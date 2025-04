Botergeel: deze zonnige modekleur domineert de modetrends voor 2025. Photos courtesy of Miu Miu, Valentino, Issey Miyake, Genny, N21

Botergeel, de zachte crèmeachtige kleur van boter, is de lieveling van de modewereld voor dit seizoen. Het is een vernieuwende pasteltint met een uitstraling die even vrolijk als geraffineerd is. Of je nu droomt van luchtige bohemien looks of een meer geklede monochrome outfits, botergeel maakt elk zomermoment onvergetelijk. Het is dan ook een geliefde modekleur voor zomer 2025.

Wat is botergeel?

Botergeel: deze zonnige modekleur domineert de modetrends voor 2025. Photo courtesy of Chloé

Botergeel is precies wat het klinkt: een warme, crèmeachtige tint die doet denken aan een klontje vers gekarnde boter. Het houdt het midden tussen licht beige en levendige citroen, met een gedempte gloed waardoor deze kleur in de categorie van de pastels valt. In tegenstelling tot gedurfde gelen die de aandacht opeisen, fluistert botergeel elegantie. Het is bijna een neutrale kleur maar wel met persoonlijkheid. Het is het soort kleur dat je humeur opfleurt zonder de show te stelen.

Botergeel op de catwalk van de grote modehuizen

Dit seizoen was botergeel een opvallende verschijning op een aantal van de meest iconische catwalks wat van deze kleur een modekleur, een heuse modetrend voor zomer 2025 maakt.

Botergeel: deze zonnige modekleur domineert de modetrends voor 2025. Photo courtesy of Fendi

Bij Fendi zagen we een ‘speelpakje’ – een klassiek vestje met knoopjes met een bijbehorende grote onderbroek – in deze kleur voorbijkomen. Valentino omarmde botergeel in een gestructureerd jurkje met roesjes, een geplooid rokje en botergeel fluffy bont ons de mouwen. In dezelfde collectie, van de hand van Alessandro Michele, sptten we ook een lange romantische jurk met botergele details.

Botergeel: deze zonnige modekleur domineert de modetrends voor 2025. Photo courtesy of Tod”s

Tod’s koos deze kleur voor moderne items, zoals een jackjas in combinatie met een bosgroene korte leren rok. Chloé ging wederom op de bohemienachtige toer en drapeerde wijde botergeel jurken en jassen rond de slanke lichamen van de modellen. Deze catwalks bevestigen het: botergeel is de must-have kleur voor 2025.

Hoe draag je botergeel?

Botergeel: deze zonnige modekleur domineert de modetrends voor 2025. Photo courtesy of Valentino

Omdat botergeel dicht tegen een neutral aanligt – het is net iets meer dan beige – kun je het bijna over mee combineren en is deze kleur geschikt voor elke gelegenheid, of je nu een festivalgevoel hebt of netjes naar kantoor gaat. Hier zijn een paar moeiteloos coole manieren om het deze zomer te dragen:

Boho Bliss à la Chloé: omarm de dromerige esthetiek van Chloé voor die vrijgevochten, bohemienachtige look. Denk aan botergele maxi jurken met delicaat borduurwerk, gecombineerd met strappy sandalen en een geweven tas. Draag gouden sieraden en een slappe hoed voor een look die klaar is voor een picknick bij zonsondergang of een wandeling aan zee. De zachtheid van botergeel versterkt de ontspannen, romantische sfeer, waardoor het ideaal is voor zomerse avonturen.

Pastel Play bij Chanel: als je van een zachter palet houdt, neem dan een voorbeeld aan Chanel en combineer botergeel met andere pastels zoals blush pink, mintgroen of lavendel. Een botergele blouse met een lichtroze midirok creëert een fris, vrouwelijk ensemble dat perfect is voor tuinfeestjes of brunchafspraakjes. Voeg parelaccenten of een gewatteerde Chanel-geïnspireerde tas toe om het geheel Chanel-chic en toch speels te houden.

Total Butter Yellow look: ga voor botergeel van top tot teen voor een statement dat zowel gedurfd als verfijnd is. Een botergele blazer, broek en hemdje creëren een monochrome outfit die minimalistisch en modern is. Houd je accessoires minimaal met nude hakken of ballerina’s of een metallic clutch om de kleur te laten stralen.

Geaard zoals bij Tod’s: boor een aardse en evenwichtige look combineer je botergeel met donkergroen chocoladebruin, zoals je ziet bij Tod’s. Probeer eens een botergeel truitje met een bruine leren broek of een gele midirok met een cacaotint blouse. Deze combinatie voelt warm en geaard aan, perfect voor de overgang van zomerse dagen naar koelere avonden. Voeg bruine loafers of een gestructureerde bruine tas toe om het geheel af te maken.

Kies voor een donkerder geel: als botergeel naar jouw smaak te licht of romantisch aanvoelt, ga dan voor een diepere tint zoals mosterd of saffraan. Deze rijkere gelen dragen dezelfde zonnige geest maar hebben net wat meer flair, waardoor ze ideaal zijn voor een gedurfdere twist. Een mosterdgele wikkeljurk of een saffraankleurige trenchcoat kunnen je zomergarderobe naar een hoger fashion niveau tillen.

Wie staat botergeel het best?

De warme ondertonen in botergeel maken deze zomerkleur bijzonder flatterend voor mensen met warme of gouden huidtinten (denk aan olijfkleurige of diepere teint), omdat het de natuurlijke gloed van de huid aanvult. Ook bij koelere huidtinten (zoals een lichte of rozige teint) staat botergeel prachtig staan, vooral in combinatie met frisse witte of zachtblauwe tinten om de warmte in balans te brengen. Als je een neutrale huidskleur hebt, heb je geluk: jij kunt alles hebben, ook botergeel.

Weet je niet zeker of botergeel jouw tint is? Geen zorgen, er zijn nog andere geeltinten die je kunt ontdekken:

Lichte of koele huidskleur: probeer eens bleek citroengeel of ijsgeel. Deze koelere tinten voegen helderheid toe zonder te botsen met je ondertonen.

Een middentint of olijfkleurige huid: mosterdgeel is je vriend. Het is rijk en levendig en versterkt je natuurlijke warmte.

Donkere of warme huid: ga voor guldenroede of ambergeel. Deze gedurfde tinten creëren een prachtig contrast en versterken je uitstraling.

Het belangrijkste is om te experimenteren – probeer verschillende gelen in de buurt van je gezicht om te zien welke je het meest laat stralen.

Boter gele accessoires

Als je een volledig botergele outfit te veel van het goede vindt, doe het dan rustig aan met accessoires. Een botergele tas – denk aan een slouchy tote van Chloé of een gestructureerde tas van Fendi – is een chique manier om een zonnig accent aan elke look toe te voegen. Combineer deze accessoires met spijkerstof en een wit T-shirt voor casual dagen of met een zwart jurkje voor een elegante avond. Ook botergele schoenen geven je look een instant update mee. Zelfs een botergele sjaal of haarspeld kan wat zomermagie in je garderobe brengen.

Zonneschijn in je leven

Botergeel omarmen heeft niet alleen met mode te maken, maar ook met het plezier van de zomer van 2025. Stel jezelf voor, nippend aan een ijskoffie op een terrasje, in een botergeel zonnejurkje dat de bries vangt. Of stel je voor dat je danst op een muziekfestival, met je botergele tas over je schouder als de zon ondergaat. Deze kleur nodigt je uit om gas terug te nemen, te genieten van het seizoen en je dagen te vullen met een beetje zonneschijn. Of je nu een complete look wilt stylen of alleen een vleugje kleur aan je outfit wilt toevoegen, botergeel doet dit voor jou.

Klik hier voor de modetrends voor de heren voor zomer 2025