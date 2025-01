Heb jij lang haar en zin in een nieuwe hair look? Laat je inspireren door de streetstyle dames tijdens de modeweken.

Haartrends 2025. 4x Ideeën om lang haar te stylen. Foto Charlotte Mesman

Soms kan een kleine verandering in je haar styling al een grote impact hebben. Niet alleen op je look maar ook op je humeur. We zochten vier verschillende haarstijlen voor los lang haar voor je uit. Laat die paardenstaart even voor wat het is en laat die lange

Net-niet wet look

Haartrends 2025. 4x Ideeën om lang haar te stylen. Foto Charlotte Mesman

Houd je ervan om je haar uit je gezicht te dragen, dan kun je denken aan een net-niet wet look zoals op onze foto. Het haar is hier met een sterke gel naar achteren gebracht. Rond de oren is het strak tegen het hoofd gestyled zodat je een heel cleane look krijgt. De rest van de lokken is glad en glanzend geföhnd. Geef de haarpunten met een ronde borstel een lichte slag mee.

Middenscheiding en gladde lokken

Haartrends 2025. 4x Ideeën om lang haar te stylen. Foto Charlotte Mesman

Een middenscheiding geldt nog altijd als trendy en is de grote favoriet van TikTokkers. Voor deze hair look style je je haar glad maar met een lichte slag naar binnen in de haarpunten. Gebruik voor deze look niet de steiltang maar houd je haar luchtig en volumineus door het glad maar met een minimum aan volume te föhnen. Gebruik een glansspray voor een gepolijste finish. Hoe gezonder en verzorgder je haar, hoe mooier deze look.

Lang haar met grove krullen

Haartrends 2025. 4x Ideeën om lang haar te stylen. Foto Charlotte Mesman

Als je van beweging in je haar houdt en het niet erg vindt als het er niet strak en gepolijst uitziet, dan kun je met een brede krultang grove krullen maken. Schud ze uit en fixeer ze met haarspray. Als je durft, kun je zelf de voorste haarlokken in een dunne pony knippen. Daarmee heb je echt nieuwe look. Ikzelf doe dit wel eens heel impulsief voor spannende gelegenheid. Soms maak ik de lokken zo kort dat ze ver boven mijn wenkbrauwen vallen. Uiteindelijk is het maar haar en groeit het weer aan!

Beach waves

Haartrends 2025. 4x Ideeën om lang haar te stylen. Foto Charlotte Mesman

Het is dan nog lang geen zomer, maar beach waves blijven in de mode. Voor 2025 krijgen ze een romantische twist mee. Voor een up-to-date haarkleur kun je wat rood door je haar (laten) doen. Voor een zonnige look maak je de voorste lokken wat lichter. Misschien een idee voor straks in het (vroege) voorjaar als we allemaal naar de zomer gaan verlangen.

Klik hier voor de haartrends voor de heren op ADVERSUS