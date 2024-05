Volgens de modetrends voor lente zomer 2024 dragen we onze blazers ook dit seizoen oversized. Zo gaan we ‘m combineren.

Modetrends lente zomer 2024. Zo draag je dit seizoen je blazer. Photo courtesy of Ermanno Scervino, Alberta Ferretti, Valentino

De silhouetten worden slanker, jurken worden strakker, rokken tekenen weer de heupen, maar oversized volumes zijn nog steeds een trend. Dat geldt ook – vooral! – voor de blazers. Volgens de modetrends voor lente zomer 2024 dragen we dit item in oversized versie. Maar hoe gaan we hem combineren?

Als onderdeel van je broekpak

Sinds een paar jaar zijn broekpakken een hot item en dat geldt ook voor lente zomer 2024. De gemakkelijkste manier om je blazer up-to-date te dragen, is dan ook als onderdeel van een broekpak. Het kan niet misgaan! Voor een actuele look kun je je crop top vervangen door een romantische witte blouse.

Met shorts

Ook de combinatie blazer met shorts blijft in de mode. Ook hier zien we vooral setjes: shorts met een bijbehorende blazer in dezelfde look and feel. Wederom een manier om op safe te gaan. Modehuizen zoals Max Mara en Ermanno Scervino konden er geen genoeg van krijgen.

Zelf gemaakte combi’s

Modetrends lente zomer 2024. Zo draag je dit seizoen je blazer. Photo courtesy of Fendi

Maar… je mag natuurlijk ook je fantasie laten gaan en zelf spannende combinaties maken. Bij Fendi zagen we daar een voorbeeld van. Daar was een parelgrijze minirok gecombineerd met een blazer in een (geheel) andere grijstint. De verbindende factor was het lichtblauwe truitje. Dit soort combinaties van verschillende kleurnuances kan heel mooie looks opleveren.

Extravagant

Modetrends lente zomer 2024. Zo draag je dit seizoen je blazer. Photo courtesy of Prada

Over zelf combi’s maken gesproken: je kunt het zo gek niet bedenken. Kijk maar eens naar de creatie van Prada. Daar zagen we een setje van boxy blazer met shorts met daarover een stoere leren riem en een metallic rok met franjes. Niet iets voor elke dag maar misschien wel een look waar je ideeën van opsteekt.

Over een doorzichtige jurk of rok

De blazer kan je ook uit de brand helpen als je niet goed weet wat je met een doorzichtige jurk of rok aan moet. Ga voor een lange blazer die je billen bedekt en je bent al een heel eind.

In denim

Voeg een stoere twist aan je look toe met een denim blazer. Valentino combineert ‘m met een bermuda in hetzelfde materiaal. Denim in opgewaardeerde versie! Met zo’n blazer kun je alle kanten op. Draag ‘m op een spijkerbroek voor een total look of op shorts voor een casual look. Het is een basic waar je jaren plezier van kunt hebben.

Librarian core

Modetrends lente zomer 2024. Photo courtesy of Dior

Draag een lange blazer op een lange rok voor een librarian core look, zo’n gewild tuttige bibliotheek look. Voor een superchique uitstraling combineer je zwart met wit zoals bij Dior.

Over een lange jurk

Voor een feestelijke of officiële gelegenheid is een blazer perfect over een mooie of feestelijke lange jurk. Je look is dan net wat gekleder. Het is een gemakkelijke truc die je op nagenoeg elke jurk kunt toepassen.

