Deze cosmetische ingrepen aan het gezicht zijn enorm geliefd

Deze cosmetische ingrepen aan het gezicht zijn enorm populair

Cosmetische ingrepen zijn enorm geliefd. Niet alleen onder vijftigplussers die tekens van ouderdom willen bestrijden maar vooral ook onder jongeren die er een ideaalbeeld mee nastreven. Dat komt, je raadt het al, natuurlijk vooral door de social media. Deze gebruiken filters die je uiterlijk op de foto zodanig aanpassen dat je gemakkelijk voor een bekende influencer of celeb kunt doorgaan. Steeds meer jonge mensen willen er in het ‘echte’ leven ook zo uitzien. Hier komen de cosmetische ingrepen om de hoek kijken.

Net zoals in de cosmetica en make-up zijn ook cosmetische ingrepen aan trends onderheven. De wereld van de cosmetische chirurgie is dan ook volop in beweging, niet alleen qua modes maar ook qua technieken. De laatste jaren is er enorm veel vooruitgang geboekt. Met de komst van nieuwe chirurgische technieken, verfijnde fillers en innovatieve benaderingen van botox heeft dit vakgebied zich enorm ontwikkeld.

We lopen je door de trends heen en vertellen je meer over de meest geliefde en gewilde cosmetische ingrepen aan het gezicht.

Deze niet-invasieve cosmetische ingrepen zijn momenteel enorm geliefd

Chirurgische technieken

a. Minimaal invasieve ingrepen. De trend is minimaal invasieve technieken. Er is een stijgende vraag naar cosmetische behandelingen die natuurlijk ogende resultaten bieden met minimale littekens en een minimale herstelperiode. Chirurgen gebruiken geavanceerde endoscopische en lasertechnologieën om facelifts, wenkbrauwlifts en ooglidoperaties uit te voeren, waardoor de incisies kleiner zijn en het herstel sneller verloopt.

b. Vettransplantatie. Vettransplantatie, ook bekend als lipofilling, heeft aan populariteit gewonnen als gezichtsverjongingstechniek. Hierbij wordt vet uit een deel van het lichaam gehaald en geïnjecteerd in gezichtszones die met het ouder worden volume hebben verloren. Deze methode herstelt niet alleen het volume, maar verbetert ook de kwaliteit van de huid. Denk echter niet dat vettransplantatie alleen als anti-aging remedie wordt gebruikt. Het wordt ook gebruikt om vormen en lijnen in het gezicht te corrigeren. Een andere trend is vetverwijdering met als veel gevraagde ingreep de Buccale vetverwijdering. In dit geval wordt het vetkussentje in de wangen (onder de jukbeenderen) verwijderd waardoor je van die ingevallen ‘couture’ wangen krijgt.

Fillers

a. Hyaluronzuurfillers. Hyaluronzuur (HA) fillers blijven een hoeksteen van de niet-chirurgische gezichtsverjonging. Dankzij de vooruitgang in de fillertechnologie bieden nieuwere producten langduriger resultaten. Fillers worden vaak gebruikt om het volume te herstellen, de lippen te verbeteren en rimpels en plooien te verzachten. Maar fillers kunnen ook worden gebruikt om de vorm van je gezicht – of zelfs je neus! – te corrigeren of, zogewenst, te veranderen.

b. Collageenstimulerende fillers. Collageenstimulerende fillers zijn populair vanwege hun vermogen om de natuurlijke collageenproductie te stimuleren. Deze fillers bieden resultaten op de lange termijn. Ze verbeteren het aanzien van je huid geleidelijk aan en maken verslapte weefsels strakker te maken.

Botox

Botoxinjecties blijven één van de meest gewilde niet-chirurgische procedures voor gezichtsverjonging. Bij deze techniek wordt botulinetoxine in bepaalde gezichtsspieren geïnjecteerd om ze tijdelijk te ontspannen, waardoor rimpels en fijne lijntjes minder zichtbaar worden. In 2023 zijn botoxbehandelingen steeds persoonlijker geworden, waarbij ervaren behandelaars zich richten op natuurlijke, subtiele resultaten in plaats van op bevroren uitdrukkingen.

Voor- en nadelen van cosmetische ingrepen

a. Voordelen. Cosmetische ingrepen in het gezicht kunnen het zelfvertrouwen vergroten, jeugdige gelaatstrekken herstellen en de harmonie in het gezicht verbeteren. Minimaal invasieve procedures hebben een kortere herstelperiode en geven minder littekens en complicaties. Fillers en botox bieden niet-chirurgische opties voor gerichte verbeteringen en de resultaten kunnen worden aangepast aan individuele voorkeuren.

b. Nadelen. Zoals elke chirurgische ingreep brengt cosmetische chirurgie voor het gezicht risico’s met zich mee, zoals infectie, littekens en complicaties door verdoving. Niet-chirurgische ingrepen zoals fillers en botox kunnen tijdelijke bijwerkingen hebben, zoals blauwe plekken, zwelling of zeldzame allergische reacties. Het is daarom heel belangrijk om een gekwalificeerde en ervaren cosmetisch chirurg te raadplegen.