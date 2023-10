Fashionista’s nog steeds geobsedeerd door de Tabi schoen. Foto Charlotte Mesman

Al sinds jaar en dag kennen we het fenomeen van de ‘ugly shoes’, schoenen die foeilelijk zijn en daarom juist ook heel grappig. Denk maar eens aan Dad-sneakers, Birkenstocks (die door de film Barbie weer een boost hebben gekregen), fivefinger-schoenen, en ook aan de Tabi shoes van Maison Margiela die dit seizoen weer opduiken in het straatbeeld. Hoe lelijk ook, de Tabi met zijn karakteristieke camel-toe wordt door menig fashionista gezien als een verzamelobject, een cult-item dat je look kracht bijzet.

De aantrekkingskracht van lelijke schoenen

Fashionista’s nog steeds geobsedeerd door de Tabi schoen. Foto Charlotte Mesman

Lelijke schoenen zijn steeds vaker in de mode en daar is wel een verklaring voor te vinden. Juist die lelijke, onconventionele kant van dit soort schoenen trekt aan omdat het anders is, out of the box, omdat dit soort schoenen niet banaal zijn, omdat je er een statement mee maakt. Lelijke schoenen zijn een tikkeltje rebels omdat ze traditionele opvattingen over schoonheid en stijl uitdagen, en dat maakt het dragen ervan spannend. Ze zijn ook ironisch en laten zien dat we onszelf niet al te serieus nemen. Fashion is fun!

De Tabi-schoenentrend

Voor de zogenaamde Tabi-laarzen van Maison Margiela moeten we al een heel stuk terug in de tijd. Deze laarzen met gespleten-teen-look zagen we voor het eerst in modeshow van Margiela voor zomer lente 1988 (!). Sindsdien zijn ze een favoriet van avantgardistische fashionista’s als Chloë Sevigny, maar ook van stijlvolle beroemdheden als Cardi B, Kylie Jenner en Rihanna.

De meest populaire versie van de Tabi-laars is een leren enkellaars met een hoefachtige zool. Deze laars heeft geleid tot een stroom van artikelen waarin ze worden bestempeld als ‘geitenschoenen’, en allerlei etiketten meekrijgen, van ‘ugly-chic‘ tot ‘camel-toe couture‘.

Haat-liefde relatie

Het meest aanstootgevende in de Tabi-laars is natuurlijk die gespleten voorkant. Sommigen vinden dit detail intrigerend en opvallend, terwijl anderen het afschuwelijk en hoogst onaantrekkelijk vinden. Het zijn juist deze uiteenlopende meningen, deze haat-liefde uitingen die de Tabi en andere lelijke schoenen zo interessant en aantrekkelijk maken voor modeliefhebbers.

De Tabi-ballerina

Mocht je nu toch wel een beetje geïntrigeerd zijn, maar vind je de Tabi-laars iets teveel van het goede, dan is er de Tabi ballerina. Die is vrij minimalistisch met een kleine inkeping tussen de tenen en vaak ook met zo’n overbekend ballerinastrikje. Deze versie van de Tabi biedt een subtielere en toegankelijkere manier om de split-toe-trend in je garderobe te integreren.

Actrice Zendaya introduceerde het Tabi-flatje afgelopen zomer weer in het modebeeld met een foto waarop ze witleren Tabi-ballerina’s droeg. Ook tijdens de Paris Fashion Week zagen we deze schoenen meerdere keren voorbijkomen. De manier waarop topmodel Maggie Maurer ze onder een donkerblauw broekpak droeg is volgens ons waanzinnig stijlvol, en zeker iets om je door te laten inspireren.

Hoe je lelijke schoenen kunt stylen

Fashionista’s nog steeds geobsedeerd door de Tabi schoen. Topmodel Maggie Maurer. Foto Charlotte Mesman

Toegegeven, het dragen van Tabi-schoenen met zo’n gespleten neus vergt wat moed en een bepaalde stijlkennis die niet iedereen in huis heeft. Er zijn echter manieren om lelijke schoenen in je outfits te verwerken zonder je er ongemakkelijk bij te voelen. Combineer ze met eenvoudige, minimalistische kleding (daar hebben we de quiet luxury trend weer!) zodat de schoenen het middelpunt van je look vormen. Vooral met zo’n witleren variant onder donkere (winter)kleding steel je dit seizoen de show.

De prijs van lelijke schoenen

Een aspect dat je ervan kan weerhouden de ‘lelijke-schoenen’-trend te omarmen, is het prijskaartje. Een snelle Google-zoekopdracht onthult dat Tabi-laarzen tot wel duizend Euro kunnen kosten. Maar er zijn ook meer betaalbare alternatieven verkrijgbaar van andere merken die zich aan vergelijkbare gespleten teen-ontwerpen hebben gewaagd.

De toekomst van ugly shoes

Tijdens de afgelopen modeweken bleek wel weer dat de obsessie van de modewereld met ugly-chique schoenen van geen wijken weet. Naarmate de trend zich blijft ontwikkelen, kunnen we nieuwe versies van de Tabi en andere onconventionele ontwerpen verwachten die ons idee van schoonheid en stijl oprekken. Of je er nu van houdt of het haat, het valt niet te ontkennen dat lelijke schoenen de afgelopen jaren zeer zeker een impact op de mode hebben gehad.

