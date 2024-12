7 Belangrijke schoenentrends voor lente zomer 2025. Photo courtesy of Stella McCartney

Origineler kan eigenlijk niet. De schoenentrends voor lente zomer 2025 staan in het teken van creativiteit. Zelfs sneakers krijgen een nieuw jasje (of een retro twist). Er gaat van alles gebeuren. We lichten een paar opvallende trends voor je uit.

#1 Peep toe schoenen

7 Belangrijke schoenentrends voor lente zomer 2025. Photo courtesy of Miu Miu

Love it or hate it, de peep toe trend komt terug. Karakteristiek is de kleine opening aan de voorkant die een of meerdere tenen laat zien. Modehuizen als Tory Burch en Miu Miu kwamen met dit soort schoenen op de proppen. Het is niet een van de gemakkelijkste schoenentrends, en vooral mannen schijnen er niet echt gecharmeerd van te zijn. Maar heb je je teennagels mooi gelakt, dan staat niets je in de weg om met deze trend te experimenteren. Qua modellen gaan we van alles zien. De meeste peep toe schoenen zijn hooggehakt en puntig – pumps met een moderne twist – maar je kunt ook aan hoge muiltjes denken.

#2 Boxersneakers

7 Belangrijke schoenentrends voor lente zomer 2025. Photo courtesy of Dior

Het moet wel de invloed van de athleisure trend zijn, want anders zouden we niet weten waar de boxersneakers die we onder meer bij Dior en Stella McCartney zagen, vandaan komen. Het gaat hier om kniehoge sneakers met veters. Wit is een favoriete kleur, maar ook zwart en zelfs zilver mogen. Je draagt ze letterlijk onder van alles. Onder een kuitlange rok, onder een minirok, onder shorts…

#3 Klompen

7 Belangrijke schoenentrends voor lente zomer 2025. Photo courtesy of Chloé

De klomp nemen we mee van 2024, het jaar waarin Chloé dit – laten we eerlijk zijn – lompe schoeisel weer van stal haalde. Voor lente zomer 2025 borduurt het modehuis hierop voort en zien we hoge klompen met een transparante bovenkant die de tenen vrijlaten. Zie hier drie schoenentrends in één: klompen, transparante schoenen (want ook dat is een trend) en blote tenen. Ook bij andere maisons – Zimmermann bijvoorbeeld – zagen we klompen voorbijkomen.

#4 Bandjes rond je enkels en kuiten

Ook bandjes rond enkels en kuiten komen weer terug. Denk hierbij vooral aan ballerina’s met bandjes die we te danken hebben aan de zogenaamde balletcore. Zo zagen we op de catwalk van Ferragamo lace-up balletschoenen en sandalen met brede, glanzende linten rond de enkels. Bij Chloé zagen we ballerina’s met veters rond de enkels.

#5 Loafers en veterschoenen

7 Belangrijke schoenentrends voor lente zomer 2025. Photo courtesy of Prada

Ben je fan van schoenen met een mannelijke twist, weet dan dat loafers in de mode blijven. Maar ook hier hebben de modeontwerpers hun fantasie laten gaan. Klassieke loafers en platte veterschoenen krijgen allerlei details en bijzondere vormen mee. De loafers bij Prada (een maison dat om deze schoenen bekendstaat) zijn bijna vierkant.

#6 Micro hakken

Micro hakken zijn de nieuwe kitten heels, variërend van één tot drie centimeter hoog. Ze zijn te vinden onder slingbacks, pumps en sandalen. Niet alleen zijn ze trendy, ze zijn ook ideaal voor een paar centimeters meer, zonder pijn aan je voeten!

#7 De teenslipper

Teenslippers zouden in zomer 2024 al een trend worden maar die heeft niet echt voet aan de grond gekregen (om het zo maar eens te zeggen). Wie weet, gaat dat in 2025 anders worden. Aan de modeontwerpers ligt het niet. Die kwamen met de coolste ontwerpen.

