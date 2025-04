Geef je mode look voor 2025 een stijlvolle en unieke twist mee. Laat je inspireren door deze eclectische street style looks.

Mode 2025. Laat je inspireren door deze opvallende street style looks. Foto Charlotte Mesman

Tijdens de Paris Fashion Week hebben wij zo onze favorieten. Er zijn personages waar ik altijd naar uitkijk en die ik graag fotografeer omdat ze hun eigen stijl hebben. Denk daarbij aan Carolina Issa, Caroline de Maigret en Susie Lau. Soms komt daar ook een nieuw gezicht bij. Zo ontdekte ik de afgelopen week Irina Kro Eicke. Ook hier street style looks zijn inspirerend.

Irina Kro Eicke is een fashion influencer en content creator uit New York City en The Hamptons, zo liet ik me vertellen, waar ze vaak gespot wordt op high-profile mode-evenementen. Ze viel ons op vanwege haar gewaagde en eclectische outfits die dan misschien wel (of ook niet) ‘gesponsord’ mogen zijn door de designers, maar waar ze in ieder geval een heel eigen draai aan weet te geven. Haar stijl is een mix van geklede en speelse details.

Mix van fantasieën

Mode 2025. Laat je inspireren door deze opvallende street style looks. Foto Charlotte Mesman

De eerste keer dat we haar zagen, was bij Dries van Noten. Ze droeg toen een midi-rok met een bloemenpatroon in geel en lila tegen een bruinzwarte achtergrond met daarop een mesh-truitje met ruiten. Aan haar voeten staken bruinleren laarzen met goudkleurige punten en op haar hoofd prijkte een roze dophoedje, terwijl op haar neus een bril met gele glazen balanceerde. Voeg daar een bruinleren tas met vlechtwerk aan toe en je hebt een seventies jaren look met een heel eigen twist.

Total denim

Mode 2025. Denim look bij Givenchy. Foto Charlotte Mesman

De outfit waarmee ze zich bij Givenchy vertoonde, vond ik persoonlijk wat minder geslaagd, maar ook die getuigde weer van lef en een heel eigen stijl. Ze droeg daar een total denim look die bezaaid was met goudkleurige bladeren. De spijkerbroek had wijd uitlopende pijpen – weer een knipoog naar de seventies – en ditmaal had ze voor een coole zwarte zonnebril gekozen. Ook hier had ze weer een grote tas bij zich.

Eclectisch

Mode 2025. Laat je inspireren door deze opvallende street style looks. Foto Charlotte Mesman

Bij Valentino had Irina zich goed ingeleefd in de stijl van de nieuwe ontwerper Alessandro Michele. Ze draag een bloemig gewaad dat was afgezet met een donzige witte rand met daaronder leren laarzen. Om haar nek hing een zware goudkleurige ketting met een enorme bedel met een amberkleurige steen. Op haar hoofd een roze dopje, ditmaal afgezet met kraaltjes. En ook hier weer een grote tas, ditmaal met franjes.

Broekpak met knipoog naar de seventies

Mode 2025. Laat je inspireren door deze opvallende street style looks. Foto Charlotte Mesman

Een vierde look spotten wij bij Zimmermann. Bij dit romantische merk met bohémien twist presenteerde Irina zich in een onberispelijk suikerroze broekpak. Irina zou Irina niet zijn zonder een knipoog naar de jaren ’70. De broek had wijd uitlopende pijpen en onder het jasje droeg ze een blouse met roesjes met bijbehorende strik, eveneens met roesjes.

Style tips om Irina’s look te kopiëren

Begin met belangrijke items

Ga op zoek naar maatpakken of blazers in felle kleuren zoals roze of rood, en voeg daar vrouwelijke accenten aan toe zoals strikken of kant. Irina combineert ook vaak fantasieën met elkaar. Experimenteer eens met een geruite top op een gebloemde broek of rok voor een eclectische vibe.

Accessoires en details

Ga voor opvallende accessoires zoals een oversized zonnebril of opvallende oorbellen om je outfit te accentueren. Als je kunt, stijl je haar dan in een krullende bob voor die kenmerkende look, of voeg volume toe met je huidige kapsel. Vergeet ook niet om met (dop)hoedjes en andere excentrieke hoofddeksels te spelen. Ook grote tassen maken deel uit van Irina’s looks.

Seventies

Dat Irina zich door de seventies laat inspireren, hoeven we je na het zien van haar street style looks niet meer te vertellen. Kijk eens of jij zelf hier iets mee kunt. Denk aan flared pants, flodderjurken en blouses met roesjes en stroken.

Shop slim en experimenteer

Je kunt vergelijkbare stijlen vinden bij merken als Chloé of Dries Van Noten, maar vintage shops zijn geweldig om jouw eigen eclectische looks samen te stellen. Je kunt voorzichtig beginnen met het mixen van fantasieën en het verder uitbouwen op jouw eigen manier.

