief en je moet persoonlijk uitgenodigd zijn om er voet te mogen zetten. Het aantal vakmensen dat toegang tot het backstage heeft, is klein. Dat moet ook wel want anders zouden de modeontwerpers, hair stylisten, visagisten, kleedsters en modellen (natuurlijk) hun werk niet meer kunnen doen.

Vaak zijn de ruimtes maar klein en is het dringen. Vaak ook is de sfeer om te snijden. Zo vlak voor de show loopt de spanning niet zelden hoog op.

De modellen bij Sara Wong

Als we bij de modeshow van Sara Wong het backstage binnenkomen, is de finale repetitie in volle gang en geeft de regisseur driftig aanwijzingen. Ze vindt dat de modellen hun job niet goed doen omdat ze te langzaam lopen waardoor ze elkaar in de weg zitten en de fotografen aan het einde van de catwalk niet alle looks kunnen fotograferen. De modellen moeten het nog maar een keer overdoen.

Dat komt ons goed uit want dat levert extra foto’s op van de modellen die – dat is uitzonderlijk – al gekapt, opgemaakt en gekleed zijn voor de show. Ze staan in volgorde voor de ingang naar de catwalk (line-up) wat het fotograferen vergemakkelijkt omdat ze je in één keer allemaal bij elkaar hebt.

Model Alice Rosso bij Sara Wong. Foto Charlotte Mesman

Als de finale repetitie is afgelopen, mogen de modellen ontspannen met een lunchbox. Sara Wong is een Chinees modemerk en het modehuis trakteert de meisjes op een Oosters hapje. Het levert nog eens extra leuke plaatjes op. Wij legden ook deze relaxede momenten voor je vast. Want natuurlijk is het niet alleen maar stressen tijdens de Fashion Week :-)

