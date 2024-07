Vier midzomer streetstyle looks voor up-to-date mode inspiratie. Foto ADVERSUS

Eindelijk is het zover: zomer in de ware zin van het woord. We mogen uit de kleren. Of in ieder geval mag de zomerkleding uit de kast. Kom je ideeën tekort of weet je niet echt wat de modetrends van dit moment zijn? We hebben nog even een geheugensteuntje voor je en analyseren vier midzomer streetstyle voor je. In elke look signaleren we je de actuele modetrends voor zomer 2024.

Streetstyle look 1: strapless top met punt

Vier midzomer streetstyle looks voor up-to-date mode inspiratie. Foto Charlotte Mesman

Een hot item voor zomer 2024 is de strapless top met punt. Deze top kwamen we op de catwalk van Miu Miu tegen maar leidt nu ongeveer zijn eigen leven. We komen ‘m ook in andere modecollecties tegen. Je kunt ‘m dragen met een bijbehorende rok zoals in deze streetstyle look maar ook op shorts, een spijkerbroek, een witte broek, wat dan ook.

Andere modetrends in deze streetstyle look:

platte teenslippers (de teenslipper is helemaal terug!)

de brede leren ceintuur

een (heren)zwembroek die boven je tailleband uitpiept (vondst van Miuccia Prada voor Miu Miu)

en dan natuurlijk de strapless top met punt.

Streetstyle look 2: zwartleren shorts

Vier mode looks voor up-to-date mode inspiratie. Foto Charlotte Mesman

Misschien krijg je het er warm van, maar zwartleren shorts (ook nepleer) zijn dit seizoen een hot item. In plaats van shorts kun je ook voor een minirok in hetzelfde materiaal kiezen.

Andere modetrends in deze streetstyle look:

de streeptrui (Bretonse strepen zijn op en top zomers)

puntige muilen

witte blazers

cirkeltassen

Streetstyle look 3: de lange spijkerrok

Vier midzomer streetstyle looks voor up-to-date mode inspiratie. Foto Charlotte Mesman

Ben je een fan van de lange spijkerrok? Die kan nog steeds en is helemaal actueel in het wit.

Andere modetrends in deze streetstyle look:

de grove (cage, als het Nederlandse ‘kooi’) sandalen (ook visserssandalen zijn deze zomer weer hot)

crop jasjes, ook in zomerleer

leren ceintuurs

tassen die je onder je arm draagt

Streetstyle look 4: wit

Vier looks voor up-to-date mode inspiratie. Foto Charlotte Mesman

Eén van de hotste mode(niet)kleuren voor zomer 2024 is wit. Total white looks zijn je van het. Denk hierbij aan een witte rok met een witte top maar ook aan witte jurken of een witte spijkerbroek met een witte top. Kortom: met wit zit je deze zomer meer dan goed.

Bekijk de streetstyle looks maar eens en laat je inspireren.

