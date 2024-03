De modeshow van Chanel was natuurlijk weer het hoogtepunt van de modeweken. Geniet van de beste streetstyle looks bij Chanel.

De beste streetstyle looks bij Chanel in Parijs, Helena Bordon in Chanel pakje met groene tas. Foto Charlotte Mesman

De modeshow van Chanel is natuurlijk altijd het hoogtepunt van de Paris Fashion Week. Steevast showt het Franse maison op de eerste dinsdag van de maand. Volgens de weersberichten voor dinsdag 5 maart 2024 zou het gaan regenen (iets wat regelmatig op de eerste dinsdag van maart gebeurt) maar uiteindelijk kwam het modeminnende volk dat bij Grand Palais Éphémère te hoop was gelopen er met een paar spatten vanaf. Alle kans dus voor ons om de beste streetstyle looks bij Chanel te vereeuwigen.

Tweedjasjes met spijkerbroeken

De beste streetstyle looks bij Chanel in Parijs. Foto Charlotte Mesman

Wat we te zien kregen, was een afspiegeling van de looks op de catwalk voor lente zomer 2024. Vanzelfsprekend weer héél véél tweedjasjes, dit keer ook in cropped versie. Opmerkelijk was dat ze vaak op een spijkerbroek werden gedragen. Zelfs op een broek met camouflage print! Ook even op letten: de grote driehoekige oorbellen :-)

Maxi-jurken met CC-fantasie

De beste streetstyle looks bij Chanel in Parijs. Rechts Candela Pelizza. Foto Charlotte Mesman

De nieuwe zwartwitte CC-fantasie voor de Chanel maxi-jurken leverde een hilarisch moment op toen influencer Candela Pelizza en een andere gast ontdekten dat ze allebei zo’n jurk droegen. Even keken ze zuur maar gingen toen toch sportief samen op de foto, als Chanel tweelingen.

Rood met zwart gestreepte rokken

Yoyo Cao in rood met zwart gestreepte rok en zwarte hoodie bij Chanel. Foto Charlotte Mesman

Een ander opvallend thema waren de rood met zwart gestreepte lange rokken. Influencer Yoyo Cao droeg zo’n rok met rode laklaarzen en een zwarte hoodie, een vrij ongewone maar supercoole look voor Chanel.

Balletschoenen

De beste streetstyle looks bij Chanel in Parijs. Foto Charlotte Mesman

Over de Chanel show en de mode accessoires die we daar zagen, valt nog zoveel te zeggen, en dat gaan we in de komende weken en maanden ook doen, maar we signaleren we je nu al de terugkeer van ballerina’s, zelfs in combinatie met beenwarmers, en als je wilt onder een bermuda.

Fun bags

De beste streetstyle looks bij Chanel in Parijs. Foto Charlotte Mesman

Zoals altijd bij de Chanel show spotten we niet alleen de klassieke Chanel bags maar ook de allernieuwste tassen. Dit keer stal de tas in de vorm van een ouderwetse fotocamera de show.

Bekijk onze foto’s van de streetstyle looks bij Chanel maar eens en laat je inspireren.

