Ken jij de meest geraffineerde schoenentrends voor 2025? (Tabi schoenen!) Foto Charlotte Mesman

Tabi-schoenen zijn al decennia lang het summum (maar ook onderwerp van geanimeerde discussies) in de modewereld. Hun unieke split-toe-ontwerp (de grote teen is van de overige tenen gescheiden) roept heftige reacties op. Sommigen zijn dol op dit avantgardistische design, terwijl anderen ze bizar of zelfs ‘beestachtig’ verontrustend vinden. Toch staan ​​Tabi-schoenen, ondanks deze haat-liefdeverhouding, in 2025 weer voorop in de streetstyle-mode.

De oorsprong van Tabi-schoenen

Tabi-schoenen vinden hun oorsprong in het 15e-eeuwse Japan, waar ze begonnen als sokken met split-toe die ontworpen waren om te dragen met traditioneel Japans schoeisel zoals zori- en geta-sandalen. De splitsing tussen de grote teen en de andere tenen zorgde voor een betere grip en stabiliteit bij het dragen van teenslippersandalen.

In de loop der tijd evolueerde de Tabi van simpele sokken naar schoenen, met outdoorversies met versterkte zolen gemaakt van materialen zoals stof, leer of stro. Deze vroege Tabi’s waren niet zomaar alledaagse artikelen; hun kleuren en materialen stonden vaak symbool voor sociale status, waarbij de adel luxe zijden versies droeg in kleuren zoals paars en goud, terwijl gewone mensen beperkt waren tot eenvoudigere ontwerpen.

Herintroductie in de modewereld

De obsessie van de moderne modewereld met Tabi-schoenen begon in 1988 toen de Belgische ontwerper Martin Margiela zijn inmiddels iconische Tabi-laarzen presenteerde op de catwalk voor Maison Margiela. Geïnspireerd door het traditionele Japanse ontwerp, herinterpreteerde Margiela het split-toe-silhouet op een manier die zowel bekend als vreemd was voor het westerse publiek.

Margiela’s versie, vaak beschreven als een “gespleten hoef”, was een gedurfd statement dat traditionele ideeën over schoonheid en schoenen uitdaagde. Het debuut werd met schok en intrige ontvangen, maar het werd al snel een symbool van avant-gardemode. Margiela’s Tabi-laarzen waren niet zomaar schoeisel; ze waren een statement dat normen en waarden in de modewereld omgooide. Sindsdien borduurt Maison Margiela voort op het ontwerp, en zijn er in de collecties van het maison allerlei uitvoeringen te vinden: van laarzen tot ballerina’s, elk met behoud van het kenmerkende split-toe-model.

De haat-liefdeverhouding

De polariserende aard van Tabi-schoenen komt voort uit hun onconventionele ontwerp. Voor sommigen vertegenwoordigen ze het toppunt van haute couture: gedurfd, uniek en een symbool van sartoriale moed. Modeliefhebbers waarderen hoe Tabi’s traditionele stijlen doorbreken en een gevoel van empowerment oproepen. Zoals een moderedacteur opmerkte, kan het dragen van Tabi’s je “sterk en sexy” laten voelen, ondanks hun “objectief lelijke” uiterlijk. Het split-toe-ontwerp heeft voor sommigen ook een erotische ondertoon.

Voor anderen zijn Tabi’s echter gewoon te bizar. Het hoefachtige uiterlijk wordt vaak afgedaan als afstotelijk. Critici vergelijken ze met dierenvoeten en meer dan eens wordt hun bruikbaarheid in twijfel getroffen. Comfort is een twistpunt, ook al zijn er fashionista’s die beweren dat de versies van Maison Margiela die zijn gemaakt van hoogwaardige materialen zoals zacht leer zorgen voor een nauwsluitende en comfortabele pasvorm. Bovendien maakt het hoge prijskaartje van designer Tabischoenen ze tot een statussymbool, een hebbeding.

Deze haat/liefde dichotomie heeft de cultstatus van de Tabi alleen maar versterkt. Ze dwingen een reactie af, of deze nu positief of negatief is. Deze emotionele intensiteit is zeldzaam voor een schoen en maakt ‘m alleen maar interessanter.

De comeback van Tabi schoenen voor 2025

Ondanks (of misschien wel dankzij) deze controverse maken Tabi-schoenen een grote comeback in de streetstyle-mode voor 2025. Tijdens de afgelopen Paris Fashion Week (maart 2025) spotten we mode-influencers, catwalkmodellen en beroemdheden met Tabi’s. We zagen ze bij Sacai in de vorm van spannende boots, we zagen ze aan de voeten van één van de meest geliefde modellen van het moment, Mathilda Gvarliani, die zwarte tabiboots droeg bij Chanel.

Steeds meer variaties

In de tussentijd zijn er steeds meer soorten Tabi-schoenen. Aanvankelijk waren het alleen laarzen en platte schoenen maar nu is het assortiment enorm uitgebreid: van Tabi-pantoffels, loafers, Mary Janes tot ballerina’s. Iedereen zou in principe een eigen stijl kunnen vinden. Als het je stijl is tenminste. Want over smaken valt te twisten…

