Laat je inspireren door de neo-klassieke kledingstijl van stijlicoon Carolina Issa

De neo-klassieke kledingstijl van stijlicoon Carolina Issa. Foto ADVERSUS

Tijdens de Fashion Weeks is ze een opvallende verschijning: Carolina Issa. Lang, donker haar, donkere ogen, een stralende glimlach en een heel eigen persoonlijke kledingstijl die niets, maar dan ook niets met de modetrends te maken heeft.

Caroline Issa, CEO en Fashion Editor van Tank Magazine, valt op door aangeboren stijl en natuurlijkheid (als dat woord al bestaat). Bij haar elegante, unieke verschijning vallen de influencers met hun kameleontische looks (veel influencers worden door de modehuizen gekleed) opeens in het niet. Hun looks komen kunstmatig en onpersoonlijk over.

De neo-klassieke kledingstijl van stijlicoon Carolina Issa bij MSGM. Foto ADVERSUS

Als Carolina tijdens de Fashion Weeks bij een modeshow aankomt, dan richten alle camera’s zich direct op haar. Carolina zelf zou haar stijl als ‘klassiek met een twist’ hebben omschreven. Daar kunnen wij ons wel in vinden. Vaak draagt ze een kuitlange jurk of een klassieke broek met daaronder altijd vrij aparte schoenen. Haar stijl is vrouwelijk, apart, maar nooit sexy of uitdagend. Ook een spijkerbroek met een simpel T-shirt behoort tot de opties. Gemene deler in haar looks is dat het nooit ‘over the top’ of vergezocht is.

De neo-klassieke kledingstijl van stijlicoon Carolina Issa bij Giorgio Armani. Foto ADVERSUS

Chic is eigenlijk het woord dat bij uitstek op Carolina’s kledingstijl van toepassing is. Chic en uniek. Key item in haar garderobe is een veelzijdig klassieke overjas, iets om te onthouden voor het nieuwe winterseizoen.

In de loop der jaren is ze meer kleur en fantasieën gaan dragen, iets wat misschien ook terug te leiden valt op de modetrends van de afgelopen seizoenen. Maar van échte modetrends, die van de influencers zullen we maar zeggen, is in haar look niet veel terug te vinden. Hot en cool zijn woorden die we in haar mode vocabulaire niet tegenkomen.

Carolina’s look is dan ook tijdloos. Elk item dat ze aan haar garderobe toevoegt, zal ze jarenlang kunnen dragen. Dat is iets wat tegenwoordig maar weinig mensen kunnen zeggen.

De neo-klassieke kledingstijl van stijlicoon Carolina Issa bij Prada. Foto Charlotte Mesman

Het is tijdens de Fashion Weeks niet eenvoudig om Carolina te fotograferen want anders dan de influencers die zo ongeveer erom bedelen om vereeuwigd te worden, heeft Carolina een stevige zelfverzekerde pas en poseert ze zelden voor een camera.

De streetstyle foto’s op deze pagina maakten wij tijdens de Men’s Fashion Week in Milaan in juni 2022 van haar en geven je een idee van haar kledingstijl. Ze is een voorbeeld om te volgen en daarmee bedoelen we niet dat je haar kledingstijl moet kopiëren maar eerder dat je net zoals Carolina aan je eigen stijl moet werken, een stijl die bij jouw persoonlijkheid past. Want dat is pas chic.