Ik heb highlights met de airtouch techniek laten zetten (en het kon niet beter)

Als het even zou kunnen, zou ik nooit naar de kapper gaan (met respect voor alle kappers). Ik stel het bezoek aan de kapsalon altijd zo lang mogelijk uit, maar afgelopen week moest ik er wel aan geloven. Ik had mijn haar al meer dan een maand alleen maar in een knot gedragen om uitgroei en dode haarpunten zoveel mogelijk te camoufleren. Mijn haar begon onder die strakke knot te lijden. Ik kon er niet langer meer onderuit. Ik moest naar de kapper.

Nieuwe kapper

Wat het allemaal nog moeilijker maakte, is dat ik de kappers ter plekke – ik ben momenteel in Italië – niet ken. Ik bekeek de plaatselijke kapsalons op internet en deed een rondvraag bij de locals. Uiteindelijk koos ik voor een doorgewinterde kapsalon met enkel één kapper, een eenpitter, Antonella. Volgens een vriendin zou ze perfect voor me zijn. Ze kan prat gaan op jarenlange ervaring en is, wederom voor volgens mijn vriendin, heel professioneel.

Mijn vriend had ook een knipbeurt nodig en we besloten dat hij vooruit zou gaan (deze gewoonte is in de tijd gegroeid). Ik ging met hem mee en liet hem in de handen van Antonella achter. Ondertussen had ik een eerste indruk van haar (een goede indruk) en kreeg ik een idee van de tarieven die – ook heel fijn – duidelijk op de vitrine waren vermeld. Eén van de meisjes die Antonella hielpen, had bovendien schitterende highlights die ik zo zou willen hebben. Ook mijn vriend bleek uiteindelijk bijzonder goed geknipt en dus besloot ik het erop te wagen.

Airtouch techniek

Het was heel gemakkelijk uit te leggen hoe ik mijn highlights wilde. ‘Net zoals zij,’ zei ik, al wijzende naar het meisje dat Antonella assisteerde. Het was het begin van een lange zit die mijn geduld op de proef stelde maar die de moeite waard bleek.

Voor zover ik kon zien, zette Antonella de gewoonlijke highlights met aluminiumfolie. ‘Het wordt heel fijntjes,’ zei ze. ‘Dat vind je toch wel goed?’

‘Hoe fijner, hoe beter,’ zei ik. ‘Maar wat voor een techniek gebruik je eigenlijk?’

‘Airtouch.’

‘Airtouch?’

En zo leerde ik de airtouch techniek kennen (ik kan je nu al verklappen dat ik er enorm enthousiast over ben). Als ik het goed begrepen heb, is deze haarkleuringstechniek ontwikkeld door de Russische stylist Vladimir Sarbeshev. In tegenstelling tot traditionele highlight-methoden worden de haarlokken niet getoupeerd voordat het behandeld en in folium verpakt wordt, maar wordt de koude lucht van de föhn op de haarlokken gezet om.

In plaats van je haren met een kam te scheiden, zet je kapper er een koude föhn. Hierdoor verdelen de haren zich in fijnere, kortere haartjes (die worden weggeblazen) en sterkere, langere lokken die achterblijven. Juist die sterkere haren worden behandeld. Zo krijg je minder schade aan je haar en duurt het resultaat langer.

In mijn geval koos Antonella bovendien niet voor bleaching of ontkleuring maar voor highlights in een lichtere haarverf. Ze zei me dat mijn donkerblonde, fijne haarstructuur perfect is voor deze techniek. Je hoeft niet te ontkleuren – iets wat best agressief is – maar gaat alleen voor het oplichten van de sterkere, lange haren. Voordeel is ook dat je highlights in de zon minder snel oplichten.

Het hele proces duurde meer dan drie uur en stelde mijn geduld op de proef. Het zetten van de folies duurde al bijna een uur en daarna was het wachten op de haarverf die niet echt wilde pakken. Er ging meer dan een uur overheen voordat ik werd uitgespoeld. Anders dan ik gewend ben, hoefde er geen toner overheen gezet te worden want het was geen bleaching maar kleuring, en dat was al heel fijn.

Uiteindelijk was het resultaat beter dan ik ooit gezien heb. Supernatuurlijke en zachte highlights die een blonde waas over mijn haar leggen. Het was dan wat meer tijdsintensief en de kosten waren wat hoger maar het was de moeite waard. Het resultaat is zo subtiel dat ik nauwelijks uitgroei verwacht en met een beetje geluk hoef ik pas over zo’n tien maanden terug om opnieuw highlights te laten zetten.

Meer over airtouch

Ondertussen ben ik – als beauty freak – natuurlijk in de materie gedoken en kan ik je heel wat meer over airtouch verstellen.

Airtouch is bijzonder geschikt voor als je fijn (zoals ik) of beschadigd haar hebt. Omdat deze techniek zich alleen op de sterkere lokken richt, heb je een minimum van schade aan kwetsbaar haar. Het is ook een uitstekende optie voor als je op zoek bent naar een kleuroplossing die weinig onderhoud vergt en lang meegaat. Ik zet de voor- en nadelen nog even voor je op een rijtje.

Voordelen van airtouch highlights

De airtouch highlights techniek is minder schadelijk in vergelijking met traditionele methoden, omdat je haar niet wordt getoupeerd. Een ander voordeel is dat het effect supernatuurlijk is. Je hebt er bovendien weinig omkijken naar. Airtouch highlights gaan zes tot twaalf maanden mee zonder een duidelijk zichtbare uitgroei.

Nadelen van airtouch highlights

Niet alle stylisten zijn getraind in deze methode. Bovendien kunnen airtouch highlights duurder zijn dan traditionele highlight-services vanwege de gespecialiseerde techniek en de tijd die ermee gemoeid is (drie tot vijf uur!). Verder moet je je highlights natuurlijk wel goed verzorgen. Een hoed of pet in de zomer is nog altijd het beste.

