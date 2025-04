Muziekfestival? Laat je inspireren door de seventies look bij Chloé. Check deze streetstyle looks en onze styling tips.

Streetstyle 2025 bij Chloé. Lang leve de seventies! Foto ADVERSUS

Sinds Chemena Kamali aan het creatieve roer van Chloé staat, waait er een bohémien wind door de modecollecties van het Franse maison. Diezelfde mood zien we ook terug in de streetstyle rond de showlocaties. Tijdens de afgelopen Paris Fashion Week voor herfst winter 2025 2026 wemelde het bij Chloé van de seventies looks. We zochten er een paar voor je uit.

Lang leve de seventies

Streetstyle 2025 bij Chloé. Lang leve de seventies! Photo Charlotte Mesman

Het is niet moeilijk de seventies invloeden in de streetstyle looks op deze pagina te ontdekken. We noemen er een paar: flared jeans (in dit geval wit), blouses met kant, kanten rokken, lange jurken met stroken (bij Chloé vaak in crèmekleuren of zachte pastels), lange kettingen met grote bedels, grote zonnebrillen, bontjassen, suède, wollen spencers. Check de foto’s maar eens.

Tips voor een geslaagde jaren ’70 look

Streetstyle 2025 bij Chloé. Flared jeans. Photo Charlotte Mesman

Maar er zijn nog veel meer elementen en combinaties voor een typische seventies look. We zetten er een aantal voor je op een rijtje.

Korte rokjes met hoge laarzen: minirokken en mini-jurken met daaronder kniehoge of dijhoge laarzen van leer of suède, soms met een plateauzool.

Suède cowboy boots en andere accessoires in tan kleuren.

Wijd uitlopende broeken in opvallende kleuren: flared jeans of corduroy broeken in felle tinten zoals smaragdgroen, mosterdgeel of verbrand oranje.

Lange jurken met bloemenmotieven: maxi-jurken met kleurrijke bloemenprints, vaak gestyled met grofgebreide cardigans of vestjes met franjes.

Kaleidoscopische printmixen: blouses en jurken met psychedelische patronen in een mix van paars, roze en geel, met een hippie-achtige vibe.

Oranje-bruine combinaties: aardetinten zoals roestoranje en chocoladebruin in geruite rokken met coltruien of ribfluwelen jasjes met gestreepte tops.

Hoge jeans met plateauzolen: strakke, hoog getailleerde denim flares met vervaagde wassing of bloemborduurwerk, gedragen met blokhakken of platform schoenen.

Streetstyle 2025 bij Chloé. Kant en wollen spencer. Photo ADVERSUS

Kant: kanten blouses en jurken en rokken in kant of met kanten details.

Oversized zonnebrillen: grote monturen met getinte glazen in opvallende kleuren.

Fluwelen jasjes in juweelkleuren: blazers in diep robijn, saffier of amethist, vaak over zijden shirts met brede kragen en geometrische prints.

Suède en franjes samen: lichtbruine suède vesten of jassen met lange franjes (een trend die in 2025 weer opkomt), gelaagd over gehaakte tops of gestreepte coltruien.

Bontjassen: tweedehands bontjassen (even struinen bij de vintage shop) of nepbontjassen met een vintage uitstraling.

Strepen en stippen: een gestreept shirt met een polka-dot vest, of jurken die beide patronen mixen in felle kleuren zoals rood, wit en blauw.

Statement accessoires: kleurrijke zijden hoofddoeken met oversized gouden hoepeloorbellen en gelaagde kettingen.

Paisley met leren accenten: donkerbruine of zwarte leren vesten over shirts met lange mouwen en herfstige paisleypatronen.

Wanneer?

Streetstyle 2025 bij Chloé. Lang leve de seventies!. Photo Charlotte Mesman

Eigenlijk kom je met een seventies look altijd goed voor de dag maar ze zijn natuurlijk bij uitstek geschikt voor muziekfestivals. Experimenteer en ontwikkel je eigen seventies stijl!

