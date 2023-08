Dit is waarom Birkenstock sandalen zo razend populair zijn

Birkenstock sandalen. Sandalen in Birkenstock stijl

Birkenstock, een merk dat ooit werd verbannen naar de minder bezochte hoeken van schoenenwinkels, is – en op grote schaal – de garderobe van vrouwen over de hele wereld binnengedrongen. Gewaardeerd om hun comfort en eenvoudige ontwerp, hebben Birkenstocks een solide positie veroverd in de modewereld en hebben ze de afgelopen jaren een sterke comeback gemaakt. Het merk beleeft opnieuw een opleving dankzij de film Barbie 2023, waarin de iconische sandalen met kurkzool aan de voeten van Margot Robbie prijken en tot de cult-objecten van de film behoren. We worden met z’n allen steeds opnieuw verliefd op Birkenstocks, en daarom zijn vele redenen voor.

Korte geschiedenis van de Birkenstock

Birkenstock werd in 1774 in Duitsland opgericht door Johann Adam Birkenstock. Het merk bouwde zijn reputatie op op het gebied van comfort en introduceerde begin jaren 1900 het eerste flexibele voetbed op de schoenenmarkt. De schoenen waren aanvankelijk favoriet bij oudere volwassenen, vooral vanwege hun orthopedische voordelen.

In de jaren zestig arriveerde Birkenstock in Amerika, waar deze originele schoen werd omarmd en geadopteerd door de hippiecultuur vanwege zijn naturalistische ontwerp en comfort. Jaren later, in de jaren negentig, werden Birkenstocks vooral geassocieerd met functionaliteit en als uit de mode beschouwd.

De haat-liefdeverhouding met Birkenstocks

Birkenstocks hebben een bijzondere uitstraling: ze zijn stevig, stoer als je wilt, een beetje lomp en zeker niet het meest glamoureuze schoeisel. Terwijl sommigen van ze houden vanwege hun eenvoud en comfort, bekritiseren anderen ze vanwege hun gebrek aan esthetische aantrekkingskracht. Ze worden vaak bestempeld als ‘lelijke’ schoenen. Hun heropleving in populariteit bewijst echter dat comfort en functionaliteit het vaak winnen van pure esthetiek. Naarmate meer en meer mensen comfort in hun dagelijks leven gingen waarderen, werd het ‘lelijke’ ‘cool’.

De Birkenstock-revival

De comeback van de Birkenstock als mode-item begon op de prêt-à-porter catwalks. Ontwerpers begonnen onverwachte combinaties te leggen en plotseling werden Birkenstocks in een nieuw licht gezien. De film Barbie heeft deze trend opnieuw aangewakkerd. Geliefd bij miljoenen mensen, Barbie heeft Birkenstock voor eens en voor altijd opgewaardeerd tot volwaardige schoen, niet alleen comfortabel en praktisch, maar ook modieus.

Dit is waarom vrouwen van Birkenstocks houden

Vrouwen zijn dol op Birkenstocks vanwege hun comfort, functionaliteit en unieke stijl. Deze schoenen bieden uitstekende steun aan de voetboog en verdelen het gewicht gelijkmatig over de voetboog waardoor ze ideaal zijn voor langdurig staan. Met de groeiende trend in athleisure en casual mode zien steeds meer vrouwen in hoe leuk het is om Birkenstocks te combineren met jeans, maar ook met broekpakken en jurken. Ze passen goed bij casualwear en zelfs bij wat meer zakelijke kleding.

Stijl- en modeadvies

Hier zijn enkele modetips die het beste bij Birkenstocks passen:

1. Combineer ze met wijde jurken. Het gewild lompe en robuuste uiterlijk van Birkenstocks vormt een mooi contrast met wapperende volumes (mode peopletjes zijn gek op contrasten!), waardoor je outfit een trendy twist krijgt.

2. Draag ze met een spijkerbroek. Birkenstocks kunnen een perfecte casual look creëren wanneer ze worden gecombineerd met jeans of denim shorts. Haal er een wit T-shirt bij voor een tijdloze look.

3. Experimenteer met sokken. Hoewel de combinatie Birkenstock-plus-sokken traditioneel als een stijlfout worden beschouwd, is het een waanzinnige trend geworden. Ideaal voor koelere dagen.

4. Zakelijk casual. Op Birkenstocks naar een officiële gelegenheid? Waarom niet? Combineer ze met een mooie pantalon en een chique blouse voor een elegante en comfortabele business-casual look.

Birkenstocks zijn terug in de mode en bewijzen dat comfort en stijl naast elkaar kunnen bestaan. Of je nu al jarenlang fan bent of een nieuwe volger van het merk, het valt niet te ontkennen dat Birkenstock sandalen een interessant en bijna onmisbaar item zijn geworden in de garderobe van iedere zichzelf respecterende fashionista.

