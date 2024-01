Ben jij die eeuwige spijkerbroek beu? We hebben een paar alternatieve winter look voor je. In lijn met de modetrends voor 2024.

Streetstyle 2024. 4x Alternatieve winter looks. Foto Charlotte Mesman

Schiet jij elke dag bijna automatisch in je spijkerbroek maar wil je jezelf wel eens in iets anders zien? We pakten onze streetstyle foto’s erbij en gingen op zoek naar alternatieve en trendy winter looks. Om je modelook nieuw leven in te blazen en de winter stylish door te komen.

#1 Witte spijkerbroek

Streetstyle 2024. 4x Alternatieve winter looks. Foto Charlotte Mesman

Een witte spijkerbroek in de winter doet wonderen voor je humeur. De lichte kleur stemt vrolijk en daagt je uit om spannende combinaties te leggen. Zoek er een lichte wintertrui of blouse bij. Je kunt voor natuurlijke kleuren gaan voor een klassieke look maar het mogen ook felle kleuren zijn.

Wil je een stap verder doen, ga dan voor een witte slim fit (!) jeans. Slim fit broeken gaan een comeback maken! It-girls als Hailey Bieber en Kendall Jenner zijn er al in gespot. Misschien heb je ergens nog een exemplaar liggen of tik je er eentje op de kop in de uitverkoop. Je hoge laarzen mag je OVER je broek dragen!

#2 Joggerbroek

Streetstyle 2024. 4x Alternatieve winter looks. Foto Charlotte Mesman

Ook een joggerbroek kan heel cool voor een alledaagse look zijn. Draag er een paar stoere sneakers onder (bijvoorbeeld je 550 New Balance sneakers) en combineer de broek met een grote trui of een leren jack (met daaronder een paar lagen tegen de kou). Een leuke beanie erbij, een zwarte zonnebril, en je hebt die it-girl (in cognito) look.

#3 Zwartleren broek

Streetstyle 2024. Zwarte broek met grote lichte trui. Foto Charlotte Mesman

Leren broeken (ook nep) zijn natuurlijk ideaal voor de winter. Vooral tijdens regenachtige dagen zijn ze een uitkomst. Combineer een zwartleren broek eens met een grote, lichte coltrui voor een wat meer geklede ‘quiet luxury’ look. De sandaaltjes wel even vervangen door boots of sneakers (of misschien pumps met sokken).

Goed om te weten: het komende seizoen – lente zomer 2024 – gaat bruin leer weer helemaal in de mode komen!

#4 Total black (met lange rok)

Streetstyle 2024. Total black met lange rok. Foto Charlotte Mesman

Total black is in de winter ook altijd goed. Het is een geslaagd alternatief voor je blauwe spijkerbroek look. Het kan niet misgaan. Combineer een lange zwarte rok met een zwarte top en een zwarte jas. Haal er stoere boots bij. Zo simpel! Kijk je kast er maar even op na. Er vallen vast supercoole (en warme) combinaties te maken met de dingen die je nog hebt.

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

