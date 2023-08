Dit zijn de nieuwe dameskapseltrends voor winter 2023 2024. Photo courtesy of Prada

Opnieuw wijzen de catwalks – zoals altijd – ons de weg als het gaat om haartrends voor het komende seizoen. We nemen de nieuwste en meest interessante dameskapseltrends voor winter 2023 2024 die we tijdens de modeweken in Milaan en Parijs spotten onder de loep. We kunnen je nu al voorspellen dat het dit seizoen draait om natuurlijke texturen, maar met de toevoeging van moderne en innovatieve elementen.

Slag en krullen

Dit zijn de nieuwe dameskapseltrends voor winter 2023 2024. Photo courtesy of Stella McCartney

Krullen en slag gaan het deze winter helemaal maken. Heb je van jezelf beweging in je haar, versterk die dan!

Hoe de krullen voor herfst winter 2023 2024 eruit zien, zagen we op de catwalk van bijvoorbeeld Stella McCartney. De Britse ontwerpster koos voor haar modellen speelse en niet al te nette krullen met rechte haarpunten.

Kapseltrends voor herfst winter 2023 2024. Model na afloop van de modeshow van Hermès. Foto Charlotte Mesman

Heb je van jezelf geen krullen maar wel lang of halflang haar, laat je dan inspireren door de kapsels op de catwalk van Hermès. Daar zagen we mooie, gepolijste kapperskrullen in de onderste haarlengte terwijl het haar vanaf de haarwortels tot ongeveer aan de oren of net daaronder vrij glad was geföhnd. Voor deze krullen bewerk je het onderste gedeelte van je haar met een krultang.

Glad en glanzend

Dit zijn de nieuwe dameskapseltrends voor winter 2023 2024. Photo courtesy of Prada

Voor een ultra glam haarstijl ga je voor een superstrak en glad kapsel. Denk hierbij aan gedefinieerde looks met supersteile lokken zoals we op de catwalk van Prada zagen. Het maakt niet uit waar je de scheiding trekt – in het midden, opzij, je kunt zelfs aan meerdere scheidingen denken – als die maar scherp is en het haar dicht langs je hoofd ligt. Voor deze look kun je je haar laten straighten in een salon of zelf thuis met een stijltang bewerken. Completeer de look met een glansspray voor een catwalk-proof resultaat.

Moderne shag

Dit zijn de nieuwe dameskapseltrends voor winter 2023 2024. Photo courtesy of Prada

Voor een spannende en beweeglijke look is en blijft de moderne shag populair. Met gewild rommelige lagen, zoals op de catwalk van (wederom) Prada, is je shag direct up-to-date. Dit kapsel is vooral geschikt voor haar met slag of krul. Gebruik een zeezoutspray om je natuurlijke textuur verder te versterken. Kneed je haar met je vingers terwijl je het föhnt voor een trendy ‘perfect imperfecte’ textuur.

Terug naar de haarband

Dit zijn de nieuwe dameskapseltrends voor winter 2023 2024. Photo courtesy of Dior

Haarbanden zijn weer helemaal terug van weggeweest. Voor herfst winter 2023 2024 krijgen ze een extra glam look mee. Bij Dior zagen we dameskapsels met een chique lage knot met zwarte strik en zwarte haarbanden voor een geraffineerde look. Verrijk je vlechtkapsel, je kapsel met paardenstaart of je losse manen eens met zo’n mooie haarband. Dit haar accessoire geeft je kapsel een instant moderne twist mee. Met name haarbanden in het (zwart) fluweel zijn dit seizoen super trendy. Hang een paar parels in je oren en je bent up-to-date!

Stijl ertussen in

Half opgestoken kapsel. Influencer Tamara Kalinic. Foto Charlotte Mesman

Om het beste van twee werelden te hebben, is de half opgestoken stijl in de mode. Zo spotten we influencer Tamara Kalinic tijdens de modeweek van Milaan met supernette kapperskrullen en een halfhoge paardenstaart van alleen de bovenste haarlokken. Je kunt deze look verder verrijken door het elastiekje met een parelsnoer te omwikkelen.

Onthoud!

Onthoud dat de basis voor een up-to-date kapsel nog altijd een goed geknipte haarcoupe is die afgestemd is op jouw smaak en persoonlijkheid. Hetzelfde geldt voor de dameskapseltrends voor herfst winter 2023 2024: blijf bij jezelf en wees trouw aan je eigen stijl. Doe inspiratie op van de kapsels op de catwalks voor het nieuwe seizoen maar interpreteer ze op jouw eigen manier.

