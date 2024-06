Jouw dagelijkse mode inspiratie voor wisselvallige junidagen. Foto Charlotte Mesman

We hadden graag pagina’s volgeschreven over minirokjes en blote benen, over lange fladderende zomerjurken, over witte jurken die voor zomer 2024 een grote modetrend zijn. Maar dat alles moet even wachten totdat de zon volop gaat schijnen en de temperaturen stijgen. In de tussentijd moeten we er maar het beste van maken. We hebben onze streetstyle foto’s van de modellen er maar weer eens bij gepakt voor casual en coole mode inspiratie. Doe ideeën op van deze looks!

Boots over je broek

Jouw dagelijkse mode inspiratie voor wisselvallige junidagen. Foto Charlotte Mesman

Zolang we door plotselinge regenbuien overvallen worden, kunnen we sandalen, slippers en andere zomerse schoenen wel vergeten. Het is en blijft laarzenweer. Maar wat als je die nu eens over je broek zou dragen? Je hebt vast nog wel ergens een strak of recht broekje. Boost je mode look door die in je laarzen te dragen. Pittig en weer eens iets heel anders.

Blouse onder jurk

Jouw dagelijkse mode inspiratie voor wisselvallige junidagen. Foto Charlotte Mesman

Sommige zomerjurken laten zich heel goed met T-shirts en blouses combineren. Bekijk je garderobe eens vanuit deze optiek. Laagjes is het sleutelwoord voor deze wisselvallige junidagen. Draag een T-shirt met lange mouwen onder een slipdress (met daarover een blazer). Of draag een wijde katoenen jurk zoals op de foto met een overhemd eronder. Laat je fantasie gaan. Het weer lokt je uit om creatieve combinaties te leggen.

Trench coat

Jouw dagelijkse mode inspiratie voor wisselvallige junidagen. Foto Charlotte Mesman

Een klassieke look doet het altijd goed, wat voor een weer het ook is. De combinatie: trench coat, spijkerbroek en hoodie is nog altijd een topper. Als je het helemaal volgens het boekje wil doen, haal je er ook nog een hippe sneaker bij. Denk ook eens aan andere kleuren. Bruin is tegenwoordig weer in opkomst, ook voor het warme seizoen.

Coole look

Jouw dagelijkse mode inspiratie voor wisselvallige junidagen. Foto Charlotte Mesman

Als laatste geen modellen look maar een outfit die wij bij Stella McCartney spotten maar die echt wel supercool is voor een (fris) avondje stappen of een feestje in de buitenlucht. De basis voor deze look is de satijnachtige roze rok, een item dat tegenwoordig overal te koop is. De truc is om deze romantische rok met stoer zwart te combineren. Ga voor een stoer leren jack, draag over de rok een zwarte lange doorknoopblouse of een lange zwarte blouse, ga voor een spannende top en – als je durft – voor zwarte netkousen. Juist als je met laagjes moet werken, kun je de coolste looks maken.

