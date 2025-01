Halflange kapsels domineren al jaren de haartrends. In 2025 zet deze trend voort maar gaan we korter. Check deze korte kapsels.

Korte kapsels zijn dé haartrend voor 2025. Foto Charlotte Mesman

Jarenlang stonden de haartrends in het teken van halflange kapsels en langere bob kapsels. Ook in 2025 blijft dit de trend maar dat verschil dat we korter gaan. We gaan voor kapsels met een jeugdige pittige vibe en een uitgesproken look.

Van mini tot maxi

Grappig is overigens dat de halflange kapsels korter worden maar dat lang haar (nog) langer gaat worden. De haartrends voor 2025 zijn dan ook micro-bobs en korte kapsels aan de ene kant en XL haar aan de andere kant.

Korte kapsels voor 2025

Mocht je beslissen om korter te gaan, dan hebben we een paar geslaagde hair looks van de Paris Fashion Weeks voor lente zomer 2025 je. Kijk maar eens of er iets voor jou bij zit.

Mullet kapsel

Korte kapsels zijn dé haartrend voor 2025. Foto ADVERSUS

Laten we direct met het ‘moeilijkste’ kapsel beginnen: het mullet kapsel. Dit kapsel met ‘nektapijtje’ blijft ons achtervolgen. Het is een kapsel dat niet iedereen zal aanspreken maar je zult het met ons eens zijn dat het in de moderne versie op onze foto heel trendy is. Dat komt omdat het korte kapsel uit lange lagen bestaat. Het haar in de nek is dan wel langer dan de rest van het haar, maar het komt niet als een echte mat over. De lange pony geeft dit kapsel een vrouwelijke twist.

Gelaagde korte bob

Korte kapsels zijn dé haartrend voor 2025. Foto ADVERSUS

Dit kapsel heeft net zoals het mullet kapsel langer haar in de nek maar het is minder gelaagd geknipt en het lengteverloop van voren naar achteren is geleidelijk waardoor je het matjes-effect van het vorige kapsel voorkomt. Ook hier zien we weer een lange pony, altijd goed voor een nieuwe look!

Beweeglijke bob

Korte kapsels zijn dé haartrend voor 2025. Foto ADVERSUS

Je kunt ook kiezen voor een micro-bob zonder pony waarbij alleen de voorste lokken iets korter zijn, zoals op de kapselfoto hierboven. Het resultaat is een zachte en beweeglijke bob. Dit kapsel kun je zowel met een middenscheiding als met een zijscheiding dragen. Ook kun je het met gel of mud naar achteren stylen voor een gladde en chique haarlook.

Kaaklange rechte bob

Kaaklange rechte bob. Foto ADVERSUS

Durf je een kort kapsel en lagen niet aan, dan kun je altijd nog experimenteren met een bob kapsel op kaaklengte. Dit kapsel heeft een korte uitstraling maar je kunt er nog net een klein staartje mee maken. Het is een kapsel met een frisse uitstraling, recht en grafisch. Deze lengte is bovendien perfect voor het winterseizoen als we hoge kragen en sjaals dragen.

Klik hier voor de haartrends voor de heren op ADVERSUS